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PRAIA DE VITÓRIA

Carros elétricos ganham ponto para carregar bateria em Camburi

De acordo com a empresa, em apenas 30 minutos cerca de 80% da bateria já estará carregada. Iniciativa pode estimular setor no Estado

Publicado em 

29 mai 2019 às 22:09

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 22:09

Posto de carregamento para carros elétricos na Praia de Camburi, Vitória. Crédito: Rômulo Cardoso/ EDP
A indústria automotiva no mundo se debruça sobre questões como carros autônomos e carros de energia limpa. Sobre o combustível, híbridos e elétricos de diferentes marcas começam a ganhar as ruas com foco no mercado consumidor em potencial. Na mesma medida, iniciativas para opções de "abastecimento" desses veículos ganham as cidades. Vitória está entre elas e, a partir do próximo domingo (02), a Praia de Camburi recebe um novo eletroposto para carregar as baterias dos motores elétricos. 
> De carro autônomo a asfalto com rejeitos: as pesquisas da Ufes e do Ifes
Carros elétricos ganham ponto para carregar bateria em Camburi
 De acordo com a EDP, empresa do setor de energia, este será o primeiro posto de carregamento rápido do Estado: em apenas 30 minutos 80% da bateria é carregada. O eletroposto fica no bolsão de estacionamento do quiosque 4 e tem capacidade para carregar até dois veículos ao mesmo tempo. Os plugues são universais e também podem ser utilizados por veículos híbridos.
ESTADO: QUATRO PONTOS DISPONÍVEIS
A engenheira eletricista Aline Gonçalves Santos, que transformou o veículo dela em elétrico no ano passado, destacou que o Estado carece de postos de carregamento para carros elétricos. Segundo ela, existe um aplicativo que mostra onde há postos do tipo e no Estado atualmente só há quatro com acesso público. “Pelo aplicativo você vê que até hoje estão cadastrados quatro eletropostos: dois em Vitória e dois no interior do Estado”, disse.
> A vez dos elétricos
A engenheira destaca que a disponibilização de locais para recarregar o veículo deve estimular a troca de carros a combustível pelos elétricos. “Isso traz um incentivo muito grande para a população, que vê que as coisas estão acontecendo, que faz sentido investir e ter um carro elétrico, que é algo sustentável, não emite poluição. Para a sociedade isso é fundamental, é muito importante”, contou.
A engenheira eletricista Aline Gonçalves Santos também tem um carro elétrico Crédito: Eduardo Dias
De acordo com o diretor da EDP no Espírito Santo, João Brito Martins, a Praia de Camburi foi escolhida por ser um local estratégico da Capital, com proximidade para acesso à BR 101 e de grande movimentação de veículos.
Ele também destacou que essa é uma forma de estimular a utilização de veículos elétricos. “Hoje a mobilidade elétrica ainda é incipiente no Brasil e no Estado e essa é uma ação que tem como objetivo promover este modelo de mobilidade que é mais sustentável e mais eficiente”, contou.
AMPLIAÇÃO PARA CIDADES DO INTERIOR
Inicialmente, os veículos serão recarregados sem custo para os motoristas, mas depois a recarga será paga. Para utilizar o posto de recarga, será necessário o uso de um cartão, que será emitido após um cadastro prévio no site da EDP.
“Tem que ir no site www.edpsmart.com.br, fazer o registro e aguardar que o cartão chegue na sua casa para poder utilizar”, disse.
Até o final do ano, haverá também postos de carregamento de carros elétricos em Cachoeiro de Itapemirim, Venda Nova do Imigrante, Guarapari, Linhares, São Mateus e Nova Venécia. Nestes locais o carregamento completo do veículo deve durar cerca de 1h30.
 

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