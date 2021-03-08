Perdeu a placa na chuva? Saiba que os custos poderão pesar no bolso

Placas com padrão do Mercosul perdidas podem ser substituídas ao custo de R$ 244,32 Crédito: Divulgação

Após temporal que atingiu o Espírito Santo neste domingo (07), que contou com raios, trovões, alagamentos em diversos pontos e desabamentos, motoristas perceberam placas de veículos que se perderam. Seja para quem usava a placa antiga, cinza, ou mesmo para quem já utilizava a nova placa do Mercosul, há custos para realizar um novo emplacamento. Para os veículos com placas antigas, os custos decorrentes da troca podem ser ainda maiores.

Entenda a diferença entre os dois serviços: De acordo com Cleber Bongestab, gerente de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) , existem duas possibilidades de procedimentos a serem adotados por quem perdeu a placa. Em ambos, o agendamento pode ser feito presencialmente nas agências do Detran (Ciretrans ou postos de atendimento) ou por meio do site do Departamento.

Substituição de placa: Neste caso, o proprietário do veículo, que já tinha o novo modelo de placa do Mercosul, precisará substituí-la; Conversão da placa: Este é o procedimento a ser adotado por quem usava o modelo antigo de placa (placa cinza). "Não trabalhamos mais com o modelo antigo. Em caso de perda ou dano, é preciso substituir pela placa nova", disse Bongestab.

SUBSTITUÇÃO

Para quem precisa realizar o procedimento da substituição, é necessário inicialmente informar a perda da placa por meio de boletim de ocorrência, que pode ser registrado no site da Polícia Civil. Siga o passo a passo:

Já com boletim registrado, é preciso agendar presencialmente ou pelo site do Detran a substituição da placa;

Enquanto o interessado aguarda autorização para recolocação da placa, ele pode se dirigir a uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV). "Todos os municípios têm uma ECV. É preciso comparecer a uma unidade para fazer vistoria prévia, que informará que consta um erro no veículo, ou seja, apontando que falta placa. Enquanto é realizada a vistoria, o processo vai tramitando dentro do Detran para autorizar a estampar a segunda placa. Depois de um tempo sai a autorização por telefone", explicou o gerente de veículos.

Custos

O registro do boletim de ocorrência é gratuito; O Detran não cobra taxa específica pela substituição; Preço máximo da vistoria para um automóvel: R$ 127,65. Custo máximo da placa: Se apenas uma placa tiver sido perdida, o custo máximo será de R$ 116,67 Custo máximo total (vistoria e emplacamento): R$ 244,32.

Importante: A placa nova, modelo Mercosul, conta com um QR code que a identifica. "A partir de quando é registrado boletim de ocorrência e feito o processo para conseguir uma placa nova, a placa anterior é invalidada automaticamente. Neste sentido, é proibido que o motorista circule com a placa antiga, agora inválida. A única exceção é para quem achar a placa antiga antes de concluir o processo, que neste caso poderá usar a placa encontrada. Depois de emplacada a nova deve-se descartar a velha, sob risco de ser autuado", disse o gerente do Detran.

Placas são encontradas após tempestade Crédito: Internauta

CONVERSÃO

Os procedimentos de substituição e de conversão seguem procedimentos semelhantes. A diferença é que, no caso da conversão, em que o interessado utilizava o modelo de placa antigo, há uma taxa extra pelo procedimento, já que neste caso acontece uma mudança no documento do veículo. O valor cobrado a mais neste caso é de R$ 36,46.

Custo máximo total: R$ 280,78.

"ENCONTREI UMA PLACA, O QUE DEVO FAZER?"

Segundo Cleber Bongestab, para os casos de placas encontradas após as fortes chuvas, por se tratarem de elementos de identificação do veículo, a orientação é de entregá-las em qualquer agência do Detran ou posto de atendimento do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran) da Polícia Militar.

DICA PARA EVITAR PERDER A PLACA