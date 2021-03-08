Perdeu a placa na chuva? Saiba que os custos poderão pesar no bolso

Após temporal que atingiu o Espírito Santo neste domingo (07), que contou com raios, trovões, alagamentos em diversos pontos e desabamentos, motoristas perceberam placas de veículos que se perderam. Seja para quem usava a placa antiga, cinza, ou mesmo para quem já utilizava a nova placa do Mercosul, há custos para realizar um novo emplacamento. Para os veículos com placas antigas, os custos decorrentes da troca podem ser ainda maiores.
De acordo com Cleber Bongestab, gerente de Veículos do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), existem duas possibilidades de procedimentos a serem adotados por quem perdeu a placa. Em ambos, o agendamento pode ser feito presencialmente nas agências do Detran (Ciretrans ou postos de atendimento) ou por meio do site do Departamento. Entenda a diferença entre os dois serviços:
- Substituição de placa: Neste caso, o proprietário do veículo, que já tinha o novo modelo de placa do Mercosul, precisará substituí-la;
- Conversão da placa: Este é o procedimento a ser adotado por quem usava o modelo antigo de placa (placa cinza). "Não trabalhamos mais com o modelo antigo. Em caso de perda ou dano, é preciso substituir pela placa nova", disse Bongestab.
SUBSTITUÇÃO
Para quem precisa realizar o procedimento da substituição, é necessário inicialmente informar a perda da placa por meio de boletim de ocorrência, que pode ser registrado no site da Polícia Civil. Siga o passo a passo:
- Já com boletim registrado, é preciso agendar presencialmente ou pelo site do Detran a substituição da placa;
- Enquanto o interessado aguarda autorização para recolocação da placa, ele pode se dirigir a uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV). "Todos os municípios têm uma ECV. É preciso comparecer a uma unidade para fazer vistoria prévia, que informará que consta um erro no veículo, ou seja, apontando que falta placa. Enquanto é realizada a vistoria, o processo vai tramitando dentro do Detran para autorizar a estampar a segunda placa. Depois de um tempo sai a autorização por telefone", explicou o gerente de veículos.
Custos
- O registro do boletim de ocorrência é gratuito;
- O Detran não cobra taxa específica pela substituição;
- Preço máximo da vistoria para um automóvel: R$ 127,65.
- Custo máximo da placa: Se apenas uma placa tiver sido perdida, o custo máximo será de R$ 116,67
- Custo máximo total (vistoria e emplacamento): R$ 244,32.
- Importante: A placa nova, modelo Mercosul, conta com um QR code que a identifica. "A partir de quando é registrado boletim de ocorrência e feito o processo para conseguir uma placa nova, a placa anterior é invalidada automaticamente. Neste sentido, é proibido que o motorista circule com a placa antiga, agora inválida. A única exceção é para quem achar a placa antiga antes de concluir o processo, que neste caso poderá usar a placa encontrada. Depois de emplacada a nova deve-se descartar a velha, sob risco de ser autuado", disse o gerente do Detran.
CONVERSÃO
Os procedimentos de substituição e de conversão seguem procedimentos semelhantes. A diferença é que, no caso da conversão, em que o interessado utilizava o modelo de placa antigo, há uma taxa extra pelo procedimento, já que neste caso acontece uma mudança no documento do veículo. O valor cobrado a mais neste caso é de R$ 36,46.
- Custo máximo total: R$ 280,78.
"ENCONTREI UMA PLACA, O QUE DEVO FAZER?"
Segundo Cleber Bongestab, para os casos de placas encontradas após as fortes chuvas, por se tratarem de elementos de identificação do veículo, a orientação é de entregá-las em qualquer agência do Detran ou posto de atendimento do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran) da Polícia Militar.
DICA PARA EVITAR PERDER A PLACA
À reportagem, o gerente de veículos do Detran sugeriu uma iniciativa simples aos motoristas: segundo ele, as placas são afixadas exclusivamente com parafusos. Para dificultar que elas se soltem, Cleber traz a solução de colocar também uma fita dupla face de qualidade no parachoque. "Quando o carro passa pela poça, a água vem por baixo e arranca a placa. Se há um obstáculo como a presença da fita, provavelmente o motorista não perderá a placa. É um truque simples e barato", orientou.