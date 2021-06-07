6 SUVs para ficar de olho nos próximos lançamentos do ano

O mercado automotivo brasileiro tem sido dominado pelos SUV, os cobiçados utilitários esportivos. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que o segmento representou 32,6% das vendas em 2020. E somente no primeiro trimestre deste ano, foram 149.330 emplacamentos de utilitários no país, representando 37,2% do mercado, apesar da liderança dos hatches: que ainda têm 40,4% do mercado e registrou o emplacamento de 162.172 unidades no mesmo período.
A perspectiva é de que esse segmento, em breve, seja o maior do país, já que boa parte dos automóveis lançados este ano era SUVs e há, pelo menos, mais seis modelos que estão sendo aguardados, ainda este ano, como as novas versões do novo Volkswagen Tiguan, Hyundai Creta, Renault Duster e o Renault Captur, além das novidades que já estão sendo antecipadas: o Jeep Commander de sete lugares e o SUV da Fiat, que foi apresentado durante o Big Brother Brasil e teve o nome divulgado na semana passada: Pulse. A escolha do nome foi feita por meio de votação pelo site oficial do modelo e o nome Pulse teve 65% dos mais de 380 mil votos. A opção Domo ficou com 25% e a sugestão de nome Tuo, com 10%.
“A procura pelos SUVs é crescente. O segmento é hoje o que mais cresce no país, com um incremento superior a 20% nas vendas, considerando os números do fechamento do primeiro trimestre deste ano. Trata-se de modelo para toda a família, que alia espaço, conforto e tecnologia, além de ser equipado com um motor potente e econômico”, avalia o gerente de vendas da CVC, Rafael Duarte.
A Chevrolet, por exemplo, já lançou dois modelos que têm se mostrado campeões em seus segmentos: a nova versão do Equinox Premier 1.5 turbo e o novo Tracker, primeiro SUV compacto da marca fabricado no Brasil que chegou a 100 mil unidades produzidas um ano após o seu lançamento.
Outra marca que lançou recentemente um novo modelo de SUV foi a Caoa Chery, que apresentou, no final de maio, o Tiggo 3X Turbo, utilitário compacto, em duas versões, com motor 1.0 Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocidades simuladas desenvolvido no Brasil. “Esse modelo fica entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5 e estamos com uma alta expectativa com a sua chegada ao mercado. Os SUVs vieram para ficar, pois esta é a tendência dos próximos anos, pois oferece melhor dirigibilidade e maior segurança para quem ocupa o veículo”, observa o gerente da Prime Caoa Chery, Marco Alcantara.
Outro modelo bastante aguardado, principalmente em terras capixabas, é o Hyundai Creta, cuja performance de vendas no Espírito Santo fica acima da média nacional, segundo o diretor da Tai Motors, Paulo Henrique Daltin.
“O novo Creta já se encontra em testes no Brasil e deve chegar às concessionárias no segundo semestre para reforçar sua posição no segmento de SUVs, no qual tem um bom desempenho. Flagrantes do carro feito no Brasil atestam que o design do modelo será semelhante ao comercializado no México. A segunda geração do Creta chega com potencial de vendas maior, já que terá visual completamente atualizado, bem como interior mais sofisticado”, adianta.
CONFIRA OS 6 SUV QUE SERÃO LANÇADOS EM BREVE
Jeep Commander
Outro lançamento da Volkswagen no ano, já que a nova versão do Taos, apresentada em maio, vendeu todas as 300 unidades do lançamento em minutos. O novo Tiguan está sendo aguardado com mudanças no visual, inspirado na oitava geração do Golf e deve estrear o motor 1.5 TSI de 160 cv para as versões de entrada e o motor 2.0 TSI recalibrado para chegar a 230 cv, para as versões topo de linha.
A expectativa para o lançamento do Creta é que venha com um design mais robusto e um interior mais moderno. A expectativa é que as versões de entrada venham equipadas com motor 1.0 turbo da linha HB20 com 120 cv e as de topo de linha com motor 1.4 turbo e câmbio manual ou automático de seis marchas.
O SUV compacto da montadora italiana foi apresentado durante a final do Big Brother Brasil. O nome oficial foi escolhido por votação eletrônica no site oficial do modelo: Pulse, com 65% dos mais de 380 mil votos feitos na plataforma. O modelo deve estrear o motor 1.0 GSE turboflex T3, três-cilindros 12V com injeção direta e cerca de 120 cv. A produção será em Betim (MG).
A Renault vai realizar uma ampla mudança em seus modelos, começando pelo Captur, após o investimento de R$ 1,1 bilhão na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O SUV compacto da montadora vai ganhar novos traços, principalmente nos faróis, e estreará o motor inédito 1.3 TCe turbo flexível, feito em parceria com a Mercedes-Benz. Com potência de 163 cv e torque de 25,5 mkgf, o novo motor vem acompanhado do novo câmbio CVT com simulação de oito marchas.
Outro lançamento da Renault, o Duster reforça a linha de SUVs da montadora francesa, mas sem novidades no visual. No entanto, deve trazer o novo propulsor 1.3 TCe que estreia no Captur.
Recentemente a Jeep revelou, em suas redes sociais, o nome do tão aguardado novo SUV de sete lugares. O Commander, cujo nome existe em um SUV de porte semelhante na Ásia, será produzido na fábrica da Jeep em Goiana (PE). O SUV deve adotar as mesmas configurações do Compass 2022, lançado recentemente, com câmbio de 6 marchas e motor 1.3 turbo flex T270 de 185 cv e 27,5 kgfm (etanol) e câmbio de nove marchas com tração 4x4 e motor 2.0 turbodiesel, com 200 cv.