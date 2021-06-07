6 SUVs para ficar de olho nos próximos lançamentos do ano

Jeep Commander

Outro lançamento da Volkswagen no ano, já que a nova versão do Taos, apresentada em maio, vendeu todas as 300 unidades do lançamento em minutos. O novo Tiguan está sendo aguardado com mudanças no visual, inspirado na oitava geração do Golf e deve estrear o motor 1.5 TSI de 160 cv para as versões de entrada e o motor 2.0 TSI recalibrado para chegar a 230 cv, para as versões topo de linha.

A expectativa para o lançamento do Creta é que venha com um design mais robusto e um interior mais moderno. A expectativa é que as versões de entrada venham equipadas com motor 1.0 turbo da linha HB20 com 120 cv e as de topo de linha com motor 1.4 turbo e câmbio manual ou automático de seis marchas.

O SUV compacto da montadora italiana foi apresentado durante a final do Big Brother Brasil. O nome oficial foi escolhido por votação eletrônica no site oficial do modelo: Pulse, com 65% dos mais de 380 mil votos feitos na plataforma. O modelo deve estrear o motor 1.0 GSE turboflex T3, três-cilindros 12V com injeção direta e cerca de 120 cv. A produção será em Betim (MG).

A Renault vai realizar uma ampla mudança em seus modelos, começando pelo Captur, após o investimento de R$ 1,1 bilhão na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O SUV compacto da montadora vai ganhar novos traços, principalmente nos faróis, e estreará o motor inédito 1.3 TCe turbo flexível, feito em parceria com a Mercedes-Benz. Com potência de 163 cv e torque de 25,5 mkgf, o novo motor vem acompanhado do novo câmbio CVT com simulação de oito marchas.

Outro lançamento da Renault, o Duster reforça a linha de SUVs da montadora francesa, mas sem novidades no visual. No entanto, deve trazer o novo propulsor 1.3 TCe que estreia no Captur.