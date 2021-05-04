Fiat revela novo SUV compacto que será prêmio para campeão do BBB 21

Novo SUV compacto da Fiat foi criado utilizando mais de 90% da plataforma do hatch compacto Argo Crédito: Divulgação/ Fiat

Após todo mistério em torno do Progetto 363, a Fiat finalmente revelou nesta terça-feira (4) seu novo SUV compacto, ainda sem nome, que será dado como prêmio ao vencedor do Big Brother Brasil (BBB 21) , que será anunciado nesta noite.

O modelo, que chega às concessionárias no segundo semestre e poderá ser batizado Pulse, Tuo ou Domo, será o primeiro da categoria da marca no país. O preço ainda não foi divulgado.

A escolha do nome do SUV ficará à cargo do público, por meio do Twitter e de um hotsite criado para para que o público pudesse acompanhar todas as fases do projeto de criação do veículo.

Criado utilizando mais de 90% da plataforma do hatch compacto Argo, o SUV traz algumas mudanças, como maior altura em relação ao solo, e também recebeu atualizações de design, como novos faróis em full LED, para-choque e tampa do porta-malas com linhas mais robustas.

Ele também estreia o novo motor três cilindros 1.0 turboflex, numa versão menor do que foi apresentado na Fiat Toro e no Jeep Compass , recém-lançados. A expectativa é que ele atinja 130 cv no etanol, com câmbio automático de seis marchas.

Nas versões de entrada, o motor será o 1.3 flex aspirado, assim como o do Argo, que rende até 109 cv com torque 14,2 mkgf, e trará câmbio automático CVT, além do manual de cinco marchas.

Novo SUV compacto da Fiat traz lanternas em LED Crédito: Divulgação/ Fiat

Segundo a Fiat, o Progetto 363 inaugura uma inédita plataforma veicular que será produzida em Betim (MG). Com um autêntico design italiano que alia robustez no estilo e linhas bem marcantes, a Fiat quer atrair a atenção do consumidor no primeiro olhar com faróis full LED na dianteira e lanternas em LED na traseira.

O modelo trará equipamentos de assistência à condução autônomos e promete mais conectividade, com Connect Me, plataforma de serviços conectados que acaba de ser lançada na Toro 2022 e traz sistema de Wi-Fi com internet 4G a bordo.