Novo Jeep Compass estreia motor turbo flex produzido no Brasil

O novo Jeep Compass chega às concessionárias trazendo nove versões, incluindo uma comemorativa aos 80 anos da marca Crédito: Jeep/Divulgação

O novo Jeep Compass 2022 chega às concessionárias trazendo nove versões, incluindo uma comemorativa aos 80 anos da marca. E para comemorar isso, a Jeep investiu também em um motor novo: o T270 flex, desenvolvido no Brasil, com 18% menos consumo e mais potência e torque para o SUV médio que é líder do seu segmento com cerca de 70% do mercado. Os preços partem de R$ 139.990 para a versão Sport e vão até R$ 216.990 para as versões Trailhawk e S com motor a diesel.

A nova geração do Jeep Compass nem chegou às lojas e já está com 5,3 mil unidades vendidas. Segundo o diretor de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil, Everton Kurdejak, durante a pré-venda do SUV médio, foram comercializados cerca de 1.000 unidades em 48 horas e em três semanas foi vendido o total esperado para um mês.

Conheça o Novo Jeep Compass

“Com esses números, todos os padrões de venda para nos mantermos na liderança foram elevados. A expectativa agora é que sejam vendidos mais de 5 mil unidades por mês com o lançamento. Mas a previsão pode mudar em dois dias. Só para ter ideia, a versão atual do Compass teve um aumento de 17,5% de vendas no último ano, mesmo com a chegada do novo competidor”, afirmou Kurdejak, durante live de lançamento do novo Compass, nesta quarta-feira (28).

O Jeep Compass 2022 estreia o motor turboflex T270, produzido no Brasil com potência máxima de 185 cv a 5.750 rpm e torque máximo de 270 Nm a 1.750 rpm, integrado ao câmbio automático de seis velocidades com baixo consumo de combustível e reduzido nível de emissões de poluentes, segundo a montadora. O propulsor faz de 0 a 100 km/h em apenas 8,8 segundos e tem nota A de consumo pelo Inmetro. Ele conta com taxa de compressão de 10,5:1, bloco de alumínio e injeção direta de combustível.

A versão a diesel também traz novo motor: TD350 Turbo Diesel, com 170 cv de potência e 350 Nm de torque e antecipação do atendimento às normas do Proconve L7, previsto apenas para janeiro de 2022, reduzindo em 85% as emissões de óxido de Nitrogênio na natureza, segundo a Jeep. Ele já traz o sistema SCR de pós-tratamento de gases de escape, que reduz a emissão de gases poluentes. Com isso, é necessário o uso do aditivo ARLA32.

Série Especial 80 Anos possui acabamento externo exclusivo Crédito: Jeep/Divulgação

A autonomia é de aproximadamente 10 mil km, ou seja, menor necessidade para abastecer com o aditivo. O TD350 tem consumo de combustível de 10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada e autonomia para mais de 800 km com tanque de 60 litros. Além disso, todas as versões Turbo Diesel do Novo Compass possuem sistema de tração 4x4 Jeep Active Drive Low e câmbio automático de nove velocidades com paddle shift e seletor de terrenos.

NOVO DESIGN

O novo modelo trouxe novidades tanto no design quanto na parte tecnológica. Por fora, o carro passou por algumas mudanças, como novo para-choque dianteiro, novas rodas para todas as versões, mudanças na lanterna traseira, pintura das partes plásticas, faróis Full LED com assinatura em LED e faróis de neblina com a mesma tecnologia.

Os novos faróis possuem performance superior aos atuais bi-halógenos ou xênon, garantindo maior segurança ao dirigir à noite e maior vida útil (acima de 100 mil horas), reduzindo a necessidade de manutenção.

VEJA VÍDEO DO NOVO JEEP COMPASS 2022:

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O Novo Compass está disponível nas novas cores Cinza Sting para Trailhawk e Série S e Cinza Granite para Sport, Limited, Longitude, 80 Anos e Trailhawk. Além dessas, também seguem como opções as cores Branco Polar, Prata Billet, Marrom Deep, Verde Recon, Preto Carbon e Azul Jazz.

Houve mudanças também por dentro: quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25”, volante, painel de porta, centrais multimídia de até 10,1”, console central, painel de instrumentos e mais espaço para porta-objetos. Além disso, o modelo possui agora três opções de cores para acabamento interno: Preto, Marrom Arizona e a nova Cinza Steel (esta última disponível para as versões Longitude e Série S).

TELAS COM MAIS DE 10”

O Novo Jeep Compass traz um novo quadro de instrumentos com 10,25” para as versões Limited, Trailhawk e Série S (existem ainda a de 3,5” na versão Sport e 7" na Longitude e 80 Anos). Totalmente digital, ele traz maior tela de display de LCD; nova tecla HOME no comando volante, que facilita a navegação do usuário; capacidade de renderização de imagem 3D do veículo; possibilidade de alteração de tema em modo digital ou analógico e personalização de menus favoritos com até cinco opções diferentes.

O veículo traz recursos já conhecidos de direção autônoma, como o controle de velocidade adaptativo (ACC), o alerta de colisão com frenagem automática (FCW), o alerta de mudança de faixa (LDW), o Park Assist e o farol alto automático (AHB). E estreia mais três novas funções na Série S e como opcional nas versões Limited e Trailhawk, deixando o modelo ainda mais tecnológico: frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas; detector de fadiga do motorista e reconhecimento de placas pela câmara frontal, emitindo sinal sonoro quando estiver acima da velocidade permitida.

Modelo teve mudanças internas, como o quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25” Crédito: Jeep/Divulgação

Todas as versões vêm com função Auto Hold, que busca mais conforto em engarrafamentos e paradas longas, permitindo que o motorista retire o pé do pedal de freio nas condições de veículo parado, mesmo que não esteja na posição P (Parking). Além disso, as versões Sport, Longitude e 80 Anos vêm com seis airbags de série e sete na Limited, Trailhawk e Série S, sendo que o adicional é para os joelhos do motorista.

As versões Limited, Trailhawk, Série S e Série Especial 80 Anos possuem carregador de celular por indução e rebatimento automático de retrovisores. Já Série S possui porta-malas com sensor de presença: ao detectar o pé do motorista por baixo do para-choque traseiro, o sensor aciona o sistema. O sensor de presença é item opcional nas versões Limited e Trailhawk.

NOVO JEEP COMPASS - VERSÕES E PREÇOS

O Novo Jeep Compass ampliou a sua gama de versões, com duas novidades: a Série Especial 80 Anos e a Série S, que agora recebe o novo motor T270 Turbo Flex. No total são nove versões do Novo Compass, com duas possibilidades de motorização e dois câmbios.

NOVO JEEP COMPASS SPORT

Novo Jeep Compass Sport Crédito: Jeep/Divulgação

Motor T270 Turbo Flex

Câmbio de seis velocidades

Seis airbags,

Central multimídia de 8,4” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay

Faróis Full LED com assinatura em LED

Faróis de neblina em LED Jeep Traction Control+

Auto Hold

Rodas de 17”

Ar-condicionado dual zone

Freio de estacionamento eletrônico

Sistema Keyless Enter ‘N Go

Sensores de chuva e crepuscular

Quadro de instrumentos de 3,5” e três entradas USB (sendo uma tipo C).

Como opcionais estão os bancos de couro (R$ 2.500), e o pack Protection (R$ 950).

Preço: R$ 139.990

NOVO JEEP COMPASS LONGITUDE

Novo Jeep Compass Longitude Crédito: Jeep/Divulgação

Possui todos os itens da versão de entrada, a Longitude

Motor flex ou diesel

Central multimídia de 10,1” com os serviços conectados da plataforma Adventure Intelligence e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay

Navegação Embarcada

Bancos em couro

Quadro de instrumentos de 7”

Retrovisores elétricos

Aletas no volante

Retrovisor eletrocrômico

Novas rodas de 18” pintadas

Como opcionais, possui teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900) e bancos em couro na cor Cinza Steel (R$ 1.600).

Preço: R$ 154.990 para a versão flex e R$ 196.990 para a versão diesel

NOVO JEEP COMPASS SÉRIE ESPECIAL 80 ANOS

Novo Jeep Compass Série Especial 80 Anos Crédito: Jeep/Divulgação

Também disponível com propulsor flex ou diesel

Em relação à versão anterior traz de série o novo carregador sem fio para celulares

Adventure Intelligence Plus na central multimídia de 10,1”

Retrovisores externos com rebatimento automático

Partida remota

Park Assist

Som premium Beats.

Acabamento externo exclusivo, escurecido em tom grafite, interior em Black Piano, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas, além de badges e tags “80th” na parte externa e interna do carro.

Como opcional está o teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900).

Preço: R$ 162.990 para versão flex e R$ 204.990 para versão diesel

NOVO JEEP COMPASS LIMITED

Novo Jeep Compass Limited Crédito: Jeep/Divulgação

Possui todos os itens disponíveis na versão anterior, exceto os exclusivos da série 80 Anos e som premium Beats

Novo quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25”

Teto em preto

Rodas de 19” diamantadas

Monitoramento de ponto cego

Banco elétrico do motorista

Parafusos antifurto nas rodas

Airbag de joelho para motorista (sete no total).

Como opcionais: teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900), bancos em Marrom Arizona (R$ 1.600) e Pack High Tech (frenagem autônoma para pedestres, ciclistas e motociclistas, reconhecimento de placas, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, som premium Beats, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127 volts por R$ 9.900).

Preço: R$ 176.990 na versão flex e R$ 216.990 na versão diesel

NOVO JEEP COMPASS TRAILHAWK

Novo Jeep Compass Trailhawk Crédito: Jeep/Divulgação

Motor TD350 turbo diesel

Possui todos os itens da versão Limited

Novo adesivo de capô

Rodas de 17” diamantadas com pneus de uso misto

Protetor de cárter

Protetor de tanque

Protetor de transmissão

Estepe full size

Suspensão elevada off-road

Seletor de terrenos com modo “Rock”, para máxima capacidade no fora de estrada

Selo Trail Rated, que atesta a distinção para modelos da gama Jeep de maior capacidade na condução em todo o terreno.

Como opcionais, estão teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900) e o pack High Tech (frenagem autônoma para pedestres, ciclistas e motociclistas, reconhecimento de placas, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, som premium Beats, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127 volts por R$ 9.900).

Preço: R$ 216.990

NOVO JEEP COMPASS SÉRIE S

Novo Jeep Compass Serie S Crédito: Jeep/Divulgação