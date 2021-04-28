Novo Jeep Compass estreia motor turbo flex produzido no Brasil

O novo Jeep Compass 2022 chega às concessionárias trazendo nove versões, incluindo uma comemorativa aos 80 anos da marca. E para comemorar isso, a Jeep investiu também em um motor novo: o T270 flex, desenvolvido no Brasil, com 18% menos consumo e mais potência e torque para o SUV médio que é líder do seu segmento com cerca de 70% do mercado. Os preços partem de R$ 139.990 para a versão Sport e vão até R$ 216.990 para as versões Trailhawk e S com motor a diesel.
A nova geração do Jeep Compass nem chegou às lojas e já está com 5,3 mil unidades vendidas. Segundo o diretor de Operações Comerciais da Jeep para o Brasil, Everton Kurdejak, durante a pré-venda do SUV médio, foram comercializados cerca de 1.000 unidades em 48 horas e em três semanas foi vendido o total esperado para um mês.
Conheça o Novo Jeep Compass
“Com esses números, todos os padrões de venda para nos mantermos na liderança foram elevados. A expectativa agora é que sejam vendidos mais de 5 mil unidades por mês com o lançamento. Mas a previsão pode mudar em dois dias. Só para ter ideia, a versão atual do Compass teve um aumento de 17,5% de vendas no último ano, mesmo com a chegada do novo competidor”, afirmou Kurdejak, durante live de lançamento do novo Compass, nesta quarta-feira (28).
O Jeep Compass 2022 estreia o motor turboflex T270, produzido no Brasil com potência máxima de 185 cv a 5.750 rpm e torque máximo de 270 Nm a 1.750 rpm, integrado ao câmbio automático de seis velocidades com baixo consumo de combustível e reduzido nível de emissões de poluentes, segundo a montadora. O propulsor faz de 0 a 100 km/h em apenas 8,8 segundos e tem nota A de consumo pelo Inmetro. Ele conta com taxa de compressão de 10,5:1, bloco de alumínio e injeção direta de combustível.
A versão a diesel também traz novo motor: TD350 Turbo Diesel, com 170 cv de potência e 350 Nm de torque e antecipação do atendimento às normas do Proconve L7, previsto apenas para janeiro de 2022, reduzindo em 85% as emissões de óxido de Nitrogênio na natureza, segundo a Jeep. Ele já traz o sistema SCR de pós-tratamento de gases de escape, que reduz a emissão de gases poluentes. Com isso, é necessário o uso do aditivo ARLA32.
A autonomia é de aproximadamente 10 mil km, ou seja, menor necessidade para abastecer com o aditivo. O TD350 tem consumo de combustível de 10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada e autonomia para mais de 800 km com tanque de 60 litros. Além disso, todas as versões Turbo Diesel do Novo Compass possuem sistema de tração 4x4 Jeep Active Drive Low e câmbio automático de nove velocidades com paddle shift e seletor de terrenos.
NOVO DESIGN
O novo modelo trouxe novidades tanto no design quanto na parte tecnológica. Por fora, o carro passou por algumas mudanças, como novo para-choque dianteiro, novas rodas para todas as versões, mudanças na lanterna traseira, pintura das partes plásticas, faróis Full LED com assinatura em LED e faróis de neblina com a mesma tecnologia.
Os novos faróis possuem performance superior aos atuais bi-halógenos ou xênon, garantindo maior segurança ao dirigir à noite e maior vida útil (acima de 100 mil horas), reduzindo a necessidade de manutenção.
VEJA VÍDEO DO NOVO JEEP COMPASS 2022:
O Novo Compass está disponível nas novas cores Cinza Sting para Trailhawk e Série S e Cinza Granite para Sport, Limited, Longitude, 80 Anos e Trailhawk. Além dessas, também seguem como opções as cores Branco Polar, Prata Billet, Marrom Deep, Verde Recon, Preto Carbon e Azul Jazz.
Houve mudanças também por dentro: quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25”, volante, painel de porta, centrais multimídia de até 10,1”, console central, painel de instrumentos e mais espaço para porta-objetos. Além disso, o modelo possui agora três opções de cores para acabamento interno: Preto, Marrom Arizona e a nova Cinza Steel (esta última disponível para as versões Longitude e Série S).
TELAS COM MAIS DE 10”
O Novo Jeep Compass traz um novo quadro de instrumentos com 10,25” para as versões Limited, Trailhawk e Série S (existem ainda a de 3,5” na versão Sport e 7" na Longitude e 80 Anos). Totalmente digital, ele traz maior tela de display de LCD; nova tecla HOME no comando volante, que facilita a navegação do usuário; capacidade de renderização de imagem 3D do veículo; possibilidade de alteração de tema em modo digital ou analógico e personalização de menus favoritos com até cinco opções diferentes.
O veículo traz recursos já conhecidos de direção autônoma, como o controle de velocidade adaptativo (ACC), o alerta de colisão com frenagem automática (FCW), o alerta de mudança de faixa (LDW), o Park Assist e o farol alto automático (AHB). E estreia mais três novas funções na Série S e como opcional nas versões Limited e Trailhawk, deixando o modelo ainda mais tecnológico: frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas; detector de fadiga do motorista e reconhecimento de placas pela câmara frontal, emitindo sinal sonoro quando estiver acima da velocidade permitida.
Todas as versões vêm com função Auto Hold, que busca mais conforto em engarrafamentos e paradas longas, permitindo que o motorista retire o pé do pedal de freio nas condições de veículo parado, mesmo que não esteja na posição P (Parking). Além disso, as versões Sport, Longitude e 80 Anos vêm com seis airbags de série e sete na Limited, Trailhawk e Série S, sendo que o adicional é para os joelhos do motorista.
As versões Limited, Trailhawk, Série S e Série Especial 80 Anos possuem carregador de celular por indução e rebatimento automático de retrovisores. Já Série S possui porta-malas com sensor de presença: ao detectar o pé do motorista por baixo do para-choque traseiro, o sensor aciona o sistema. O sensor de presença é item opcional nas versões Limited e Trailhawk.
NOVO JEEP COMPASS - VERSÕES E PREÇOS
O Novo Jeep Compass ampliou a sua gama de versões, com duas novidades: a Série Especial 80 Anos e a Série S, que agora recebe o novo motor T270 Turbo Flex. No total são nove versões do Novo Compass, com duas possibilidades de motorização e dois câmbios.
NOVO JEEP COMPASS SPORT
- Motor T270 Turbo Flex
- Câmbio de seis velocidades
- Seis airbags,
- Central multimídia de 8,4” com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay
- Faróis Full LED com assinatura em LED
- Faróis de neblina em LED Jeep Traction Control+
- Auto Hold
- Rodas de 17”
- Ar-condicionado dual zone
- Freio de estacionamento eletrônico
- Sistema Keyless Enter ‘N Go
- Sensores de chuva e crepuscular
- Quadro de instrumentos de 3,5” e três entradas USB (sendo uma tipo C).
- Como opcionais estão os bancos de couro (R$ 2.500), e o pack Protection (R$ 950).
- Preço: R$ 139.990
NOVO JEEP COMPASS LONGITUDE
- Possui todos os itens da versão de entrada, a Longitude
- Motor flex ou diesel
- Central multimídia de 10,1” com os serviços conectados da plataforma Adventure Intelligence e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay
- Navegação Embarcada
- Bancos em couro
- Quadro de instrumentos de 7”
- Retrovisores elétricos
- Aletas no volante
- Retrovisor eletrocrômico
- Novas rodas de 18” pintadas
- Como opcionais, possui teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900) e bancos em couro na cor Cinza Steel (R$ 1.600).
- Preço: R$ 154.990 para a versão flex e R$ 196.990 para a versão diesel
NOVO JEEP COMPASS SÉRIE ESPECIAL 80 ANOS
- Também disponível com propulsor flex ou diesel
- Em relação à versão anterior traz de série o novo carregador sem fio para celulares
- Adventure Intelligence Plus na central multimídia de 10,1”
- Retrovisores externos com rebatimento automático
- Partida remota
- Park Assist
- Som premium Beats.
- Acabamento externo exclusivo, escurecido em tom grafite, interior em Black Piano, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas, além de badges e tags “80th” na parte externa e interna do carro.
- Como opcional está o teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900).
- Preço: R$ 162.990 para versão flex e R$ 204.990 para versão diesel
NOVO JEEP COMPASS LIMITED
- Possui todos os itens disponíveis na versão anterior, exceto os exclusivos da série 80 Anos e som premium Beats
- Novo quadro de instrumentos full digital e HD de 10,25”
- Teto em preto
- Rodas de 19” diamantadas
- Monitoramento de ponto cego
- Banco elétrico do motorista
- Parafusos antifurto nas rodas
- Airbag de joelho para motorista (sete no total).
- Como opcionais: teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900), bancos em Marrom Arizona (R$ 1.600) e Pack High Tech (frenagem autônoma para pedestres, ciclistas e motociclistas, reconhecimento de placas, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, som premium Beats, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127 volts por R$ 9.900).
- Preço: R$ 176.990 na versão flex e R$ 216.990 na versão diesel
NOVO JEEP COMPASS TRAILHAWK
- Motor TD350 turbo diesel
- Possui todos os itens da versão Limited
- Novo adesivo de capô
- Rodas de 17” diamantadas com pneus de uso misto
- Protetor de cárter
- Protetor de tanque
- Protetor de transmissão
- Estepe full size
- Suspensão elevada off-road
- Seletor de terrenos com modo “Rock”, para máxima capacidade no fora de estrada
- Selo Trail Rated, que atesta a distinção para modelos da gama Jeep de maior capacidade na condução em todo o terreno.
- Como opcionais, estão teto solar elétrico e panorâmico Command View (R$ 8.900) e o pack High Tech (frenagem autônoma para pedestres, ciclistas e motociclistas, reconhecimento de placas, detector de fadiga, piloto automático adaptativo, comutação automática dos faróis, monitoramento de mudanças de faixa, porta-malas com sensor de presença, Adventure Intelligence Plus, som premium Beats, banco elétrico do passageiro e tomada auxiliar 127 volts por R$ 9.900).
- Preço: R$ 216.990
NOVO JEEP COMPASS SÉRIE S
- Por ser a versão premium, esta não possui equipamentos opcionais.
- Traz de série todos itens da versão Limited
- Teto solar elétrico e panorâmico Command View
- Forro do teto em preto
- Pintura das partes plásticas na cor da carroceria
- Novos itens de direção autônoma: frenagem autônoma para pedestres, reconhecimento de placas e detector de fadiga
- Piloto automático adaptativo
- Comutação automática dos faróis
- Monitoramento de mudanças de faixa
- Porta-malas com sensor de presença
- Adventure Intelligence Plus
- Som premium Beats
- Banco elétrico do passageiro
- Tomada auxiliar 127 volts
- Preço: R$ 187.990 para a versão flex e R$ 216.990 para a versão diesel