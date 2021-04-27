Andar com tração 4x4 no asfalto danifica o carro? Entenda como funciona

Utilizar a tração 4x4 no asfalto pode reduzir o tempo de vida útil dos eixos e rolamentos. Crédito: Freepik

Na hora de comprar um carro muitas dúvidas surgem, mas uma delas é bem comum: o que é a tração? Apesar do nome familiar, muitos motoristas não sabem identificar o melhor modelo ou a função dessa ferramenta. Por isso, é importante ficar atento às funcionalidades e cuidados desse importante item.

O QUE É A TRAÇÃO EM AUTOMÓVEIS? O gestor de vendas da Vitória Motors Jeep, Francisco Braga, explica que a tração é a força que puxa ou empurra o carro. “É a energia que move o veículo. Ela se divide em alguns tipos e, por isso, deve ser utilizada de acordo com as indicações da montadora ou do manual”, destaca.

De acordo com Francisco, essa força é feita no eixo do carro para movimentá-lo e pode vir de duas direções. Quando ela é feita na parte da frente, estamos falando da tração dianteira. Já a traseira é quando esse esforço é lançado para a parte de trás.

“Na dianteira ela utiliza o eixo normal do automóvel para movimentar os pneus da frente. Já quando falamos de tração traseira, o eixo utilizado para enviar força às rodas é chamado de cardã", explica Alex Ramos Gomes, gerente de pós-venda da Prime Serra.

Ele explica que a maioria dos carros utiliza tração dianteira. Isso porque os veículos de entrada, geralmente, são mais leves e não muito utilizados em estradas de terra ou para transportes mais pesados. Ao contrário de veículos esportivos que exigem mais força e desenvolvimento do motor. Assim, a tração traseira atua na melhor disposição do peso e potencializando as arrancadas do automóvel.

Tração 4x2, 4x4 E AWD

A partir dessa distribuição, a tração pode ser categorizada com a aplicação da força motriz nas rodas. O consultor automotivo Gabriel de Oliveira explica que veículos 4x4 representam automóveis que têm a força distribuída nas quatro rodas. Já nos veículos 4x2 esse esforço é aplicado em apenas duas, traseiras ou dianteiras.

“A tração 4x4 permite maior aderência ao piso que estiver rodando. Enquanto a AWD permite maior estabilidade ao automóvel em situações de asfalto molhado, em que a força do motor é distribuída individualmente para cada roda”, detalha Gabriel.

Dessa forma, é preciso considerar as necessidades do motorista e as finalidades de utilização do automóvel. Se o veículo for utilizado apenas para passeio, o mais recomendável é um carro 4x2. Mas se as viagens em estradas de chão forem constantes, provavelmente, as melhores opções são os automóveis 4x4 ou AWD.

ANDAR COM TRAÇÃO 4X4 NO ASFALTO PODE PROVOCAR QUEBRA NO AUTOMÓVEL? Depende. O gestor de vendas da Vitória Motors Jeep, Francisco Braga, explica que veículos 4x4 têm como característica a possibilidade de ativação da tração nos dois eixos. Mas é preciso verificar as recomendações da montadora. Isso porque no asfalto as rodas percorrem trajetos diferentes. Sendo assim, utilizar tração 4x4 pode forçar os eixos a manterem a mesma rotação em todas as rodas.

“Algumas permitem o uso em até 60 km/h em pistas molhadas, por exemplo. Por isso, é preciso consultar o manual e entender os limites e recomendações do automóvel. Apenas veículos AWD podem andar em qualquer superfície“, comenta Francisco.