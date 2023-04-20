6 dicas de segurança para quem vai pegar a estrada no feriado

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Esteja com as revisões do seu carro em dia

Estar com as manutenções preventivas do seu carro em dia faz toda diferença para que você tenha uma condução segura de seu carro. Imagine perder o freio numa curva ou quebrar o câmbio no meio de uma ultrapassagem. Situações como essas, dentre várias outras relacionadas à mecânica do carro, podem ser prevenidas com o cuidado correto de seu automóvel.

02

Respeite o limite de velocidade

O excesso de velocidade é considerado um dos principais motivos de acidentes. Respeitar o limite de velocidade, além de prevenir que você tome uma multa, traz segurança para seguir sua viagem de maneira tranquila.

03

Mantenha 100% do seu foco na condução

A distração é um fator bastante considerável em relação a acidentes. Por isso, evite mexer no celular. Se for regular o som, prepare sua playlist antes de começar a dirigir e se estiver acompanhado não perca atenção da condução por conversas com outras pessoas presentes no carro. Só há um responsável pela condução do veículo e esse responsável é o motorista, obviamente.

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Atenção às sinalizações

Ter atenção às sinalizações da rodovia é fundamental. Inclusive, em muitos trechos das rodovias tem funcionado o sistema de pare e siga por conta de obras. Além disso, placas indicando curvas mais acentuadas são ponto de alerta na condução.

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Respeite a distância segura

A distância segura para o veículo da frente é calculada por tempo e é bem simples. Determine um ponto fixo na rodovia, pode ser uma placa, árvore etc. Quando o veículo na sua frente passar esse ponto fixo comece a contar até o momento que você chegar nele. O tempo de segurança é a partir de dois segundos, ou seja, se o tempo estiver menor do que dois segundos, tire o pé do acelerador e aumente um pouco a distância para o veículo da frente.

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Use as setas e o pisca-alerta