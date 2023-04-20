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Viagem tranquila

6 dicas de segurança para quem vai pegar a estrada no feriado

Com mais um feriado prolongado chegando, muita gente vai optar por viajar de carro; saiba quais as condutas que vão melhorar sua experiência para dirigir com mais segurança

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 01:58

Públicado em 

20 abr 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Carro na estrada
A segurança deve estar em primeiro lugar para quem vai pegar a estrada durante o feriadão Crédito: Freepik
Temos mais um feriado prolongado esta semana e desta vez um feriado nacional. Com isso temos mais uma boa oportunidade para viajar. Afinal de contas, colocar nosso carro na estrada é um prazer para quem é apaixonado pelo mundo automotivo.
Naturalmente, o movimento nas estradas nos feriados acaba sendo maior e, como consequência, a atenção dos motoristas precisa ser redobrada. Por isso, neste texto vou passar algumas dicas de segurança para que sua experiência ao dirigir seu carro na estrada seja a mais segura possível.

01

Esteja com as revisões do seu carro em dia

Estar com as manutenções preventivas do seu carro em dia faz toda diferença para que você tenha uma condução segura de seu carro. Imagine perder o freio numa curva ou quebrar o câmbio no meio de uma ultrapassagem. Situações como essas, dentre várias outras relacionadas à mecânica do carro, podem ser prevenidas com o cuidado correto de seu automóvel.

02

Respeite o limite de velocidade

O excesso de velocidade é considerado um dos principais motivos de acidentes. Respeitar o limite de velocidade, além de prevenir que você tome uma multa, traz segurança para seguir sua viagem de maneira tranquila.

03

Mantenha 100% do seu foco na condução

A distração é um fator bastante considerável em relação a acidentes. Por isso, evite mexer no celular. Se for regular o som, prepare sua playlist antes de começar a dirigir e se estiver acompanhado não perca atenção da condução por conversas com outras pessoas presentes no carro. Só há um responsável pela condução do veículo e esse responsável é o motorista, obviamente.

04

Atenção às sinalizações

Ter atenção às sinalizações da rodovia é fundamental. Inclusive, em muitos trechos das rodovias tem funcionado o sistema de pare e siga por conta de obras. Além disso, placas indicando curvas mais acentuadas são ponto de alerta na condução.

05

Respeite a distância segura

A distância segura para o veículo da frente é calculada por tempo e é bem simples. Determine um ponto fixo na rodovia, pode ser uma placa, árvore etc. Quando o veículo na sua frente passar esse ponto fixo comece a contar até o momento que você chegar nele. O tempo de segurança é a partir de dois segundos, ou seja, se o tempo estiver menor do que dois segundos, tire o pé do acelerador e aumente um pouco a distância para o veículo da frente.

06

Use as setas e o pisca-alerta

O uso da seta é básico, mas, infelizmente, é bastante comum motoristas que acabam esquecendo de usá-la. Indicar que vai entrar em algum local ou que você vai fazer uma ultrapassagem é fundamental para se manter a segurança. Além disso, o pisca-alerta é importante para indicar qualquer situação na pista que requer mais atenção.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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