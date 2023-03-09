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Mercado automotivo

Carro que não precisa de manutenção não existe; saiba como cuidar do veículo

Você já ouviu alguém falar que carro bom é aquele que não precisa de manutenção? Não caia neste mito. Todo veículo precisa de cuidados e confira no conteúdo os diferentes tipos de manutenções que existem

Publicado em 09 de Março de 2023 às 01:59

Públicado em 

09 mar 2023 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

O correto é sempre fazer as manutenções do seu carro de acordo com a orientação da montadora.
O correto é sempre fazer as manutenções do seu carro de acordo com a orientação da montadora. Crédito: Shutterstock
Muito se fala sobre a qualidade dos carros e é nítido que um dos fatores que mais influenciam na escolha do veículo pelo consumidor é em relação às manutenções. Aliás, é bastante comum escutar das pessoas que determinado carro "é muito bom porque não dá manutenção". Mas será que é correto acreditar que o carro não necessita desse tipo de cuidado?
Vejo muitos consumidores fazendo manutenções incompletas, trocando apenas óleo e filtro do motor, por exemplo, por acreditarem ser o suficiente para o veículo.
Inclusive, vale destacar que aquele proprietário de um determinado carro que talvez não tenha problema, quando passar o veículo para a frente, um hábito natural do mercado automotivo, a chance do futuro proprietário ter dor de cabeça justamente pelo fato das manutenções terem sido ignoradas é grande. Ou então, as manutenções até foram feitas, mas de maneira incompleta, ou seja, não do jeito correto, conforme orienta a montadora.
Então, destaco: o correto é sempre fazer as manutenções do seu carro de acordo com a orientação da marca.
E, caso você adquira um veículo que você não tem 100% de segurança em relação às manutenções passadas, é importante fazer uma revisão completa com seu mecânico de confiança, visando colocar o veículo em dia.
Existem alguns tipos de manutenções que são importantes para você, consumidor, entender como funciona cada uma delas. Assim você vai conseguir identificar com mais facilidade qual a necessidade em seu carro. São elas:

01

Manutenção detectiva

O objetivo dessa manutenção é garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos do carro. O intuito é oferecer prevenção de problemas, visto que essa manutenção testa o carro em funcionamento visando detectar algo que possa não estar em total funcionamento, corrigindo essa possível falha. Um exemplo desse tipo de manutenção é a revisão anual ou por quilometragem que é feita no carro e que deve ser de acordo com a especificação da marca do veículo.

02

Manutenção corretiva

Como o próprio nome já diz, essa manutenção existe para corrigir alguma falha no veículo, seja mecânica, seja elétrica. Quando o carro apresenta algum problema, essa manutenção é feita visando corrigir a situação, ou seja, é uma manutenção específica para a falha específica apresentada pelo veículo.

03

Manutenção preventiva

Essa manutenção busca prever um possível problema que o carro pode ter diante do desgaste até o momento. Por exemplo, a troca de óleo do motor é feita quando o óleo já perdeu a viscosidade necessária e, com essa troca, existe a prevenção de algum problema que o motor pudesse vir a apresentar.

04

Manutenção preditiva

Essa manutenção é baseada no estado dos equipamentos e componentes do carro. A ideia é avaliar o funcionamento de cada item do veículo, prevendo sua vida útil, visando ter o melhor aproveitamento, eliminando custos com desmontagens desnecessárias e manutenções corretivas.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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