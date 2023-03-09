Carro que não precisa de manutenção não existe; saiba como cuidar do veículo

O correto é sempre fazer as manutenções do seu carro de acordo com a orientação da montadora. Crédito: Shutterstock

Muito se fala sobre a qualidade dos carros e é nítido que um dos fatores que mais influenciam na escolha do veículo pelo consumidor é em relação às manutenções. Aliás, é bastante comum escutar das pessoas que determinado carro "é muito bom porque não dá manutenção". Mas será que é correto acreditar que o carro não necessita desse tipo de cuidado?

Vejo muitos consumidores fazendo manutenções incompletas, trocando apenas óleo e filtro do motor, por exemplo, por acreditarem ser o suficiente para o veículo.

Inclusive, vale destacar que aquele proprietário de um determinado carro que talvez não tenha problema, quando passar o veículo para a frente, um hábito natural do mercado automotivo, a chance do futuro proprietário ter dor de cabeça justamente pelo fato das manutenções terem sido ignoradas é grande. Ou então, as manutenções até foram feitas, mas de maneira incompleta, ou seja, não do jeito correto, conforme orienta a montadora.

Então, destaco: o correto é sempre fazer as manutenções do seu carro de acordo com a orientação da marca.

E, caso você adquira um veículo que você não tem 100% de segurança em relação às manutenções passadas, é importante fazer uma revisão completa com seu mecânico de confiança, visando colocar o veículo em dia.

Existem alguns tipos de manutenções que são importantes para você, consumidor, entender como funciona cada uma delas. Assim você vai conseguir identificar com mais facilidade qual a necessidade em seu carro. São elas: