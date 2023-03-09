Carro que não precisa de manutenção não existe; saiba como cuidar do veículo

01
Manutenção detectiva
O objetivo dessa manutenção é garantir a segurança e o bom funcionamento dos equipamentos do carro. O intuito é oferecer prevenção de problemas, visto que essa manutenção testa o carro em funcionamento visando detectar algo que possa não estar em total funcionamento, corrigindo essa possível falha. Um exemplo desse tipo de manutenção é a revisão anual ou por quilometragem que é feita no carro e que deve ser de acordo com a especificação da marca do veículo.
02
Manutenção corretiva
Como o próprio nome já diz, essa manutenção existe para corrigir alguma falha no veículo, seja mecânica, seja elétrica. Quando o carro apresenta algum problema, essa manutenção é feita visando corrigir a situação, ou seja, é uma manutenção específica para a falha específica apresentada pelo veículo.
03
Manutenção preventiva
Essa manutenção busca prever um possível problema que o carro pode ter diante do desgaste até o momento. Por exemplo, a troca de óleo do motor é feita quando o óleo já perdeu a viscosidade necessária e, com essa troca, existe a prevenção de algum problema que o motor pudesse vir a apresentar.
04
Manutenção preditiva
Essa manutenção é baseada no estado dos equipamentos e componentes do carro. A ideia é avaliar o funcionamento de cada item do veículo, prevendo sua vida útil, visando ter o melhor aproveitamento, eliminando custos com desmontagens desnecessárias e manutenções corretivas.