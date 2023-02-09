Dicas de segurança para ajudar na sua proteção ao vender o carro

No contato com o suposto comprador nunca envie fotos do documento do carro antes da negociação estar avançada e você ainda não ter tido contato com o comprador. Com a foto do documento do carro, vários golpes podem ser executados, inclusive empréstimo usando o carro como garantia pode ser feito.

Nunca acredite em conversas fora do padrão. Por exemplo, muitos golpistas tentam usar pessoas de boa-fé para aplicar golpes em outras. Eles fazem contato com quem está anunciando um carro e diz ter uma dívida com outra pessoa e que essa pessoa aceitaria um carro como pagamento da dívida. Porém, na verdade, esse golpista está tentando usar o vendedor do carro para aplicar um golpe, dizendo que o carro é dele, oferecendo-o por um preço muito mais baixo do que o valor de mercado. Se receber esse tipo de contato, bloqueie imediatamente.