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Fuja dos riscos

Dicas de segurança para ajudar na sua proteção ao vender o carro

Na última semana, um homem além de ter o veículo roubado, ainda foi agredido. Saiba o que fazer para evitar riscos à sua integridade física e também evitar golpes

Públicado em 

09 fev 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Homem sendo assaltado dentro de carro, roubo de carro, carro roubado
Previna-se para evitar golpes ou mesmo agressões de bandidos na hora de vender um carro Crédito: Shutterstock
Na última semana, aqui no Espírito Santo, mais precisamente em Vila Velha, um homem, além de ter seu veículo roubado, ainda sofreu agressões de facadas por uma pessoa que fingia ser um comprador de seu carro.
O caso aconteceu numa situação bastante comum: a vítima anunciou seu automóvel num site de vendas, o bandido teve acesso à vítima através do site, fez contato fingindo ser um comprador, agendou o encontro e cometeu os crimes.
Situações como essa são cada vez mais comuns, assim como golpes, fraudes entre outros. Pois, quando fazemos um anúncio na internet, nos colocamos vulneráveis para os bandidos e golpistas.
Para evitar passar por situações como essa vou lhe passar algumas dicas que podem te ajudar:

01

Não envie fotos de documento

No contato com o suposto comprador nunca envie fotos do documento do carro antes da negociação estar avançada e você ainda não ter tido contato com o comprador. Com a foto do documento do carro, vários golpes podem ser executados, inclusive empréstimo usando o carro como garantia pode ser feito.

02

Fuja das conversas fora do normal

Nunca acredite em conversas fora do padrão. Por exemplo, muitos golpistas tentam usar pessoas de boa-fé para aplicar golpes em outras. Eles fazem contato com quem está anunciando um carro e diz ter uma dívida com outra pessoa e que essa pessoa aceitaria um carro como pagamento da dívida. Porém, na verdade, esse golpista está tentando usar o vendedor do carro para aplicar um golpe, dizendo que o carro é dele, oferecendo-o por um preço muito mais baixo do que o valor de mercado. Se receber esse tipo de contato, bloqueie imediatamente.

Mensagens de conteúdo duvidoso

03

Não fique sozinho

Marque o encontro em local público, movimentado.

04

Tenha um contato de emergência

Tenha com você, pelo menos, uma pessoa, deixando-a de fora do teste drive. Antes de sair com o suposto comprador, já envie a localização em tempo real para essa pessoa. Combine uma ligação após um determinado tempo e já deixe uma palavra-chave que indique que você está bem ou há uma situação de perigo. Dessa forma, caso esteja em posse de um bandido, essa pessoa poderá chamar a polícia.

05

Pagamento integral deve ser feito antes da transferência

A assinatura e reconhecimento de firma do documento de transferência (DUT ou ATPV) pelas duas partes deve ser feita junto, no cartório (comprador e vendedor). É necessário que o pagamento integral seja feito antes da entrega do carro, caso o negócio tenha sido fechado.

06

Contrate um profissional de confiança

Contrate um profissional com experiência comprovada ou uma loja para vender seu carro. Você investirá na comissão para esse profissional, porém, estará investindo na sua comodidade e tranquilidade. Mas pesquise sobre esse profissional ou loja. Só contrate profissionais com experiência comprovada e com boas referências.

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