Dicas de segurança para ajudar na sua proteção ao vender o carro

03
Não fique sozinho
Marque o encontro em local público, movimentado.
04
Tenha um contato de emergência
Tenha com você, pelo menos, uma pessoa, deixando-a de fora do teste drive. Antes de sair com o suposto comprador, já envie a localização em tempo real para essa pessoa. Combine uma ligação após um determinado tempo e já deixe uma palavra-chave que indique que você está bem ou há uma situação de perigo. Dessa forma, caso esteja em posse de um bandido, essa pessoa poderá chamar a polícia.
05
Pagamento integral deve ser feito antes da transferência
A assinatura e reconhecimento de firma do documento de transferência (DUT ou ATPV) pelas duas partes deve ser feita junto, no cartório (comprador e vendedor). É necessário que o pagamento integral seja feito antes da entrega do carro, caso o negócio tenha sido fechado.
06
Contrate um profissional de confiança
Contrate um profissional com experiência comprovada ou uma loja para vender seu carro. Você investirá na comissão para esse profissional, porém, estará investindo na sua comodidade e tranquilidade. Mas pesquise sobre esse profissional ou loja. Só contrate profissionais com experiência comprovada e com boas referências.