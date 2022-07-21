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Clonagem de carro zero: você sabia que esse golpe também acontece?

Um dos maiores problemas do setor automotivo é a clonagem, que tem, inclusive, chegado aos modelos que mal saíram da fábrica

Públicado em 

21 jul 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Clonagem de carro zero quilômetro também existe
A clonagem é um dos problemas mais recorrentes no mercado automotivo Crédito: Shutterstock
Parece mentira, piada ou qualquer outra coisa, mas não é.
Apesar de ser maravilhoso por ser relacionado a sonhos, realizações pessoais, dentre várias outras situações positivas, infelizmente, o setor automotivo ainda carrega um peso muito grande e situações negativas. Algumas, até já abordei em colunas anteriores, como a falta de transparênciaveículos com hodômetro adulterado, dentre vários outros problemas.
Um dos problemas mais recorrentes é a clonagem. Para quem não sabe, um veículo clonado é quando os dados de um veículo já existente são copiados com falsificação, inclusive do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e até mesmo da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV).

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Como se já não bastasse o mercado, profissionais e você, consumidor, terem de lidar com esse problema no mercado de usados, agora os criminosos têm o preparo e a audácia de clonarem carros zero quilômetro.
Até o último domingo (17), dia em que este texto foi escrito, mais de R$ 1 bilhão de reais já haviam sido gerados de prejuízo, segundo a Polícia Civil do Piauí, onde foi descoberto o caso.
Contudo com comunicação, interação e união existe uma solução viável que poderia diminuir a facilidade para esses esquemas, ou no mínimo, desburocratizar o dia a dia.
Estou falando de unificação do sistema e metodologia de trabalho e de regras para execução de serviços dos Detrans de todos os Estados.
Você sabia que as regras de transferência de um carro aqui no Espírito Santo pode não ser exatamente a mesma regra de outro Estado?

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Sabia que você também é responsável pelo que acontece no mercado automotivo?

Aqui no Espírito Santo o sistema está bem informatizado e avançado nesse sentido. Por outro lado, a título de exemplificação, na última semana, precisei realizar a transferência de um veículo adquirido no Paraná e por lá, ainda usam toda a documentação para executar a transferência, no papel.
Os próximos capítulos dessa história absurda, de clonagem de carro zero, ainda não sei dizer, mas tenho certeza de que, enquanto as autoridades competentes não se precaverem e pensarem em estar à frente desses hackers criminosos, você, consumidor, continuará sofrendo com situações como essas.
Vamos torcer para que isso mude o mais rápido possível.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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