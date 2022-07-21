Clonagem de carro zero: você sabia que esse golpe também acontece?

A clonagem é um dos problemas mais recorrentes no mercado automotivo Crédito: Shutterstock

Parece mentira, piada ou qualquer outra coisa, mas não é.

Um dos problemas mais recorrentes é a clonagem. Para quem não sabe, um veículo clonado é quando os dados de um veículo já existente são copiados com falsificação, inclusive do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e até mesmo da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV).

Como se já não bastasse o mercado, profissionais e você, consumidor, terem de lidar com esse problema no mercado de usados, agora os criminosos têm o preparo e a audácia de clonarem carros zero quilômetro.

Até o último domingo (17), dia em que este texto foi escrito, mais de R$ 1 bilhão de reais já haviam sido gerados de prejuízo, segundo a Polícia Civil do Piauí, onde foi descoberto o caso.

Contudo com comunicação, interação e união existe uma solução viável que poderia diminuir a facilidade para esses esquemas, ou no mínimo, desburocratizar o dia a dia.

Estou falando de unificação do sistema e metodologia de trabalho e de regras para execução de serviços dos Detrans de todos os Estados.

Você sabia que as regras de transferência de um carro aqui no Espírito Santo pode não ser exatamente a mesma regra de outro Estado?

Aqui no Espírito Santo o sistema está bem informatizado e avançado nesse sentido. Por outro lado, a título de exemplificação, na última semana, precisei realizar a transferência de um veículo adquirido no Paraná e por lá, ainda usam toda a documentação para executar a transferência, no papel.

Os próximos capítulos dessa história absurda, de clonagem de carro zero, ainda não sei dizer, mas tenho certeza de que, enquanto as autoridades competentes não se precaverem e pensarem em estar à frente desses hackers criminosos, você, consumidor, continuará sofrendo com situações como essas.