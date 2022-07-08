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Retomada

Produção de veículos no país deve crescer 4,1% até o final do ano

Após semestre de recuperação, mas ainda sofrendo as consequências do desabastecimento, principalmente de semicondutores, segundo semestre deve ser de crescimento, aponta Anfavea
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

08 jul 2022 às 15:19

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 15:19

Produção de veículos deve crescer 4,1% até o final do ano
Para vendas internas, espera-se chegar a 2,14 milhões de veículos licenciados Crédito: Freepik
Mesmo com uma queda de 2,1% em junho, em comparação a maio, a perspectiva do setor automotivo para o segundo semestre é positiva, com um crescimento de 4,1% diante de 2021, com a produção de 2,34 milhões de unidades, segundo projeção realizada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e divulgada nesta sexta-feira (8), durante coletiva de imprensa.
Para vendas internas, espera-se chegar a 2,14 milhões de automóveis licenciados no país, um crescimento de 1%. Já a expectativa para exportação é de 460 mil unidades embarcadas até o fim do ano, alta de 22,2% na comparação com 2021.
Em junho, a produção chegou a 203,6 mil unidades, superando a marca de 200 mil pela segunda vez no ano. No acumulado, foram produzidos 1,09 milhão de veículos, queda de 5% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. No segundo trimestre, houve crescimento de 20% em relação ao primeiro.

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Um dos fatores apontados para esse cenário continua sendo a crise de abastecimento, principalmente de semicondutores, que ainda não se normalizou. Soma-se a isso a guerra na Ucrânia e os lockdowns causados pela nova onda de Covid-19, na China, que culminou com a paralisação de 60 dias do Porto de Xangai, um dos maiores e principais hubs de circulação de insumos e mercadorias do mundo.
Segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, a situação deve se prolongar ainda por mais uns seis meses, até que se normalize. Por outro lado, a entidade apontou um crescimento no estoque de veículos, nas concessionárias, causado pelo retorno da produção de modelos que estavam incompletos nos pátios das montadoras, após a chegada dos insumos para finalizar a sua produção.
“Apesar de apresentar esse crescimento, a quantidade de veículos nas concessionárias corresponde à média histórica dos últimos anos”, aponta.

BALANÇO DO 1º SEMESTRE

O primeiro semestre de 2021 foi marcado, principalmente, pela continuidade da crise de semicondutores que começou a afetar a indústria automotiva no segundo semestre do ano passado. Segundo dados da Anfavea, foram 20 paradas de fábrica, resultando em 357 dias inativos (18 em média para cada fábrica) e 170 mil veículos perdidos, em média.

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“Porém, em junho, já vimos que houve uma estabilidade, em comparação a maio. A média diária de vendas foi igual à do mês passado e superior a 2021, com sinais de crescimento. A previsão de recuperação será acentuada neste segundo semestre e com uma previsão de acontecer mês a mês”, avalia.

843.703 UNIDADES

É O ACUMULADO DO ANO ATÉ JUNHO DE VENDAS DE VEÍCULOS NO BRASIL
Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que as transações de automóveis e comerciais leves caíram 0,7%, somando um total de 843.703 unidades em junho. Os modelos com até três anos de fabricação corresponderam a 11,4% do total transacionado no mês. No acumulado do semestre, a participação desses veículos foi de 10,6%.
“Apesar da retração no mês, o volume foi próximo ao registrado em maio, que teve o melhor desempenho no ano até o momento. Vale destacar que o resultado nas vendas diárias foi positivo, em 4%, para automóveis e comerciais leves e, em 2,5% para o setor como um todo”, avalia o presidente da Fenabrave, Andreata Jr..

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VENDAS NO ESPÍRITO SANTO

No Espírito Santo, o cenário não ficou muito diferente: foram vendidos 6.397 veículos de todos os segmentos, contra 6.947 unidades em maio de 2022, apresentando uma queda de -7,92%. Mas se comparados os emplacamentos de junho de 2022 com  junho de 2021, a venda ficou 1,91% acima das 6.277 unidades comercializadas no ano anterior.

33.174 VEÍCULOS

FORAM EMPLACADOS NO ES DESDE O INÍCIO DE 2022
No acumulado de junho de 2022, foram emplacadas 33.174 unidades de todos os segmentos (automóveis, comerciais leves, motocicletas, caminhões, ônibus e implementos rodoviários), o que representa uma queda de -3,10% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram emplacadas 34.236 unidades.
Para o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), Riguel Chieppe, o resultado dos emplacamentos do mês de junho, no acumulado mostrou uma retração de -3,07%, demonstrando que o 1º semestre do ano ficou estável.
“Se mantivermos esta mesma média, até o final do ano, teremos um desempenho semelhante ao obtido no ano passado, até porque o 2º semestre costuma, historicamente, ser melhor do que o 1º semestre”, analisa.

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