Audi lança A3, A4 e A5 com nova motorização; veja especificações

Audi traz as novas versões com soluções híbridas e até elétricas para concorrer com outros modelos do segmento Crédito: Audi/Divulgação

A Audi fez o lançamento, nesta quinta-feira (7), dos três modelos da família A, trazendo novas motorizações, ajustadas para seguir às exigências da fase L7 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve).

Com isso, ganharam mais potência e a montadora traz as novas versões com soluções híbridas e até elétricas para concorrer com outros modelos do segmento de modelos de luxo, que desde 2020, têm focado na eletrificação de suas frotas, a exemplo da Volvo e BMW

“Estamos vivenciando mudanças profundas na indústria automotiva em direção à mobilidade sustentável e estamos orgulhosos em ser parte atuante nessa transformação, oferecendo o portfólio mais completo do mercado automotivo de luxo com opções elétricas, híbrida e a combustão cada vez mais eficientes e adequadas às normas de emissão”, afirma o CEO da Audi do Brasil, Daniel Rojas.

AUDI A3

O Audi A3 ganhou atualizações no propulsor 2.0 S line TFSI S tronic, disponível nas versões sedã e sportback. Segundo a montadora, o propulsor teve um ganho na potência de 190 cavalos e 320 Nm de torque para 204 cavalos e 300 Nm de torque e um sistema híbrido leve de 48V.

Com as mudanças, a Audi informa que o veículo reduziu as emissões de poluentes e preservou sua performance esportiva, com aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. A transmissão é S tronic de sete velocidades.

Tanto o sedã quanto o sportback do A3 já haviam passado por uma mudança de visual, no ano passado e a introdução de novas tecnologias e equipamentos de conveniência, segurança e conectividade. O visual externo adotou a nova linguagem visual da montadora das quatro argolas, com faróis e lanternas Full LED, ampla grade frontal singleframe e entradas de ar avantajadas na dianteira.

Novas motorizações foram ajustadas para seguir às exigências do Proconve 7 Crédito: Audi/Divulgação

Produzidos em Ingolstadt (Alemanha), sede global da Audi, os modelos oferecem itens de série como painel de instrumentos Audi Virtual Cockpit de 12,3 polegadas e Display sensível ao toque de 10,1 polegadas.

Na versão Performance Black, há bancos dianteiros esportivos e elétricos e teto solar elétrico panorâmico, entre outros. Os opcionais incluem sistema de som Bang&Olufsen 3D, faróis LED Matrix, conjunto de luzes ambiente e Pacote S line, dando um aspecto mais esportivo à cabine.

As versões A3 Sedan 2.0 S line TFSI S tronic e A3 Sportback 2.0 S line TFSI S saem a R$ 269.990. Já as versões A3 Sedan 2.0 Performance Black TFSI S tronic e A3 Sportback 2.0 Performance Black TFSI S tronic custam R$ 289.990.

AUDI A4

Já o sedã médio A4 elevou a potência do motor 2.0 TFSI de 190 cavalos e torque de 320 Nm para 204 cavalos e 320Nm, que atua em conjunto com a transmissão S tronic de sete velocidades. O novo conjunto tornou o veículo mais rápido, baixando a sua aceleração de 0 a 100 km/h de 7,3 para 7,1 segundos.

O modelo também passou, recentemente por uma reestilização, em 2020, com faróis em LED e grade singleframe na dianteira. Na lateral, destaque para os contornos sobressalentes acima das rodas e pela linha inferior marcando o entre-eixos.Na cabine, o painel central oferece tela sensível ao toque de 10,1 polegadas e sistema de conectividade da Audi.

O Audi A4 possui as versões Prestige (R$ 294.990) e S Line (R$ 317.990). A Prestige vem equipada com itens como o painel de instrumentos de 12,3 polegadas, ar-condicionado automático e o sistema de cinco modos de condução: automatic, efficiency, comfort, dynamic e individual. Já a versão S Line traz itens como bancos esportivos dianteiros elétricos, controle de cruzeiro adaptativo, teto solar elétrico, faróis full LED e aviso de saída de faixa.

AUDI A5

Já o cupê Audi A5 teve a potência de seu propulsor 2.0 TFSI aumentada de 190 cavalos e 320 de torque para 204 cavalos e 320 Nm de torque. Os ajustes fizeram a aceleração de 0 a 100 km/h do modelo cair de 7,3 para 7,2 segundos. O modelo é equipado também com a transmissão automática S Tronic de dupla embreagem e sete velocidades.

O modelo chegou ao Brasil em 2021 com novo visual e traz a nova linguagem visual da Audi e saídas de ventilação acima da grade, inspiradas no clássico Audi Sport quattro de 1984. Na traseira, destaque para as ponteiras de escape trapezoidais e assinatura ótica com lanternas traseiras de LED e setas dinâmicas.

O Audi A5 possui display sensível ao toque MMI com tela de 10,1 polegadas e painel de instrumentos de 12,3 polegadas, com três modos de apresentações diferentes, posicionado logo atrás do volante multifuncional. O veículo é comercializado na versão S line, que custa R$ 351.990.