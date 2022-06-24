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Sósia italiano

Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrica

Nova van de uso comercial chega com versões de carga e de passageiros e é derivada de projeto feito pela PSA; preços partem de R$ 187.490

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 17:45

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

24 jun 2022 às 17:45
Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
Fiat Scudo será vendido em duas versões a combustão e uma 100% elétrica no Brasil Crédito: Fiat/Divulgação
Depois do Peugeot Expert e do Citroën Jumpy é a vez do Fiat Scudo ser vendido no Brasil com o lançamento, nesta quinta-feira (23), do furgão da montadora italiana. De cara, as três vans são basicamente o mesmo carro. Isso porque a Fiat integra o conglomerado Stellantis, que é também dona das marcas Citroën e Peugeot, que pertencem ao grupo PSA, desenvolvedor do projeto original, que estreou nos carros das marcas francesas.
O modelo que chega às concessionárias é um furgão médio, por isso, ele é possível de ser dirigido por motoristas com a categoria B na CNH. E assim como seus “primos” franceses, ele possui uma versão de carga a Cargo e outra que permite uma configuração de até oito lugares, a Multi. E o furgão da Fiat também terá uma versão 100% elétrica além das duas movidas a diesel, com autonomia de 330 km (a maior no segmento, segundo a Fiat).

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“Com o Scudo, atenderemos os clientes da categoria D que buscam agilidade, produtividade e rentabilidade em um utilitário. Além disso, damos mais um passo no caminho da eletrificação, oferecendo uma nova opção de mobilidade com o e-Scudo, a primeira van elétrica da Fiat no Brasil”, afirma o vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul, Herlander Zola.
Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
Novo furgão da Fiat pode transportar até 1,5 tonelada Crédito: Fiat/Divulgação
Montado no Uruguai, o Fiat Scudo tem como dimensões 1,94 m de altura, o que facilita a sua passagem em acessos subterrâneos e garagens, garantindo a vocação urbana do modelo, que pode transportar até 1,5 tonelada. No comprimento, ele mede 5,3 m e tem volume de 6,1 m³, podendo transportar itens de até 2,8 metros de comprimento.
“Com amplo conhecimento do mercado de veículos comerciais leves para trabalho, a Fiat é parceira há algumas décadas já de frotistas e profissionais autônomos em seus negócios nos segmentos B e E, com a Nova Fiorino (lançada no fim de 2021) e Ducato, respectivamente. Nosso objetivo agora é atingir 100% de cobertura do mercado de furgões”, avalia Zola.

VERSÃO A DIESEL

Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
Visão do painel da versão a diesel do Fiat Scudo Crédito: Fiat/Divulgação
A versão a Diesel do Fiat Scudo tem o motor estreante 1.5l turbo diesel, com 120 cv e torque de 300 Nm. Com câmbio manual de seis velocidades, a capacidade do tanque é de 69 litros e o modelo tem autonomia média de 800 km, fazendo, segundo o Inmetro, 12,4 km/l. De acordo com a legislação vigente, possui um compartimento para adicionar o aditivo que ajuda a tratar os gases de exaustão e reduzir a emissão de poluentes.
O modelo conta ainda com a função start/stop, suspensão independente nas quatro rodas e alerta de fadiga. A alavanca de câmbio fica integrada ao painel, que possui um quadro de instrumentos digital de 3,5 polegadas com computador de bordo. Para completar, diversos porta-objetos na cabine somam quase 42 litros de capacidade, segundo a Fiat.

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Com rodas de aço de 16 polegadas, ele é equipado com ABS, três airbags (para motorista e passageiros), controle eletrônico de estabilidade, assistência em subidas, faróis de neblina dianteiros, cintos de segurança de três pontos com ajuste de altura e faróis em halogênio com DRL.
Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
No comprimento, van consegue transportar itens de até 2,8 metros Crédito: Fiat/Divulgação
O modelo traz ainda ar-condicionado, fecho centralizado das portas, parede divisória separando cabine do vão de carga, retrovisores externos elétricos, vidros elétricos com one touch, ajustes de altura e profundidade do volante, ajuste de assento para altura, apoio lombar e de braço, controle de cruzeiro com limitador de velocidade e tomada 12v no compartimento de carga.
Com preços partindo de R$ 187.490 para a versão Cargo e R$ 192.490 para a Multi, o Fiat Scudo tem um plano de revisões com valores mais baixos que os seus concorrentes. Segundo a montadora, as três primeiras, somadas, chegam a R$ 2.700 e o custo de peças de manutenção chega a ser 14% menor que outros modelos da categoria.
O plano de revisões possui três opções. No plano Conforto, as três primeiras revisões saem por R$ 99 a mais na parcela do financiamento ou R$ 2.700 no total. Já no plano Proteção, além das três primeiras revisões, ainda são garantidos alguns itens de desgaste como o kit de pastilhas de freio dianteiro, jogo de palhetas de para-brisa, além de alinhamento e balanceamento, e custa R$ 183 a mais na parcela ou R$ 4.850 no total.

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Outra opção é o pacote Segurança, que traz todos os itens do plano Proteção e um ano de garantia adicional, por R$ 220 adicionais na parcela do financiamento ou R$ 5.840 no total.

VERSÃO ELÉTRICA

Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
Fiat e-Scudo tem central multimída e câmera traseira de 108º Crédito: Fiat/Divulgação
A versão 100% eletrificada é o Fiat e-Scudo é importada da França e é o primeiro utilitário elétrico da marca. Segundo a montadora, ele tem a maior autonomia da categoria, chegando a 330 km e está equipado com motor elétrico com 136 cv de potência (100 kW) e 260 Nm de torque imediato.
A bateria é recarregada até 80% em 48 minutos e o modelo possui funcionalidades que otimizam o consumo, como o break mode, função de frenagem regenerativa que atua como um freio motor, o que permite conservar ou mesmo recarregar parcialmente a bateria.
Além disso, ele possui três opções: Normal, que equilibra autonomia e desempenho; Eco, que otimiza o consumo de energia e Sport, que prioriza o desempenho com potência e torque máximos, ou seja, promove um gasto maior da bateria.
Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
Bateria da versão elétrica tem autonomia de até 330 km Crédito: Fiat/Divulgação
De itens de série o Fiat e-Scudo tem todos os itens da versão a diesel, mais central multimídia de 7 polegadas (com Apple Carplay e Android Auto), câmera traseira 180 graus, cluster digital com informações sobre nível de bateria, consumo, modo de condução e marcha engatada.
Também possui volante elétrico hidráulico, freio de estacionamento elétrico e sistema de monitoramento da pressão dos pneus, além de sensores de chuva e luzes automáticas. Os preços partem de R$ 329.990.
Todas as versões de motorização (elétrica ou a combustão) estão disponíveis em duas cores: Cinza Artense ou Branco Banchisa. O Fiat Scudo possui garantia de três anos ou 100 mil km nas versões térmicas e na elétrica, além dos 3 anos (ou 160 mil km) do veículo, a bateria tem garantia de 8 anos.
Com informações da Fiat.

FICHA TÉCNICA

FIAT SCUDO CARGO/MULTI

Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
A versão Multi tem traseira envidraçada e pode ser adaptada para até 8 lugares Crédito: Fiat/Divulgação
  • Motor: 1.5 Turbo Diesel BlueHDI 
  • Posição: Transversal dianteiro 
  • Número de cilindros: 4 em linha 
  • Cilindrada total: 1.499 cm³ 
  • Aspiração: Turbocompressor 
  • Potência máxima (ABNT): 120 cv a 3.750 rpm 
  • Torque máximo (ABNT): 30,5 kgfm a 1.750 rpm 
  • Nº de válvulas por cilindro: 4 
  • Combustível: Diesel 
  • Dispositivos antipoluição AdBlue: Ureia, catalisador redutor seletivo (SCR) e filtro particulado (DPF) 
  • Capacidade do reservatório AdBlue: 18,7 litros 
  • Transmissão: manual com seis marchas à frente e uma à ré 
  • Tração: Dianteira 
  • Sistema de freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC. freios dianteiro a disco ventilado e traseiros a disco sólido
  • Suspensão dianteira: tipo pseudo McPherson com rodas independentes e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados e molas helicoidais
  • Suspensão traseira: tipo independente com braços inferiores triangulares e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados e molas helicoidais
  • Direção: eletro-hidráulica com diâmetro de giro de 12,4 m
  • Rodas: aro 19 em aço e pneus 215/65 R16
  • Peso do veículo: em ordem de marcha 1.725 kg (Cargo)/ 1.714 kg (Multi) 
  • Capacidade de carga: 1.500 kg 
  • Peso bruto total: 3.225 kg (Cargo)/ 3.214 kg (Multi) 
  • Comprimento: 5.309 mm 
  • Largura da carroceria: 1.920 mm 
  • Altura: 1.935 mm 
  • Distância entre eixos: 3.275 mm 
  • Balanço dianteiro: 881 mm 
  • Balanço traseiro: 1.153 mm 
  • Tanque de combustível: 69 litros
  • Compartimento de carga: volume de 6.100 litros/ 6,1 m³. Comprimento de 2.862 mm. Largura de 1.636 mm/ 1.258 (entre caixas de roda). Altura de 1.397 mm 
  • Portas de carga: largura do acesso traseiro com 1.282 mm. Altura do acesso traseiro com 1.220 mm. Largura do acesso lateral com 935 mm. Altura do acesso lateral de 1.241 mm 
  • Velocidade máxima: 160 km/h 
  • 0 a 100 km/h: 12,5 s
  • Preço Fiat Escudo Cargo: R$ 187.490
  • Preço Fiat Scudo Multi: 192.490

FIAT e-SCUDO CARGO

Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
Fiat e-Scudo tem autonomia de até 330 km Crédito: Fiat/Divulgação
  • Motor elétrico: potência máxima de 100 kW/ 136 cv
  • Torque: 260 Nm/ 26,5 kgfm 
  • OBD (On Board Charger): 11 kW (trifásico) 
  • Bateria: íon de lítio com capacidade bruta de 75 kW/h  e faixa de alta tensão de 445 V
  • Tração: dianteira
  • Freios: comando a pedal e transmissão hidráulica com ABS/ESC e regeneração de energia. Dianteiro a disco ventilado e traseiro a disco sólido
  • Suspensão dianteira: tipo pseudo McPherson com rodas independentes e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados e molas helicoidais
  • Suspensão traseira: tipo independente com braços inferiores triangulares e barra estabilizadora. Amortecedores hidráulicos e pressurizados e molas helicoidais
  • Direção: eletro-hidráulica com diâmetro de giro de 12,4 m
  • Rodas: aro 19 em aço e pneus 215/65 R16
  • Peso do veículo: em ordem de marcha ele tem 2.053 kg. 
  • Capacidade de carga: 1.002 kg 
  • Peso bruto total: 3.055 kg
  • Comprimento: 5.309 mm 
  • Largura da carroceria: 1.920 mm 
  • Altura: 1.935 mm 
  • Distância entre eixos: 3.275 mm 
  • Balanço dianteiro: 881 mm 
  • Balanço traseiro: 1.153 mm
  • Compartimento de carga: volume de 6.100 litros/ 6,1 m³. Comprimento de 2.862 mm. Largura de 1.636 mm/ 1.258 (entre caixas de roda). Altura de 1.397 mm 
  • Portas de carga: largura do acesso traseiro com 1.282 mm. Altura do acesso traseiro com 1.220 mm. Largura do acesso lateral com 935 mm. Altura do acesso lateral de 1.241 mm
  • Velocidade máxima: 136 km/h
  • Eficiência energética: 0,695 MJ/km 
  • Autonomia: 330 km (urbana)/ 237 km (rodoviária)
  • Preço: R$ 329.990

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