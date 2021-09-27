Ford Transit começa a ser vendida no Brasil a partir de outubro

A Ford Transit será oferecida inicialmente no modelo de passageiros, ou minibus, com dois comprimentos e duas alturas. Crédito: Ford/Divulgação

Na última sexta-feira (24), a Ford apresentou a Transit versão de passageiros que chega ao mercado brasileiro em outubro como primeiro produto da recém-criada Divisão de Veículos Comerciais. O modelo traz tecnologias e equipamentos exclusivos, motor mais potente da categoria e tecnologias semiautônomas.

A Ford Transit será oferecida inicialmente no modelo de passageiros, ou minibus, com dois comprimentos e duas alturas que somam cinco versões: com 14+1 ou 15+1 lugares; com 17+1 ou 18+1 lugares; e a chamada versão vidrada. Há duas opções de cores: branco e prata.

“A Transit é um ícone global, com mais de 60 anos de tradição, e chega ao Brasil com os mesmos atributos que a tornaram líder de vendas na Europa e nos Estados Unidos. Ela faz parte do Ford Pro, um ecossistema completo criado para oferecer máxima produtividade para o cliente comercial, com o melhor produto e o menor custo total de operação”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.

O modelo vem equipado com motor mais potente, transmissão manual de seis velocidades e tração traseira, piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, auto start-stop, três modos de condução, volante multifuncional, estribo elétrico automático, cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros e conexão USB nas fileiras.

A Ford Transit vem com estribo lateral elétrico de série, para entrada e saída dos passageiros. Crédito: Ford/Divulgação

A van da Ford aparece como a primeira da sua categoria a trazer conectividade de série, com modem embarcado e o aplicativo FordPass. A Transit também passa a contar com uma estrutura completa de serviços pós-venda, que inclui uma rede com mais de 100 concessionárias e cobertura nacional, novos depósitos de peças e serviço de atendimento ao cliente dedicado, até condições especiais de financiamento e parceiros modificadores certificados, segundo a montadora.

PERFORMANCE

A nova Transit é produzida no Uruguai, na nova fábrica construída pela Ford em parceria com a Nordex. Para garantir sua adequação ao mercado brasileiro, o veículo passou por um programa de desenvolvimento feito pela engenharia brasileira, que incluiu mais de 1 milhão de quilômetros de testes usando a estrutura do Campo de Provas de Tatuí, em São Paulo.

Ela é equipada com o motor EcoBlue 2.0 turbodiesel, com o maior torque e potência da categoria, sendo 41,3 kgfm a 1.750-2.500 rpm e 170 cv a 3.500 rpm, e tem baixo consumo. Este é o primeiro motor da Ford homologado no programa de emissões Proconve 7 (Euro 6), com Arla-32. Direção elétrica, freio a disco nas quatro rodas, computador de bordo completo e luzes diurnas também são itens de série.

”Desde o projeto a Transit foi pensada com foco na produtividade do cliente para oferecer a maior eficiência e o menor custo na operação do veículo. A tração traseira, o assistente de troca de marchas no painel, os pneus com baixa resistência ao rolamento e a direção elétrica, com diâmetro de giro até 12% menor que o da concorrência, são itens que contribuem para reduzir o desgaste de componentes e favorecem a dirigibilidade”, diz Daniel Santos, gerente de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul

A Transit é a única da categoria com sistema auto start-stop, que aumenta a economia de combustível na cidade. O modelo possui três modos de direção: Normal, Econômico e Escorregadio, que variam a calibração do módulo do motor, da curva do pedal do acelerador e do desempenho do ar-condicionado. A van tem ainda um sistema inteligente de carregamento da bateria, com alternador de ciclo otimizado que aproveita as desacelerações para poupar energia.

CONFORTO

Para o motorista, o modelo oferece o mesmo conforto de um veículo de passeio, com comandos à mão. Crédito: Ford/Divulgação

Um dos pontos fortes do modelo é a preocupação com a segurança dos passageiros. A Ford Transit vem com estribo lateral elétrico de série, para entrada e saída dos passageiros, com acionamento automático e controlado também pelo painel de instrumentos. Cintos de segurança de três pontos em todas as posições, barras de apoio nos dois lados da entrada, encostos de braço ajustáveis e bancos reclináveis de série na versão 17+1 são outros itens voltados para segurança. Sua cabine também é a mais silenciosa da categoria, sendo 20% melhor que a da concorrência, segundo a Ford.

Para o motorista, o modelo oferece o mesmo conforto de um veículo de passeio, com comandos à mão. O volante multifuncional tem regulagem de altura e profundidade e o banco dispõe de ajuste em quatro posições, com apoio de braço ajustável. O painel conta com uma tela multifuncional de 4”.

A cabine conta com nichos para copos, garrafas e documentos e um compartimento sob o banco do passageiro com espaço para acomodar uma mochila ou ferramentas. O encosto do banco do passageiro é rebatível, tornando-se em uma mesa de apoio para laptop ou documentos.

A Transit vem com garantia de um ano ou 100 mil km e tem revisões a cada 20 mil km com o sistema preço fixo. Crédito: Ford/Divulgação

“O motorista não precisa desencostar do banco para acessar todos os comandos e pode se concentrar em dirigir com segurança. São facilidades que fazem a diferença para quem tem de enfrentar longas jornadas no volante”, destaca Daniel Santos.

A Transit ainda traz um pacote de tecnologias semiautônomas de assistência ao motorista, apoiadas por câmera e possui piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa e assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestres.

Também vem de série com controles de estabilidade e tração, anticapotamento, de torque em curvas e adaptativo de carga, estabilização de vento lateral e assistência de partida em rampas, que ajuda a reduzir o desgaste da embreagem. Completam o pacote de itens de série câmera de ré elevada, sensor traseiro de estacionamento e retrovisores elétricos com indicador de direção também são de série.

CONECTIVIDADE

Um dos diferenciais da Ford Transit é a conectividade, já que é a primeira do segmento a vir com um modem embarcado de série, integrado à arquitetura elétrica do veículo. Com o aplicativo FordPass o cliente tem todas as informações sobre o veículo pelo celular, como agendamento de serviços nas concessionárias, acompanhamento da sua execução, localização do veículo e recebe mais de 3.000 alertas de falha.

Modelo possui cintos de segurança de três pontos em todas as posições, além de barras de apoio nos dois lados da entrada. Crédito: Ford/Divulgação

Além disso, se ocorrer uma falha grave, a Ford pode entrar em contato com o cliente através do acompanhamento preventivo para evitar a parada do veículo. Outra novidade é a assistência técnica em conferência, em que o suporte técnico por telefone coloca o cliente em contato direto com o chefe de oficina da concessionária.

A Transit também é a única da categoria que vem com central multimídia de série, com tela sensível ao toque de 8”, fácil visualização e comandos de voz. Ela inclui acesso a Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth e permite baixar aplicativos, como o Waze. Quando pareada com o celular, exibe também um botão 0800 para falar direto com a Ford. A central dispõe ainda de uma tecla de acesso rápido à câmera traseira, para o motorista poder conferir o que acontece atrás do veículo.

A Transit vem com garantia de um ano ou 100 mil km e tem revisões a cada 20 mil km com o sistema preço fixo. A Ford criou condições especiais de lançamento para o financiamento da Transit, incluindo 90 dias de carência, taxas reduzidas, zero de entrada e até 36 parcelas, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica.