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Minibus

Ford Transit começa a ser vendida no Brasil a partir de outubro

Modelo de transporte de passageiros terá, além de motor mais potente, tecnologias semiautônomas e equipamentos exclusivos

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:02

Publicado em 

27 set 2021 às 11:02
Ford Transit
A Ford Transit será oferecida inicialmente no modelo de passageiros, ou minibus, com dois comprimentos e duas alturas. Crédito: Ford/Divulgação
Na última sexta-feira (24), a Ford apresentou a Transit versão de passageiros que chega ao mercado brasileiro em outubro como primeiro produto da recém-criada Divisão de Veículos Comerciais. O modelo traz tecnologias e equipamentos exclusivos, motor mais potente da categoria e tecnologias semiautônomas.
A Ford Transit será oferecida inicialmente no modelo de passageiros, ou minibus, com dois comprimentos e duas alturas que somam cinco versões: com 14+1 ou 15+1 lugares; com 17+1 ou 18+1 lugares; e a chamada versão vidrada. Há duas opções de cores: branco e prata.

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“A Transit é um ícone global, com mais de 60 anos de tradição, e chega ao Brasil com os mesmos atributos que a tornaram líder de vendas na Europa e nos Estados Unidos. Ela faz parte do Ford Pro, um ecossistema completo criado para oferecer máxima produtividade para o cliente comercial, com o melhor produto e o menor custo total de operação”, diz Guillermo Lastra, diretor de Veículos Comerciais da Ford América do Sul.
O modelo vem equipado com motor mais potente, transmissão manual de seis velocidades e tração traseira, piloto automático adaptativo, sistema de permanência em faixa, auto start-stop, três modos de condução, volante multifuncional, estribo elétrico automático, cinto de segurança de três pontos para todos os passageiros e conexão USB nas fileiras.
Ford Transit
A Ford Transit vem com estribo lateral elétrico de série, para entrada e saída dos passageiros. Crédito: Ford/Divulgação
A van da Ford aparece como a primeira da sua categoria a trazer conectividade de série, com modem embarcado e o aplicativo FordPass. A Transit também passa a contar com uma estrutura completa de serviços pós-venda, que inclui uma rede com mais de 100 concessionárias e cobertura nacional, novos depósitos de peças e serviço de atendimento ao cliente dedicado, até condições especiais de financiamento e parceiros modificadores certificados, segundo a montadora.

PERFORMANCE

A nova Transit é produzida no Uruguai, na nova fábrica construída pela Ford em parceria com a Nordex. Para garantir sua adequação ao mercado brasileiro, o veículo passou por um programa de desenvolvimento feito pela engenharia brasileira, que incluiu mais de 1 milhão de quilômetros de testes usando a estrutura do Campo de Provas de Tatuí, em São Paulo.
Ela é equipada com o motor EcoBlue 2.0 turbodiesel, com o maior torque e potência da categoria, sendo 41,3 kgfm a 1.750-2.500 rpm e 170 cv a 3.500 rpm, e tem baixo consumo. Este é o primeiro motor da Ford homologado no programa de emissões Proconve 7 (Euro 6), com Arla-32. Direção elétrica, freio a disco nas quatro rodas, computador de bordo completo e luzes diurnas também são itens de série.

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”Desde o projeto a Transit foi pensada com foco na produtividade do cliente para oferecer a maior eficiência e o menor custo na operação do veículo. A tração traseira, o assistente de troca de marchas no painel, os pneus com baixa resistência ao rolamento e a direção elétrica, com diâmetro de giro até 12% menor que o da concorrência, são itens que contribuem para reduzir o desgaste de componentes e favorecem a dirigibilidade”, diz Daniel Santos, gerente de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul
A Transit é a única da categoria com sistema auto start-stop, que aumenta a economia de combustível na cidade. O modelo possui três modos de direção: Normal, Econômico e Escorregadio, que variam a calibração do módulo do motor, da curva do pedal do acelerador e do desempenho do ar-condicionado. A van tem ainda um sistema inteligente de carregamento da bateria, com alternador de ciclo otimizado que aproveita as desacelerações para poupar energia.

CONFORTO

Ford Transit
Para o motorista, o modelo oferece o mesmo conforto de um veículo de passeio, com comandos à mão. Crédito: Ford/Divulgação
Um dos pontos fortes do modelo é a preocupação com a segurança dos passageiros. A Ford Transit vem com estribo lateral elétrico de série, para entrada e saída dos passageiros, com acionamento automático e controlado também pelo painel de instrumentos. Cintos de segurança de três pontos em todas as posições, barras de apoio nos dois lados da entrada, encostos de braço ajustáveis e bancos reclináveis de série na versão 17+1 são outros itens voltados para segurança. Sua cabine também é a mais silenciosa da categoria, sendo 20% melhor que a da concorrência, segundo a Ford.
Para o motorista, o modelo oferece o mesmo conforto de um veículo de passeio, com comandos à mão. O volante multifuncional tem regulagem de altura e profundidade e o banco dispõe de ajuste em quatro posições, com apoio de braço ajustável. O painel conta com uma tela multifuncional de 4”.
A cabine conta com nichos para copos, garrafas e documentos e um compartimento sob o banco do passageiro com espaço para acomodar uma mochila ou ferramentas. O encosto do banco do passageiro é rebatível, tornando-se em uma mesa de apoio para laptop ou documentos.
Ford Transit
A Transit vem com garantia de um ano ou 100 mil km e tem revisões a cada 20 mil km com o sistema preço fixo. Crédito: Ford/Divulgação
“O motorista não precisa desencostar do banco para acessar todos os comandos e pode se concentrar em dirigir com segurança. São facilidades que fazem a diferença para quem tem de enfrentar longas jornadas no volante”, destaca Daniel Santos.
A Transit ainda traz um pacote de tecnologias semiautônomas de assistência ao motorista, apoiadas por câmera e possui piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa e assistência autônoma de frenagem com detecção de pedestres.

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Também vem de série com controles de estabilidade e tração, anticapotamento, de torque em curvas e adaptativo de carga, estabilização de vento lateral e assistência de partida em rampas, que ajuda a reduzir o desgaste da embreagem. Completam o pacote de itens de série câmera de ré elevada, sensor traseiro de estacionamento e retrovisores elétricos com indicador de direção também são de série.

CONECTIVIDADE

Um dos diferenciais da Ford Transit é a conectividade, já que é a primeira do segmento a vir com um modem embarcado de série, integrado à arquitetura elétrica do veículo. Com o aplicativo FordPass o cliente tem todas as informações sobre o veículo pelo celular, como agendamento de serviços nas concessionárias, acompanhamento da sua execução, localização do veículo e recebe mais de 3.000 alertas de falha.
Ford Transit
Modelo possui cintos de segurança de três pontos em todas as posições, além de barras de apoio nos dois lados da entrada. Crédito: Ford/Divulgação
Além disso, se ocorrer uma falha grave, a Ford pode entrar em contato com o cliente através do acompanhamento preventivo para evitar a parada do veículo. Outra novidade é a assistência técnica em conferência, em que o suporte técnico por telefone coloca o cliente em contato direto com o chefe de oficina da concessionária.
A Transit também é a única da categoria que vem com central multimídia de série, com tela sensível ao toque de 8”, fácil visualização e comandos de voz. Ela inclui acesso a Android Auto e Apple CarPlay, Bluetooth e permite baixar aplicativos, como o Waze. Quando pareada com o celular, exibe também um botão 0800 para falar direto com a Ford. A central dispõe ainda de uma tecla de acesso rápido à câmera traseira, para o motorista poder conferir o que acontece atrás do veículo.
A Transit vem com garantia de um ano ou 100 mil km e tem revisões a cada 20 mil km com o sistema preço fixo. A Ford criou condições especiais de lançamento para o financiamento da Transit, incluindo 90 dias de carência, taxas reduzidas, zero de entrada e até 36 parcelas, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica.
(Com informações da Ford)

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