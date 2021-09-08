Entenda como funciona o serviço de carros por assinatura

Apesar do automóvel próprio ainda ser o sonho de muitos brasileiros, a ideia de veículos apenas para uso e não posse, tem crescido entre a nova geração. Crédito: Freepik

Se você procura por um carro zero, mas quer evitar as dores de cabeça de comprar um veículo novo, a saída para isso podem ser os carros por assinatura. Nesse tipo de serviço, que está crescendo no mercado, o cliente assina um plano, entre um a quatro anos, com valor estipulado mensalmente. A vantagem é que a manutenção, seguro, IPVA e toda a burocracia fica sob responsabilidade da concessionária, e com as despesas fixas, pode até sair mais barato para o consumidor.

Foi isso que atraiu a engenheira civil Maristela Azevedo Ferreira a assinar o serviço. Acostumada a trocar de veículo com mais frequência, ela colocou as contas na ponta do lápis e percebeu que os carros por assinatura poderiam ser mais vantajosos para o seu bolso.

Outro fator que incentivou a assinatura foi o fato de Maristela não ligar em possuir um automóvel como bem, já que o entende apenas como um objeto para uso. “Sou uma pessoa que não fica com um carro por muito tempo por não gostar do trabalho de manutenção, que sempre acaba sendo um gasto. Eu tinha o meu veículo e, geralmente, quando vencia a garantia, trocava por um novo porque já é do meu perfil ficar com um automóvel por quatro a seis anos”, relata a engenheira civil.

Esse é o tipo de comportamento que está em transformação. De acordo com um estudo da Deloitte, pelo menos 62% dos jovens das gerações Y e X utilizam serviços de compartilhamento de veículos porque acreditam ser dispensável comprar um carro.

O consultor automotivo Gabriel de Oliveira explica que o consumidor está mudando e o mercado automotivo tem acompanhado essa nova mentalidade.

Segundo ele, mesmo que o brasileiro ainda seja apaixonado por automóveis, a população está mais aberta a esse tipo de serviço devido a praticidade e as transformações sociais causadas pela pandemia da Covid-19.

“Hoje, para algumas pessoas, ter um carro virou uma questão de necessidade, já que muitas têm procurado evitar o transporte coletivo, táxis e motoristas de aplicativos. Existe uma preocupação nesse sentido que também acompanha a diminuição na produção dos veículos, o que aumenta o preço dos automóveis e dificulta a compra”, explica Gabriel de Oliveira.

OS SERVIÇOS

Apesar dessa mudança de cultura estar acontecendo agora no país, lá fora, os serviços de carros por assinatura já são bem mais comuns. De acordo com a gerente do V1 Assinatura, Caroline Milanez, a vaidade de querer um carro para posse tem perdido o valor e muitas vezes os custos não são calculados.

"O cliente que vai comprar um automóvel precisa dar um valor de entrada e arcar com emplacamento, IPVA, seguro, além dos futuros valores de revisão e depreciação do veículo. Todos esses custos já estão incluídos no nosso serviço. Não existe a preocupação com a parte burocrática, apenas uma análise de quilometragem mensal para que o cliente possa escolher o plano de assinatura mais adequado", destaca Caroline Milanez.

Para o head de mobilidade do GoDrive, André Lisboa, a pandemia catalisou esse processo porque atualmente as pessoas questionam se faz sentido comprar um carro ou apenas usar.

“O GoDrive é voltado para as marcas Toyota e Jeep. Nossa principal proposta é manter uma solução equilibrada e inteligente financeiramente. Os contatos podem ser feitos nos canais digitais ou nas concessionárias com o mesmo atendimento de quem vai comprar um veículo”, explica André Lisboa.

Esse também é o objetivo do Renault Demand, segundo o gerente-geral Romain Darmon. Para ele, a proposta do carro por assinatura se baseia em ofertar a mobilidade de um carro zero, sem a dor de cabeça de pagar pela manutenção e impostos.

“O cliente do nosso produto é mais novo e com isso percebemos um perfil diferente e mais geracional. Mas as pessoas ainda irão respirar um pouco desse produto, porque o brasileiro sempre compra pensando na revenda. No carro por assinatura além de tirar todo o receio de adquirir o veículo, as despesas são mais previstas e o capital não fica retido em um bem”, aponta Romain Darmon.

LOCAÇÃO X ASSINATURA

E para quem ainda tem dúvidas da diferença entre o carro por assinatura e o serviço de locação de veículos, por exemplo, o head of operations da Fiat Flua!, Fábio Siracusa, explica que esse serviço não é puramente um aluguel a longo prazo.

De acordo com ele, na locação o motorista é responsável pelo automóvel logo após que o recebe, enquanto nesse novo programa, ele é dono de um carro, mas sem as dores da posse.

“Na prática, o carro por assinatura permite a programação da sua vida financeira. Você paga um valor fixo todo o mês incluindo as manutenções, trocas de óleo, pneus, revisões e muito mais. É um mercado ainda muito promissor, já que no Brasil boa parte do custo de um carro no Brasil vem da carga tributária”, destaca Fábio Siracusa.

No serviço de carros por assinatura, a manutenção, seguro, IPVA e toda a burocracia fica sob responsabilidade da concessionária, e com as despesas fixas, pode até sair mais barato para o consumidor. Crédito: Freepik

De acordo com o gerente de mobilidade e novos negócios da Ford Go, Luciano Driemeier, o programa foi desenvolvido para atender os consumidores que têm uma vida ativa e querem conforto, praticidade e segurança; os seguidores de tendências, ligados em inovação; e os planejadores financeiros, que buscam as melhores oportunidades de aplicação de capital.

“Acreditamos que o consumidor tem de ter liberdade de movimento para perseguir os seus sonhos. Com o Ford Go, nossa proposta é dar opção de escolha para ele encontrar o que vai melhor atendê-lo no seu momento de vida. As nossas concessionárias estão à disposição para ajudar quem quiser fazer essa análise”, completa Luciano Driemeier.

COMO FUNCIONA

Para quem se interessou, o processo de assinatura é simples. É possível realizar todo o procedimento de forma on-line ou presencial nas concessionárias com parcelas a partir de R$ 1.199,00, considerando os serviços consultados na matéria.

Todo mês o motorista conta com um limite de quilometragem para rodar com o veículo, de acordo com o plano escolhido. Caso ele não utilize o pacote mensal completo, esses valores podem acumular para o mês seguinte. Os contratos, geralmente, variam entre um a quatro anos, podendo ser renovados ao final do período.

Além da documentação, IPVA e seguro, os planos incluem assistência técnica, gestão de multas, revisão periódica, rastreador e muito mais. Os modelos variam entre as concessionárias.

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