Comprar carro com mais de 10 anos de uso é bom negócio?

Câmbio automático com defeito

Excesso de fumaça expelida pelo escapamento, vazamento ou alto consumo de óleo lubrificante, baixa potência e ruídos anormais, são alguns dos indícios de que a vida útil do motor do veículo está comprometida e é necessário fazer a retífica. A retífica do motor dá uma nova vida ao carro, mas pode ser um problema para quem pensa em economizar, um serviço normal custa, em média, de R$ 3,5 mil a R$ 5,5 mil. Entretanto, se o problema estiver avançado, pode chegar a R$ 8 mil.

Alguns carros com mais de 10 anos ou menos podem ter sofrido com enchentes com o antigo dono, por isso vale ficar atento aos sinais. Esse será um automóvel que vai apresentar mais danos na parte elétrica. Além disso, podem ser identificadas peças de ferro com ferrugem, como estepe, e borrachas de porta com marca de lama. Os consumidores devem ficar atentos, pois, o veículo pode apresentar futuros danos na parte elétrica.

O nível do dano em carros após batidas são classificados como: pequenas, médias e grandes montas. Essa especificação é feita pela autoridade de trânsito após a colisão. No caso de batidas consideradas de "grande monta", afetam pontos estruturais essenciais. Diante disso, os compradores devem ficar atentos e, se possível, averiguar com um mecânico.