Novo Citroën C3 chega em 2022 com visual e tecnologia de SUV

Com um visual mais robusto e uma altura maior do solo do que a versão anterior, o Citroën C3 traz também um design mais colorido Crédito: Citroën

A Citroën revelou, nesta quinta-feira (19), a nova versão do C3, hatch da fabricante francesa, que ainda resistia com um design ainda antigo da marca. O modelo, previsto para chegar ao mercado brasileiro em 2022, chega com um design mais robusto, lembrando os demais modelos da montadora comercializados no país e apelando para a estética dos utilitários esportivos, inaugurando a sua chegada na categoria dos B-hatch, que no ano passado contabilizou 30% do mercado total no Brasil e 26% na Argentina.

Com uma altura maior do solo do que a versão anterior, o Citroën C3 traz também um design mais colorido, com combinações de cores mais vivas, focando num público mais jovem. Para o COO da Stellantis América do Sul, Antonio Filosa, o novo modelo terá um posicionamento diferente dentro da Stellantis (grupo automotivo que detém a marca Citroën, além de outras como Fiat Chrysler, Peugeot e Jeep), já que ele possui um posicionamento único.

“É um carro diferente, com um DNA forte de carro compacto, mas com código de SUV. Ele vai se posicionar como um carro único entre os consumidores Stellantis Citroën. A produção e as vendas já começam em 2022 no Brasil e teremos o lançamento também no ano que vem. Vamos levar para o mercado um carro conectado às demandas, representando um novo capítulo para a marca”, avalia.

Assista ao vídeo de lançamento do Novo Citroën C3:

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O diretor de design global da Citroën, Pierre Lecrlerq, chama a atenção para o espaço interno, apesar do design compacto do modelo, que traz uma nova assinatura para o C3. “Apesar da carroceria curta, o modelo tem um espaço interno grande, trazendo uma nova assinatura. É um carro de cidade com código de SUV, com maior distância do solo e permite que o motorista fique em uma altura maior também na direção. Foi um modelo que atendeu à demanda da América do Sul”, diz.

Para o presidente da Citroën, Vincent Cobée, o novo modelo marca mais um passo na estratégia de crescimento da marca globalmente, que planeja vender cerca de 1 milhão de veículos por ano, sendo que 40% dessas vendas serão fora da Europa.

“A marca existe na América do Sul há 15 anos e tem grande presença no mercado. Queremos fazer crescer a marca e aumentar a quantidade de clientes e a nossa presença no mundo. O Novo C3 é uma peça essencial dessa aceleração internacional e o primeiro estágio de nossa estratégia de crescimento. É um hatch que visa um dos principais segmentos da América do Sul. Moderno, conectado e pensado para os consumidores locais, ele é perfeito para promover o crescimento da Citroën”, afirma.

NOVO DESIGN

O veículo terá 13 opções de customização, incluindo modelos de cor única e os modelos com opção de duas cores Crédito: Citroën

A cara nova do Citroën C3 mostra que este é um carro totalmente novo em comparação aos modelos anteriores, assemelhando-se ao C4 Cactus, mas em uma versão mais compacta. Com o capô elevado e a estrutura da face dianteira, reforçando a impressão de largura, o modelo traz modelagens amplas e superfícies esculpidas, além da forma do capô moldada junto ao logotipo da marca e o desenho da grade dianteira.

Os faróis são compostos por dois elementos separados, com as lanternas, os indicadores de direção e as luzes diurnas no nível superior, os faróis de luz alta e de luz baixa e o DRL. A assinatura luminosa traseira reproduz as duas linhas horizontais, formando um triângulo. Com características de um SUV, o novo design traz uma posição de dirigir mais alta e capô elevado que transmite robustez, com laterais musculosas e painéis de proteção esculpidos na carroceria, além dos para-lamas mais robustos, típicos de utilitários fora de estrada.

O novo C3 vem com uma paleta de cores variadas, assim como os acessórios, apostando na carroceria de duas cores, com uma linha de separação nítida com o teto. Ao todo, serão 13 opções de customização, incluindo modelos de cor única e os modelos com opção de duas cores (carroceria de uma cor e teto de outra).

Por dentro, os ocupantes terão vários porta-objetos e conectividade. Compatível com o Apple CarplayTM e o Android AutoTM, a navegação pode ser feita diretamente na tela ou por comandos de voz. A tela touch screen de 10’’ é a maior do segmento, destaca-se no painel de instrumentos, facilitando sua visibilidade e utilização. Ela dispõe da função wireless Mirror Screen, que projeta os aplicativos exibidos no smartphone do condutor.

PROJETO C-CUBED

Novo Citroën C3 é o primeiro modelo do projeto “C-Cubed”, que prevê o lançamento de uma família de três veículos com foco no mercado internacional até 2024 Crédito: Citroën

O Citroën C3 será lançado no primeiro trimestre de 2022 e representa, para a marca, parte de um grande movimento desenvolvido pela Citroën para reforçar sua presença, volume e participação na América do Sul. O modelo, segundo a montadora, foi pensado, desenvolvido e produzido na América do Sul, para a América do Sul.

Ele é o primeiro modelo do projeto “C-Cubed” - apresentado em 2019 – que prevê o lançamento de uma família de três veículos com foco no mercado internacional até 2024. Baseados nos critérios de criar oferta competitiva, estilo forte e experiência voltada para o bem-estar a bordo e concebida para adaptar-se às especificidades dos países a que se destina.

“O projeto C-Cubed vai inaugurar um novo capítulo da história da Citroën na nossa região. Teremos três veículos totalmente novos nos próximos três anos, desenvolvidos em grande parte por nossas equipes e produzidos na América do Sul, reforçando cada vez mais nossa conexão com nossos clientes. Além disso, esses veículos vão se beneficiar de toda a experiência e sinergias que temos agora como Stellantis”, disse Antonio Filosa.