Novo Hyundai Creta estreia visual reformulado e duas opções de motor

O Hyundai Creta chega a sua segunda geração com visual completamente renovado – inspirado na evolução do moderno design da marca sul-coreana, denominada de “Esportividade Sensual”. Lançado em 2016 no Brasil, produzido em Piracicaba (SP) – mesma fábrica do HB20 –, o utilitário esportivo compacto da Hyundai ocupa atualmente a segunda posição no segmento, com 37.761 unidades vendidas no país até julho, atrás apenas do Jeep Renegade (47.462) e à frente do Volkswagen T-Cross (32.571) e do Chevrolet Tracker (27.369).
O Creta 2022 já está disponível nas concessionárias em três versões com motor 1.0 turbo – Comfort, a R$ 107.490, Limited, a R$ 120.490, e Platinum, a R$ 135.490 – e uma com propulsor 2.0 – Ultimate, a R$ 146.990.
Em termos de design, o novo Creta está poucos centímetros maior em todas as dimensões – agora são 4,30 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,62 metro de altura e 2,61 metros de distância de entre-eixos. A nova grade frontal, em formato hexagonal e em cascata, é exclusiva para o Brasil – a originalmente apresentada na Coreia do Sul, com um estilo mais similar à do HB20, não teve boa aceitação quando as primeiras imagens do modelo chegaram por aqui.
O item recebeu moldura cromada e interior na cor prata, para reforçar a sensação de requinte do veículo. O capô foi alongado, os vincos laterais estão bem delineados e os arcos de roda, mais proeminentes, com faróis e luzes de circulação diurna (DLR) em forma de bumerangue em leds, assim como as lanternas. Outras mudanças estão nas luzes de seta, agora posicionadas junto ao auxiliar de neblina, e no protetor de parachoque.
As maçanetas contam com detalhe cromado, exceto na versão Comfort, na qual o item é na mesma cor da carroceria. As rodas em liga leve têm design arrojado e moderno, com opções de 16, 17 e 18 polegadas. Para as duas versões top de linha, estão incluídos o acabamento diamantado e a finalização em duas cores.
Uma nova moldura prateada na coluna “C” complementa o layout voltado para a sensação de velocidade e aerodinâmica. A antena é do tipo barbatana de tubarão. O novo Creta está disponível nas cores sólidas Branco Atlas e Preto Onix, nas metálicas Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk e no tom perolizado Azul Sapphire. Para a Ultimate, existe a opção de o veículo receber teto, moldura da coluna “C” e rack na cor preta, compondo um visual dual tone.
NOVO MOTOR
O novo Creta chega com duas motorizações, ambas associadas à transmissão automática de 6 marchas com opção de trocas sequenciais em “paddles shifts” localizados atrás do volante. Três configurações utilizam o motor 1.0 Turbo GDI de injeção direta de combustível.
O propulsor de três cilindros entrega potência de 120 cavalos, com torque máximo de 17,5 kgfm logo a 1.500 rotações por minuto, se mantendo até 3.500 rpm, conforme a Hyundai, com acelerações e retomadas mais eficientes para todas as situações e com baixo consumo de combustível.
As versões 1.0 turbo aceleram de zero a 100 km/h em 11,5 segundos e podem chegar a 180 km/h. A Ultimate vem com motor aspirado Smartstream 2.0 que, graças a uma série de inovações, passa a oferecer 167 cavalos de potência a 6.200 giros e torque de 20,6 kgfm com etanol a 4.700 rpm e eficiência 8% maior em economia de combustível em relação à versão anterior. Com esse propulsor, o Creta acelera até os 100 km/h em 9,3 segundos e pode atingir 190 km/h. Os dois motores têm sistema Stop&Go.
RECURSOS DE SEGURANÇA
A segunda geração do Creta traz recursos de segurança como a Smart Câmera 360 Graus com visão panorâmica, possível por meio de oito visualizações diferentes, tornando a direção mais intuitiva e aumentando a segurança e a conveniência ao se estacionar. Outra possibilidade do recurso é a visualização remota do veículo em um smartphone via sistema Bluelink.
A Câmera para Monitoramento de Ponto Cego exibe em vídeo, no display central do painel de instrumentos, a visão “escondida do motorista” para a direção indicada após ser acionado o sinal de mudança de faixa. O Sistema de Frenagem Autônomo da Hyundai estreou no Brasil com a nova geração da família de compactos HB20. Atualizada, a função tem novos recursos para fazer parte da tabela de equipamentos de segurança do novo Creta.
O sistema age também em situações em que há ciclistas, além de pedestres e outros veículos adiante, e entra em ação quando o condutor demonstra não ter qualquer reação para evitar uma eventual colisão. Por meio de um sensor localizado na grade inferior do para-choque, de uma câmera instalada no para-brisa em frente do retrovisor e com auxílio do controle de estabilidade, o Creta aciona o freio automaticamente.
Outra atualização no Sistema de Frenagem Autônomo é a adição do recurso de detecção de convergência à esquerda. Ao ser acionado o sinal de mudança, a nova função avisa o motorista caso haja risco de colisão com um veículo que se aproxima de uma pista adjacente no lado oposto. Se o risco prosseguir, os freios são acionados.
Uma função que também estreou na família HB20 e aparece agora em evolução no Creta é o Assistente de Permanência em Faixa. Se o motorista estiver dirigindo acima de uma determinada velocidade e sair da pista sem acionar a seta, o assistente dá um aviso e auxilia automaticamente na direção para ajudar a evitar a saída do veículo para outra pista de forma não intencional.
Já o Assistente de Centralização em Faixa mantém constantemente o carro no centro da pista, baseando-se para isso tanto nas faixas pintadas no chão quanto no alinhamento com o veículo à frente, caso não haja marcação no solo.
O novo Creta conta com Controle de Velocidade Adaptativo com Limitador de Velocidade. Por meio de radar e câmera frontal, monitora o veículo à frente para manter a distância e a velocidade pré-definidos pelo motorista. À noite, o sistema detecta o brilho das luzes dos veículos que se aproximam e ajusta automaticamente a intensidade dos faróis, evitando o ofuscamento da visão do motorista no sentido oposto. Após o cruzamento, o farol alto volta a ser acionado.
SEIS AIRBAGS
A partir da versão Platinum, o pacote SmartSense oferece ainda o Alerta de Presença nos Bancos Traseiros, que auxilia o motorista quando o motor é desligado, alertando por meio de sinal visual no painel de instrumentos caso algo ou alguém esteja no banco traseiro.
O Detector de Fadiga, disponível na versão Ultimate, analisa o nível de atenção do motorista com base em fatores como padrão e tempo de direção ou quando o veículo à frente começa a se mover após uma parada. Nesses casos, o recurso fornece avisos como recomendação para um descanso.
A nova geração do Creta oferta uma ampla lista de itens de segurança. Seis airbags e freios a disco nas quatro rodas são de série desde a versão de entrada Comfort. São incluídos na lista nas quatro configurações freios ABS com EBD, controles de estabilidade eletrônico e tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e monitoramento de pressão dos pneus.
Completam o pacote-padrão o alerta de não utilização do cinto de segurança para motorista e passageiros, o aviso visual de portas e tampa do compartimento de carga abertos, alerta sonoro de travamento das portas e alarme perimétrico.
Dentro da cabine, estão disponíveis cinto de três pontos para todos os ocupantes, apoios de cabeça nos assentos dianteiros e traseiros com regulagem de altura, Isofix para fixação de cadeira de criança, limpador e desembaçador do vidro traseiro, travamento automático das portas a 20 km/h, dispositivo de porta de segurança para crianças e destravamento automático das portas, em caso de acidente.
ANJO AZUL
Desenvolvido para oferecer mais conforto, segurança e conveniência, o Bluelink chega ao novo Creta com recursos inéditos, atualizando os conceitos de conectividade do SUV compacto da Hyundai.
As versões Platinum e Ultimate são equipadas com central multimídia BlueNAV de 10,25 polegadas, a maior tela da categoria e que forma com o painel digital de 7 polegadas uma grande tela em formato de asa, voltada ergonomicamente ao motorista.
O Bluelink oferece navegação de bordo e um pacote exclusivo de funções: Smart Camera 360 Graus no app, comando de voz, busca de pontos de interesse, modo guia de destino, busca de localidades e informações de tráfego em tempo real e ajuste de climatização. O Creta oferece saída de ar-condicionado e portas USB também para o banco traseiro.
Lançado no Brasil neste ano, primeiramente no HB20, o Bluelink disponibiliza no novo Creta, a partir da versão Limited, seus recursos-padrão, com foco em cinco grupos de serviço: segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro.
Na área de segurança, estão disponíveis a notificação automática de colisão e a assistência vinte e quatro horas. A primeira envia um sinal à Central SOS Bluelink quando os airbags do veículo são acionados.
O atendente é informado de que se trata de um acidente grave e passa a ter acesso à localização exata do veículo. O profissional é responsável por coordenar o envio de uma ambulância para socorrer as vítimas.
Sobre a assistência 24 horas, o proprietário do modelo equipado com Bluelink pode solicitar auxílio de emergência em todos os dias e horários do ano, pressionando apenas o botão SOS, localizado no espelho interno. Um operador atenderá ao chamado e enviará o serviço de guincho ao local.
O Bluelink oferece rastreamento, imobilização e notificação de veículo roubado. Em caso de roubo do automóvel, o proprietário pode entrar em contato telefônico com a Central SOS Bluelink, que dará às autoridades policiais a localização exata do veículo para auxiliar na sua recuperação.
É possível ainda solicitar que a central bloqueie o carro para novas partidas após ele ter sido desligado. Isso impedirá que o automóvel seja movimentado até a chegada da polícia ao local. Em outra situação, toda vez que alguém forçar ou abrir as portas e o alarme disparar, uma notificação aparecerá imediatamente no smartphone do usuário.
Os serviços de conveniências chegam com uma série de funções remotas que podem ser acessadas pelo app Bluelink. Entre os destaques estão o acionamento do propulsor à distância por meio da função Partida Remota do Motor, climatizando também a cabine.
O Find My Car permite a localização do veículo em todo o território nacional. No mesmo recurso, o condutor tem acesso a uma lista de concessionárias Hyundai, restaurantes, postos de combustíveis e outros pontos de interesse. O motorista pode definir a velocidade máxima e um intervalo de tempo e dias da semana em que o veículo não deva circular.
Pela central multimídia, é possível ter acesso a um diagnóstico completo de sistemas do carro, como airbags, pressão dos pneus e direção elétrica. O Bluelink estará à disposição por seis meses, a partir da compra do Creta, de forma gratuita. Após esse período, os serviços terão mensalidade de R$ 29,90 para o pacote básico ou de R$ 49,90 para o uso de navegação por GPS.
NOVO HYUNDAI CRETA
FICHA TÉCNICA
MOTOR 1.0
- Motor: Kappa 1.0 Turbo três cilindros GDI 12V DOHC D-CVVT Flex
- Potência: 120 cavalos de 1.500 a 3.500 rpm
- Torque: 17,5 kgfm a 1.500 rpm
- Injeção de combustível: eletrônica com injeção direta de combustível
- Transmissão: automática, 6 marchas, trocas sequenciais em “paddles shifts”
- Direção: elétrica progressiva
- Aceleração de zero a 100 km/h: 11,5 segundos
- Velocidade máxima: 180 km/h
- Consumo: 11.6 km/l (G), 8,3 km/l (E) na cidade, 12 km/l (G), 8,7 km/l (E) na estrada
- Tração: dianteira
- Freios: disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira, ABS e EBD
- Suspensão: dianteira independente tipo MacPherson com barra estabilizadora, traseira eixo de torsão
- Pneus e rodas: 215 / 60 R17, liga leve de 17 polegadas
- Dimensões: 4,30 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,62 metro de altura, 2,61 metros de entre-eixos
- Peso: 1.270 quilos
- Altura em relação ao solo: 19 centímetros
- Ângulos de entrada e saída: 20,4 graus, 28,3 graus
- Porta-malas: 422 litros
- Tanque de combustível: 50 litros
- Preços: R$ 107.490 (Comfort), R$ 120.490 (Limited), R$ 135.490 (Platinum)
MOTOR 2.0
- Motor: Smartstream 2.0 16V quatro cilindros DOHC D-CVVT Flex
- Potência: 167 cavalos a 6.200 rpm
- Torque: 20,6 (E), 19.2 (G) a 4.700 rpm
- Injeção de combustível: eletrônica com injeção direta de combustível
- Transmissão: automática, 6 marchas, trocas sequenciais em “paddles shifts”
- Direção: elétrica progressiva
- Aceleração de zero a 100 km/h: 9,3 segundos
- Velocidade máxima: 190 km/h
- Consumo: 10,9 km/l (G), 7,7 km/l (E) na cidade, 12,4 km/l (G), 8,7 km/l (E) na estrada
- Pneus e rodas: 215 / 55 R18, liga leve de 18 polegadas
- Preço: R$ 146.990 (Ultimate)