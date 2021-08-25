Novo Hyundai Creta estreia visual reformulado e duas opções de motor

Novo Hyundai Creta chega a sua segunda geração com visual completamente renovado Crédito: Hyundai/Divulgação

O Hyundai Creta chega a sua segunda geração com visual completamente renovado – inspirado na evolução do moderno design da marca sul-coreana, denominada de “Esportividade Sensual”. Lançado em 2016 no Brasil, produzido em Piracicaba (SP) – mesma fábrica do HB20 –, o utilitário esportivo compacto da Hyundai ocupa atualmente a segunda posição no segmento, com 37.761 unidades vendidas no país até julho, atrás apenas do Jeep Renegade (47.462) e à frente do Volkswagen T-Cross (32.571) e do Chevrolet Tracker (27.369).

O Creta 2022 já está disponível nas concessionárias em três versões com motor 1.0 turbo – Comfort, a R$ 107.490, Limited, a R$ 120.490, e Platinum, a R$ 135.490 – e uma com propulsor 2.0 – Ultimate, a R$ 146.990.

Em termos de design, o novo Creta está poucos centímetros maior em todas as dimensões – agora são 4,30 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,62 metro de altura e 2,61 metros de distância de entre-eixos. A nova grade frontal, em formato hexagonal e em cascata, é exclusiva para o Brasil – a originalmente apresentada na Coreia do Sul, com um estilo mais similar à do HB20, não teve boa aceitação quando as primeiras imagens do modelo chegaram por aqui.

Novo modelo foi inspirado na evolução do moderno design da marca sul-coreana, denominada de “Esportividade Sensual” Crédito: Hyundai/Divulgação

O item recebeu moldura cromada e interior na cor prata, para reforçar a sensação de requinte do veículo. O capô foi alongado, os vincos laterais estão bem delineados e os arcos de roda, mais proeminentes, com faróis e luzes de circulação diurna (DLR) em forma de bumerangue em leds, assim como as lanternas. Outras mudanças estão nas luzes de seta, agora posicionadas junto ao auxiliar de neblina, e no protetor de parachoque.

As maçanetas contam com detalhe cromado, exceto na versão Comfort, na qual o item é na mesma cor da carroceria. As rodas em liga leve têm design arrojado e moderno, com opções de 16, 17 e 18 polegadas. Para as duas versões top de linha, estão incluídos o acabamento diamantado e a finalização em duas cores.

Uma nova moldura prateada na coluna “C” complementa o layout voltado para a sensação de velocidade e aerodinâmica. A antena é do tipo barbatana de tubarão. O novo Creta está disponível nas cores sólidas Branco Atlas e Preto Onix, nas metálicas Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk e no tom perolizado Azul Sapphire. Para a Ultimate, existe a opção de o veículo receber teto, moldura da coluna “C” e rack na cor preta, compondo um visual dual tone.

NOVO MOTOR

A nova grade frontal, em formato hexagonal e em cascata, é exclusiva para o Brasil Crédito: Hyundai/Divulgação

O novo Creta chega com duas motorizações, ambas associadas à transmissão automática de 6 marchas com opção de trocas sequenciais em “paddles shifts” localizados atrás do volante. Três configurações utilizam o motor 1.0 Turbo GDI de injeção direta de combustível.

O propulsor de três cilindros entrega potência de 120 cavalos, com torque máximo de 17,5 kgfm logo a 1.500 rotações por minuto, se mantendo até 3.500 rpm, conforme a Hyundai, com acelerações e retomadas mais eficientes para todas as situações e com baixo consumo de combustível.

As versões 1.0 turbo aceleram de zero a 100 km/h em 11,5 segundos e podem chegar a 180 km/h. A Ultimate vem com motor aspirado Smartstream 2.0 que, graças a uma série de inovações, passa a oferecer 167 cavalos de potência a 6.200 giros e torque de 20,6 kgfm com etanol a 4.700 rpm e eficiência 8% maior em economia de combustível em relação à versão anterior. Com esse propulsor, o Creta acelera até os 100 km/h em 9,3 segundos e pode atingir 190 km/h. Os dois motores têm sistema Stop&Go.

RECURSOS DE SEGURANÇA

novo Creta está disponível nas cores sólidas Branco Atlas e Preto Onix, nas metálicas Prata Brisk, Prata Sand e Cinza Silk e no tom perolizado Azul Sapphire Crédito: Hyundai/Divulgação

A segunda geração do Creta traz recursos de segurança como a Smart Câmera 360 Graus com visão panorâmica, possível por meio de oito visualizações diferentes, tornando a direção mais intuitiva e aumentando a segurança e a conveniência ao se estacionar. Outra possibilidade do recurso é a visualização remota do veículo em um smartphone via sistema Bluelink.

A Câmera para Monitoramento de Ponto Cego exibe em vídeo, no display central do painel de instrumentos, a visão “escondida do motorista” para a direção indicada após ser acionado o sinal de mudança de faixa. O Sistema de Frenagem Autônomo da Hyundai estreou no Brasil com a nova geração da família de compactos HB20. Atualizada, a função tem novos recursos para fazer parte da tabela de equipamentos de segurança do novo Creta.

O sistema age também em situações em que há ciclistas, além de pedestres e outros veículos adiante, e entra em ação quando o condutor demonstra não ter qualquer reação para evitar uma eventual colisão. Por meio de um sensor localizado na grade inferior do para-choque, de uma câmera instalada no para-brisa em frente do retrovisor e com auxílio do controle de estabilidade, o Creta aciona o freio automaticamente.

Outra atualização no Sistema de Frenagem Autônomo é a adição do recurso de detecção de convergência à esquerda. Ao ser acionado o sinal de mudança, a nova função avisa o motorista caso haja risco de colisão com um veículo que se aproxima de uma pista adjacente no lado oposto. Se o risco prosseguir, os freios são acionados.

O novo modelo ganha faróis e luzes de circulação diurna em forma de bumerangue em leds Crédito: Hyundai/Divulgação

Uma função que também estreou na família HB20 e aparece agora em evolução no Creta é o Assistente de Permanência em Faixa. Se o motorista estiver dirigindo acima de uma determinada velocidade e sair da pista sem acionar a seta, o assistente dá um aviso e auxilia automaticamente na direção para ajudar a evitar a saída do veículo para outra pista de forma não intencional.

Já o Assistente de Centralização em Faixa mantém constantemente o carro no centro da pista, baseando-se para isso tanto nas faixas pintadas no chão quanto no alinhamento com o veículo à frente, caso não haja marcação no solo.

O novo Creta conta com Controle de Velocidade Adaptativo com Limitador de Velocidade. Por meio de radar e câmera frontal, monitora o veículo à frente para manter a distância e a velocidade pré-definidos pelo motorista. À noite, o sistema detecta o brilho das luzes dos veículos que se aproximam e ajusta automaticamente a intensidade dos faróis, evitando o ofuscamento da visão do motorista no sentido oposto. Após o cruzamento, o farol alto volta a ser acionado.

SEIS AIRBAGS

As versões Platinum e Ultimate são equipadas com central multimídia BlueNAV de 10,25 polegadas, Crédito: Hyundai/Divulgação

A partir da versão Platinum, o pacote SmartSense oferece ainda o Alerta de Presença nos Bancos Traseiros, que auxilia o motorista quando o motor é desligado, alertando por meio de sinal visual no painel de instrumentos caso algo ou alguém esteja no banco traseiro.

O Detector de Fadiga, disponível na versão Ultimate, analisa o nível de atenção do motorista com base em fatores como padrão e tempo de direção ou quando o veículo à frente começa a se mover após uma parada. Nesses casos, o recurso fornece avisos como recomendação para um descanso.

A nova geração do Creta oferta uma ampla lista de itens de segurança. Seis airbags e freios a disco nas quatro rodas são de série desde a versão de entrada Comfort. São incluídos na lista nas quatro configurações freios ABS com EBD, controles de estabilidade eletrônico e tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e monitoramento de pressão dos pneus.

Completam o pacote-padrão o alerta de não utilização do cinto de segurança para motorista e passageiros, o aviso visual de portas e tampa do compartimento de carga abertos, alerta sonoro de travamento das portas e alarme perimétrico.

Dentro da cabine, estão disponíveis cinto de três pontos para todos os ocupantes, apoios de cabeça nos assentos dianteiros e traseiros com regulagem de altura, Isofix para fixação de cadeira de criança, limpador e desembaçador do vidro traseiro, travamento automático das portas a 20 km/h, dispositivo de porta de segurança para crianças e destravamento automático das portas, em caso de acidente.

ANJO AZUL

O item recebeu moldura cromada e interior na cor prata, para reforçar a sensação de requinte do veículo Crédito: Hyundai/Divulgação

Desenvolvido para oferecer mais conforto, segurança e conveniência, o Bluelink chega ao novo Creta com recursos inéditos, atualizando os conceitos de conectividade do SUV compacto da Hyundai.

As versões Platinum e Ultimate são equipadas com central multimídia BlueNAV de 10,25 polegadas, a maior tela da categoria e que forma com o painel digital de 7 polegadas uma grande tela em formato de asa, voltada ergonomicamente ao motorista.

O Bluelink oferece navegação de bordo e um pacote exclusivo de funções: Smart Camera 360 Graus no app, comando de voz, busca de pontos de interesse, modo guia de destino, busca de localidades e informações de tráfego em tempo real e ajuste de climatização. O Creta oferece saída de ar-condicionado e portas USB também para o banco traseiro.

Lançado no Brasil neste ano, primeiramente no HB20, o Bluelink disponibiliza no novo Creta, a partir da versão Limited, seus recursos-padrão, com foco em cinco grupos de serviço: segurança e assistência ao motorista, prevenção ao roubo, conveniências, alertas e cuidados com o carro.

A segunda geração do Creta traz recursos de segurança como a Smart Câmera 360 Graus com visão panorâmica Crédito: Hyundai/Divulgação

Na área de segurança, estão disponíveis a notificação automática de colisão e a assistência vinte e quatro horas. A primeira envia um sinal à Central SOS Bluelink quando os airbags do veículo são acionados.

O atendente é informado de que se trata de um acidente grave e passa a ter acesso à localização exata do veículo. O profissional é responsável por coordenar o envio de uma ambulância para socorrer as vítimas.

Sobre a assistência 24 horas, o proprietário do modelo equipado com Bluelink pode solicitar auxílio de emergência em todos os dias e horários do ano, pressionando apenas o botão SOS, localizado no espelho interno. Um operador atenderá ao chamado e enviará o serviço de guincho ao local.

O Bluelink oferece rastreamento, imobilização e notificação de veículo roubado. Em caso de roubo do automóvel, o proprietário pode entrar em contato telefônico com a Central SOS Bluelink, que dará às autoridades policiais a localização exata do veículo para auxiliar na sua recuperação.

É possível ainda solicitar que a central bloqueie o carro para novas partidas após ele ter sido desligado. Isso impedirá que o automóvel seja movimentado até a chegada da polícia ao local. Em outra situação, toda vez que alguém forçar ou abrir as portas e o alarme disparar, uma notificação aparecerá imediatamente no smartphone do usuário.

Em termos de design, o novo Creta está poucos centímetros maior em todas as dimensões Crédito: Hyundai/Divulgação

Os serviços de conveniências chegam com uma série de funções remotas que podem ser acessadas pelo app Bluelink. Entre os destaques estão o acionamento do propulsor à distância por meio da função Partida Remota do Motor, climatizando também a cabine.

O Find My Car permite a localização do veículo em todo o território nacional. No mesmo recurso, o condutor tem acesso a uma lista de concessionárias Hyundai, restaurantes, postos de combustíveis e outros pontos de interesse. O motorista pode definir a velocidade máxima e um intervalo de tempo e dias da semana em que o veículo não deva circular.

Pela central multimídia, é possível ter acesso a um diagnóstico completo de sistemas do carro, como airbags, pressão dos pneus e direção elétrica. O Bluelink estará à disposição por seis meses, a partir da compra do Creta, de forma gratuita. Após esse período, os serviços terão mensalidade de R$ 29,90 para o pacote básico ou de R$ 49,90 para o uso de navegação por GPS.

NOVO HYUNDAI CRETA

FICHA TÉCNICA

MOTOR 1.0

Versão de entrada, Comfort, parte de R$ 107.490 Crédito: Hyundai/Divulgação

Motor: Kappa 1.0 Turbo três cilindros GDI 12V DOHC D-CVVT Flex

Potência: 120 cavalos de 1.500 a 3.500 rpm

Torque: 17,5 kgfm a 1.500 rpm

Injeção de combustível: eletrônica com injeção direta de combustível

Transmissão: automática, 6 marchas, trocas sequenciais em “paddles shifts”

Direção: elétrica progressiva

Aceleração de zero a 100 km/h: 11,5 segundos

Velocidade máxima: 180 km/h

Consumo: 11.6 km/l (G), 8,3 km/l (E) na cidade, 12 km/l (G), 8,7 km/l (E) na estrada

Tração: dianteira

Freios: disco ventilado na dianteira, disco sólido na traseira, ABS e EBD

Suspensão: dianteira independente tipo MacPherson com barra estabilizadora, traseira eixo de torsão

Pneus e rodas: 215 / 60 R17, liga leve de 17 polegadas

Dimensões: 4,30 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,62 metro de altura, 2,61 metros de entre-eixos

Peso: 1.270 quilos

Altura em relação ao solo: 19 centímetros

Ângulos de entrada e saída: 20,4 graus, 28,3 graus

Porta-malas: 422 litros

Tanque de combustível: 50 litros

Preços: R$ 107.490 (Comfort), R$ 120.490 (Limited), R$ 135.490 (Platinum)

MOTOR 2.0

Versão Ultimate do Hyundai Creta vem com motor Smartstream 2.0 16V quatro cilindros flex Crédito: Hyundai/Divulgação