Nova Kia Carnival já está à venda no Brasil por R$ 479 mil

O GUV chega ao mercado brasileiro em versão única, com motor MPi V6 a gasolina de 3,5 litros Crédito: Kia Motors/Divulgação

A Kia Motors do Brasil divulgou, na última semana, a chegada da quarta geração do Grand Utility Vehicle (GUV), ou grande veículo utilitário, em uma tradução livre. Isso porque o carro da montadora coreana possui oito lugares (e existe uma versão ainda maior, com capacidade para 11 pessoas, mas que é comercializada fora do Brasil) e a nova versão traz inspiração dos utilitários esportivos, os SUVs, segundo a empresa.

A nova versão já está em pré-venda no site da marca por R$ 479.990, mostrando que o veículo subiu de patamar - pelo menos no preço - e segundo a montadora, traz mais conectividade, tecnologia embarcada e sistemas de segurança.

O GUV chega ao mercado brasileiro em versão única, com motor MPi V6 a gasolina de 3,5 litros, que gera até 272 cv e 332 Nm de torque, acoplado a uma transmissão automática de oito velocidades.

Sem especificar sobre os recursos tecnológicos, o Kia Carnival chega ao mercado brasileiro com equipamentos projetados para auxiliar o motorista, conectar, proteger e divertir os demais ocupantes do veículo.

O centro dos recursos de conectividade do carro é o display digital duplo de alta tecnologia, que conecta o novo painel de instrumentos digitais de 12,3” da Kia e o sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque também de 12.3” sob uma única peça de vidro.

Nova versão da Kia Carnival traz inspiração dos utilitários esportivos, segundo a empresa. Crédito: Kia Motors/Divulgação