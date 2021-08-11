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A sigla é GUV

Nova Kia Carnival já está à venda no Brasil por R$ 479 mil

Grand Utility Vehicle da montadora coreana inspirou-se nos SUVs e terá motor de 3,5 litros, que gera até 272 cv de potência e marcha de 8 velocidades

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:49

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

11 ago 2021 às 10:49
Kia Carnival
O GUV chega ao mercado brasileiro em versão única, com motor MPi V6 a gasolina de 3,5 litros Crédito: Kia Motors/Divulgação
A Kia Motors do Brasil divulgou, na última semana, a chegada da quarta geração do Grand Utility Vehicle (GUV), ou grande veículo utilitário, em uma tradução livre. Isso porque o carro da montadora coreana possui oito lugares (e existe uma versão ainda maior, com capacidade para 11 pessoas, mas que é comercializada fora do Brasil) e a nova versão traz inspiração dos utilitários esportivos, os SUVs, segundo a empresa.
A nova versão já está em pré-venda no site da marca por R$ 479.990, mostrando que o veículo subiu de patamar - pelo menos no preço - e segundo a montadora, traz mais conectividade, tecnologia embarcada e sistemas de segurança.

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O GUV chega ao mercado brasileiro em versão única, com motor MPi V6 a gasolina de 3,5 litros, que gera até 272 cv e 332 Nm de torque, acoplado a uma transmissão automática de oito velocidades.
Sem especificar sobre os recursos tecnológicos, o Kia Carnival chega ao mercado brasileiro com equipamentos projetados para auxiliar o motorista, conectar, proteger e divertir os demais ocupantes do veículo.
O centro dos recursos de conectividade do carro é o display digital duplo de alta tecnologia, que conecta o novo painel de instrumentos digitais de 12,3” da Kia e o sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque também de 12.3” sob uma única peça de vidro.
Kia Carnival
Nova versão da Kia Carnival traz inspiração dos utilitários esportivos, segundo a empresa. Crédito: Kia Motors/Divulgação
Com informações da Kia Motors.

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