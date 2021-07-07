Renault Captur 2022 chega ao mercado de cara nova e com motor turbo

O modelo 2022 do SUV compacto traz, entre as novidades, uma reestilização, com vários elementos modificados em seu design externo quanto interno Crédito: Renault/Divulgação

A Renault apresentou nesta quarta-feira (7) o novo Captur, que já está disponível para pré-venda nas lojas. O modelo 2022 do SUV compacto traz, entre as novidades, uma reestilização, com vários elementos modificados em seu design externo e interno, e também um novo motor turbo TCe 1.3 flex que gera 170 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, sendo este o maior do segmento.

Produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), o Captur chega em três versões de acabamento: Zen, Intense e Iconic. Todas com o motor turbo TCe 1.3 flex, com preços partindo de R$ 124.490 na versão Zen, R$ 129.490 na Intense e R$ 138.490 na versão Iconic.

“Este é um momento importante do plano estratégico da Renault, com a chegada de novos modelos e novas tecnologias. No Brasil, a chegada do Captur está alinhada com o segmento de luxo e ganha um novo motor turbo em todas as suas três versões. É a combinação de velocidade com retomada rápida e sofisticação”, avaliou o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, durante a live de lançamento.

Com relação ao motor 1.6, usado pelas versões anteriores do modelo, este não estará presente nas atuais configurações, segundo afirma o gerente de produto Fernando Pfeiffer. “O motor 1.6 não será descontinuado, mas ficará apenas para aplicações específicas. As concessionárias da marca oferecerão apenas a versão 1.3 turbo do Captur”, revela.

E para quem comprar no período do lançamento, o Renault Captur traz algumas vantagens, como as três primeiras revisões gratuitas. Outro detalhe é com relação à disponibilidade do veículo para o consumidor, já que a falta de semicondutores para os veículos tem obrigado as empresas a fazerem paradas em suas produções. A própria Renault teve de parar por 10 dias este ano pela falta de insumo

O presidente da Renault afirma que este ainda é um problema para a indústria automotiva de uma forma global e a expectativa é que o segundo semestre “continue sendo desafiador na disponibilidade de chips, mas esperamos melhoras em 2022”. No entanto, para o Captur, o comprador não terá problema em encontrar o modelo nas lojas, já que, segundo afirma a empresa, o modelo foi priorizado e todo o lote de lançamento do Renault Captur não sofreu com as paradas, podendo, inclusive, começar uma nova produção no dia do lançamento.

NOVO DESIGN

O Captur 2022 atualiza as definições do seu design, como o novo para-choque que traz elementos tecnológicos, como luz de circulação diurna DRL em LED que emoldura os faróis de neblina também em LED com a função auxiliar em curvas. Os faróis passam a ser full LED na versão topo de linha, com até 75% de melhoria na eficiência da iluminação.

A grade superior está mais larga e ganhou detalhe cromado e o modelo ganhou ski dianteiro com entrada de ar. As rodas de 17 polegadas também são novas e trazem dois desenhos e dois tipos de acabamento, de acordo com a versão.

A traseira possui LEDs na identidade visual das lanternas, ponteira do escapamento cromada e agora onde está o nome Captur passa a ser na mesma cor da carroceria. E a sigla TCe (do inglês Turbo Control Efficiency), em alusão ao motor turbo 1.3 flex, está estampada na tampa do porta-malas.

A pintura em bíton oferece oito combinações de cores, incluindo seis combinações em bíton. O teto do Captur pode ser preto ou prata. A carroceria ganhou duas novas cores: bronze Sable e azul Iron, que se somam às cores branco Glacier, vermelho Fogo, prata Etoile e cinza Cassiopée.

O interior também foi completamente renovado. Com materiais suaves ao toque, a versão topo de linha ganhou a opção bíton no interior. O acabamento interno mistura detalhes em black piano com cromados, como ao redor do sistema multimídia e das saídas de ar.

A central multimídia também está de cara nova e possui uma tela de oito polegadas mais rápida e intuitiva, com espelhamento de smartphones Apple CarPlay e Android Auto, e sistema Multiview, com quatro câmeras. A direção é elétrica e o novo volante tem ajustes de altura e profundidade, com comandos iluminados do “piloto automático” (regulador e limitador de velocidade) e do comando de voz.

A traseira possui LEDs na identidade visual das lanternas e ponteira do escapamento cromada Crédito: Renault/Divulgação

O motorista agora tem apoio de braço agora integrado ao console, que foi todo redesenhado e ganhou novos porta-copos e os passageiros do banco de trás passam a ter duas saídas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos. Além da regulagem de altura do volante, o novo Captur passa a vir com regulagem de profundidade, facilitando ainda mais encontrar a melhor posição de dirigir.

O Captur também traz novos itens de tecnologia e segurança, como partida do motor a distância com a nova chave “hands free”, que permite climatizar o interior antes mesmo de entrar no veículo, além de sensor de ponto cego nos retrovisores.

O Captur acomoda cinco passageiros em seus 4,38m de comprimento e 2,67m de entre-eixos, as maiores dimensões entre os B-SUVs com motores turbo do mercado. O porta-malas tem capacidade para 437 litros, o maior desta categoria.

MOTOR GLOBAL

O turbo TCe 1.3 flex é um motor global e foi produzido na Espanha. Todo o desenvolvimento da versão flex ficou a cargo da equipe de engenheiros do RTA (Renault Tecnologia Américas), que fica no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).

O novo motor trabalha com um turbocompressor com a pressão máxima de 1.4 bar controlada com precisão pela wastegate comandada eletronicamente, que proporciona o torque máximo a 1.600 rpm. Com essa tecnologia, o motor ganha em agilidade, para responder melhor às variações de pressão na admissão.

A combinação com o moderno câmbio automático CVT Xtronic garante retomadas de velocidade mais rápidas. Um dos destaques é o software de gerenciamento que simula a troca de marchas no modo automático, sempre que o pedal do acelerador estiver solicitando a alta performance do motor.

A transmissão também permite troca manual na alavanca de câmbio, simulando oito marchas. O modelo possui sistema Start&Stop, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas, ajudando a economia de combustível. Com nota A no selo do programa brasileiro de etiquetagem do Inmetro, o consumo de gasolina na estrada é de 12 km/l, sendo de 11,1 km/l na cidade. Com etanol, o consumo é de 8,3 km/l no percurso rodoviário e 7,5 km/l no urbano.

A central multimídia também está de cara nova e possui uma tela de oito polegadas Crédito: Renault/Divulgação

TECNOLOGIA E SEGURANÇA

A versão topo de linha permite ligar o motor de forma remota, propiciando ao motorista um resfriamento interno do veículo em dias quentes, antes de entrar no carro. O Captur 2022 também traz alerta de baixa pressão dos pneus, sensor de ponto cego, controles de estabilidade, tração e assistente de partida em rampas (HSA).

O veículo vem equipado com quatro airbags, sendo dois dianteiros, com opção de desativação do lado do passageiro, dois laterais, que foram redesenhados, aumentando a proteção para a cabeça em colisões laterais. Além disso, o Captur possui dois pontos Isofix nos bancos traseiros para a fixação de cadeirinhas infantis.

O Captur tem ainda direção elétrica, acendimento automático dos faróis com baixa luminosidade, sensor de chuva com ativação dos limpadores de para-brisa e se fecha automaticamente ao perceber que a chave-cartão se distanciou do veículo (função “hands free”).

Outra novidade do Captur 2022 é o sistema Multiview, que consiste em quatro câmeras, sendo uma dianteira, duas laterais e uma traseira, permitindo ao condutor alterar a visualização entre as imagens pelo Easy Link para obter uma visão de todas as direções do veículo.

Já a nova central multimídia EasyLink traz mais tecnologia e conectividade ao condutor. Com uma tela capacitiva de 8’’ a central possui layout personalizável e oferece espelhamento para celular por meio do Android Auto e Apple CarPlay. É possível parear até seis celulares simultaneamente via Bluetooth e realizar duas chamadas pelo sistema ao mesmo tempo.

FICHA TÉCNICA

O Captur chega em três versões de acabamento: Zen, Intense e Iconic Crédito: Renault/Divulgação

NOVO RENAULT CAPTUR 2022 - VERSÕES E PREÇOS

O novo Renault Captur 2022 chega reestilizado e ganha um novo motor turbo TCe 1.3 flex que gera 170 cv de potência e 27,5 kgfm para todas as três versões que chegam no mercado.

ZEN

Multimídia Easylink 8” com espelhamento de smartphones Android Auto e Apple Carplay

Volante com comandos integrados e ajustes de profundidade e altura

4 airbags (dois dianteiros e dois laterais)

Câmera e sensores de estacionamento traseiros

Controle de estabilidade (ESP)

Controle de tração (ASR)

Assistente de partida em rampa (HSA)

Luzes de circulação diurna (DRL) em LED

Sensor de pressão dos pneus

Chave-cartão

Sistema Start&Stop

Piloto automático (regulador e limitador de velocidade)

Rodas de 17 polegadas

Opcional: pintura bíton

Preço: R$ 124.490

INTENSE

Todos os equipamentos da versão Zen

Ar-condicionado automático

Luzes de neblina em LED com função “cornering”, auxiliar em curvas

Sensor crepuscular

Sensor de chuva

Duas saídas USB para o banco traseiro

Função “Follow me home” nos faróis

Opcionais: pintura bíton e revestimento interno premium

Preço: R$ 129.490

ICONIC