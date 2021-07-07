Renault Captur 2022 chega ao mercado de cara nova e com motor turbo

A Renault apresentou nesta quarta-feira (7) o novo Captur, que já está disponível para pré-venda nas lojas. O modelo 2022 do SUV compacto traz, entre as novidades, uma reestilização, com vários elementos modificados em seu design externo e interno, e também um novo motor turbo TCe 1.3 flex que gera 170 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, sendo este o maior do segmento.
Produzido no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), o Captur chega em três versões de acabamento: Zen, Intense e Iconic. Todas com o motor turbo TCe 1.3 flex, com preços partindo de R$ 124.490 na versão Zen, R$ 129.490 na Intense e R$ 138.490 na versão Iconic.
“Este é um momento importante do plano estratégico da Renault, com a chegada de novos modelos e novas tecnologias. No Brasil, a chegada do Captur está alinhada com o segmento de luxo e ganha um novo motor turbo em todas as suas três versões. É a combinação de velocidade com retomada rápida e sofisticação”, avaliou o presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, durante a live de lançamento.
Com relação ao motor 1.6, usado pelas versões anteriores do modelo, este não estará presente nas atuais configurações, segundo afirma o gerente de produto Fernando Pfeiffer. “O motor 1.6 não será descontinuado, mas ficará apenas para aplicações específicas. As concessionárias da marca oferecerão apenas a versão 1.3 turbo do Captur”, revela.
E para quem comprar no período do lançamento, o Renault Captur traz algumas vantagens, como as três primeiras revisões gratuitas. Outro detalhe é com relação à disponibilidade do veículo para o consumidor, já que a falta de semicondutores para os veículos tem obrigado as empresas a fazerem paradas em suas produções. A própria Renault teve de parar por 10 dias este ano pela falta de insumo
O presidente da Renault afirma que este ainda é um problema para a indústria automotiva de uma forma global e a expectativa é que o segundo semestre “continue sendo desafiador na disponibilidade de chips, mas esperamos melhoras em 2022”. No entanto, para o Captur, o comprador não terá problema em encontrar o modelo nas lojas, já que, segundo afirma a empresa, o modelo foi priorizado e todo o lote de lançamento do Renault Captur não sofreu com as paradas, podendo, inclusive, começar uma nova produção no dia do lançamento.
NOVO DESIGN
O Captur 2022 atualiza as definições do seu design, como o novo para-choque que traz elementos tecnológicos, como luz de circulação diurna DRL em LED que emoldura os faróis de neblina também em LED com a função auxiliar em curvas. Os faróis passam a ser full LED na versão topo de linha, com até 75% de melhoria na eficiência da iluminação.
A grade superior está mais larga e ganhou detalhe cromado e o modelo ganhou ski dianteiro com entrada de ar. As rodas de 17 polegadas também são novas e trazem dois desenhos e dois tipos de acabamento, de acordo com a versão.
A traseira possui LEDs na identidade visual das lanternas, ponteira do escapamento cromada e agora onde está o nome Captur passa a ser na mesma cor da carroceria. E a sigla TCe (do inglês Turbo Control Efficiency), em alusão ao motor turbo 1.3 flex, está estampada na tampa do porta-malas.
A pintura em bíton oferece oito combinações de cores, incluindo seis combinações em bíton. O teto do Captur pode ser preto ou prata. A carroceria ganhou duas novas cores: bronze Sable e azul Iron, que se somam às cores branco Glacier, vermelho Fogo, prata Etoile e cinza Cassiopée.
O interior também foi completamente renovado. Com materiais suaves ao toque, a versão topo de linha ganhou a opção bíton no interior. O acabamento interno mistura detalhes em black piano com cromados, como ao redor do sistema multimídia e das saídas de ar.
A central multimídia também está de cara nova e possui uma tela de oito polegadas mais rápida e intuitiva, com espelhamento de smartphones Apple CarPlay e Android Auto, e sistema Multiview, com quatro câmeras. A direção é elétrica e o novo volante tem ajustes de altura e profundidade, com comandos iluminados do “piloto automático” (regulador e limitador de velocidade) e do comando de voz.
O motorista agora tem apoio de braço agora integrado ao console, que foi todo redesenhado e ganhou novos porta-copos e os passageiros do banco de trás passam a ter duas saídas USB para carregamento de dispositivos eletrônicos. Além da regulagem de altura do volante, o novo Captur passa a vir com regulagem de profundidade, facilitando ainda mais encontrar a melhor posição de dirigir.
O Captur também traz novos itens de tecnologia e segurança, como partida do motor a distância com a nova chave “hands free”, que permite climatizar o interior antes mesmo de entrar no veículo, além de sensor de ponto cego nos retrovisores.
O Captur acomoda cinco passageiros em seus 4,38m de comprimento e 2,67m de entre-eixos, as maiores dimensões entre os B-SUVs com motores turbo do mercado. O porta-malas tem capacidade para 437 litros, o maior desta categoria.
MOTOR GLOBAL
O turbo TCe 1.3 flex é um motor global e foi produzido na Espanha. Todo o desenvolvimento da versão flex ficou a cargo da equipe de engenheiros do RTA (Renault Tecnologia Américas), que fica no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR).
O novo motor trabalha com um turbocompressor com a pressão máxima de 1.4 bar controlada com precisão pela wastegate comandada eletronicamente, que proporciona o torque máximo a 1.600 rpm. Com essa tecnologia, o motor ganha em agilidade, para responder melhor às variações de pressão na admissão.
A combinação com o moderno câmbio automático CVT Xtronic garante retomadas de velocidade mais rápidas. Um dos destaques é o software de gerenciamento que simula a troca de marchas no modo automático, sempre que o pedal do acelerador estiver solicitando a alta performance do motor.
A transmissão também permite troca manual na alavanca de câmbio, simulando oito marchas. O modelo possui sistema Start&Stop, que desliga o automóvel automaticamente em semáforo ou outras paradas prolongadas, ajudando a economia de combustível. Com nota A no selo do programa brasileiro de etiquetagem do Inmetro, o consumo de gasolina na estrada é de 12 km/l, sendo de 11,1 km/l na cidade. Com etanol, o consumo é de 8,3 km/l no percurso rodoviário e 7,5 km/l no urbano.
TECNOLOGIA E SEGURANÇA
A versão topo de linha permite ligar o motor de forma remota, propiciando ao motorista um resfriamento interno do veículo em dias quentes, antes de entrar no carro. O Captur 2022 também traz alerta de baixa pressão dos pneus, sensor de ponto cego, controles de estabilidade, tração e assistente de partida em rampas (HSA).
O veículo vem equipado com quatro airbags, sendo dois dianteiros, com opção de desativação do lado do passageiro, dois laterais, que foram redesenhados, aumentando a proteção para a cabeça em colisões laterais. Além disso, o Captur possui dois pontos Isofix nos bancos traseiros para a fixação de cadeirinhas infantis.
O Captur tem ainda direção elétrica, acendimento automático dos faróis com baixa luminosidade, sensor de chuva com ativação dos limpadores de para-brisa e se fecha automaticamente ao perceber que a chave-cartão se distanciou do veículo (função “hands free”).
Outra novidade do Captur 2022 é o sistema Multiview, que consiste em quatro câmeras, sendo uma dianteira, duas laterais e uma traseira, permitindo ao condutor alterar a visualização entre as imagens pelo Easy Link para obter uma visão de todas as direções do veículo.
Já a nova central multimídia EasyLink traz mais tecnologia e conectividade ao condutor. Com uma tela capacitiva de 8’’ a central possui layout personalizável e oferece espelhamento para celular por meio do Android Auto e Apple CarPlay. É possível parear até seis celulares simultaneamente via Bluetooth e realizar duas chamadas pelo sistema ao mesmo tempo.
FICHA TÉCNICA
NOVO RENAULT CAPTUR 2022 - VERSÕES E PREÇOS
O novo Renault Captur 2022 chega reestilizado e ganha um novo motor turbo TCe 1.3 flex que gera 170 cv de potência e 27,5 kgfm para todas as três versões que chegam no mercado.
ZEN
- Multimídia Easylink 8” com espelhamento de smartphones Android Auto e Apple Carplay
- Volante com comandos integrados e ajustes de profundidade e altura
- 4 airbags (dois dianteiros e dois laterais)
- Câmera e sensores de estacionamento traseiros
- Controle de estabilidade (ESP)
- Controle de tração (ASR)
- Assistente de partida em rampa (HSA)
- Luzes de circulação diurna (DRL) em LED
- Sensor de pressão dos pneus
- Chave-cartão
- Sistema Start&Stop
- Piloto automático (regulador e limitador de velocidade)
- Rodas de 17 polegadas
- Opcional: pintura bíton
- Preço: R$ 124.490
INTENSE
- Todos os equipamentos da versão Zen
- Ar-condicionado automático
- Luzes de neblina em LED com função “cornering”, auxiliar em curvas
- Sensor crepuscular
- Sensor de chuva
- Duas saídas USB para o banco traseiro
- Função “Follow me home” nos faróis
- Opcionais: pintura bíton e revestimento interno premium
- Preço: R$ 129.490
ICONIC
- Todos os equipamentos da Intense mais:
- Faróis com tecnologia full LED
- Sensor de ponto cego
- Sistema de câmeras Multiview, com quatro câmeras
- Sistema de partida remota do motor
- Revestimento interno premium
- Opcionais: pintura bíton e sistema de áudio BOSE com seis alto-falantes, subwoofer no porta-malas e equalizador digital exclusivo
- Preço: R$ 138.490