Peugeot apresenta no Brasil a linha 2022 do SUV 3008

Entre as novidades, a linha 2022 do 3008 incorpora tecnologias inteligentes que oferecem auxílio à condução de última geração Crédito: Peugeot/Divulgação

O novo Peugeot 3008 acaba de desembarcar no Brasil – continua a ser importado da França, como era o modelo anterior, apresentado no mercado nacional em 2017. Na linha 2022, a inédita versão esportiva GT tem preço de lançamento de R$ 249.990, enquanto a configuração Griffe vem por R$ 229.990. A marca francesa pertencente ao Grupo Stellantis (união da FCA – Fiat Chrysler – com a PSA – Peugeot Citroën) estima que os preços promocionais de lançamento vigorem por pelo menos dois meses, mas não informa qual será o preço definitivo.

Não se trata de uma nova geração e sim de uma reestilização do utilitário esportivo produzido na fábrica francesa de Sochaux, incorporando a nova identidade visual da fabricante do Leão, com os já famosos “dentes de sabre” nos dois lados da dianteira, mostrados pela primeira vez no novo 208.

Com 4,44 metros de comprimento, 2,04 metros de largura (com os retrovisores), 1,62 metro de altura e 2,67 metros de distância de entre-eixos, o 3008 tem dimensões próximas às do Jeep Compass, que lidera as vendas nacionais de SUVs médios. Entre as principais novidades, a linha 2022 do 3008 incorpora tecnologias inteligentes que oferecem auxílio à condução de última geração, o novo i-Cockpit 2.0 equipado com um painel de instrumentos colocado quase à altura dos olhos do motorista e novos multimídias touchscreen com 10 polegadas na GT e 8 polegadas na Griffe.

O modelo preserva o motor 1.6 THP (turbo) a gasolina, de 165 cavalos a 6 mil rpm e torque de 24,5 kgfm surgindo a 1.400 rpm Crédito: Peugeot/Divulgação

Sob o capô, a linha 2022 do 3008 preserva o motor 1.6 THP (turbo) a gasolina, de 165 cavalos a 6 mil rotações por minuto e torque de 24,5 kgfm surgindo a apenas 1.400 rpm, aliado à transmissão automática de 6 marchas. Segundo a Peugeot, o powertrain tem pressão de turbo controlada eletronicamente e oferece torque em alta faixa de rotação e consumo contido, graças ao uso da eletrônica e ao baixo atrito interno das peças móveis. Com isso, as duas versões têm capacidade de acelerar de zero a 100 km/h em 8,9 segundos e chegar à máxima de 206 km/h.

O câmbio automático traz ainda o modo manual, possibilitando que as trocas de marchas possam ser feitas pelo motorista por meio de paddles shifts localizados atrás do volante, que tem base e topo achatados. O câmbio tem tecnologia Quickshift, para mudanças mais rápidas e com fluidez acentuada. Com três modos de condução – “Normal”, “Eco” e “Esportivo” –, o novo 3008 se propõe a transitar entre a esportividade, a economia e o conforto.

O estilo é um destaque dos produtos recentes da Peugeot e o novo 3008 não fica para trás no quesito. O SUV reestilizado tem uma nova dianteira que reflete os códigos atuais da fabricante francesa. Uma nova grade Frameless, sem moldura, impõe um aspecto suntuoso, ao mesmo tempo em que mantém a fluidez das linhas.

A versão de topo GT oferece um acabamento batizado pela marca de Dark Pack. Com esse pacote, a grade, o logo da fabricante e do modelo, um detalhe sobre os faróis nas laterais, os frisos do rack e uma barra no para-choque traseiro têm acabamento escurecido.

Peugeot 3008 2022

Na Griffe, todos esses detalhes são cromados, diferenciando as duas versões em termos de visual. Os faróis dianteiros foram redesenhados para acentuar a agressividade. Eles contam com tecnologia de leds nos dois níveis de acabamento, com um prolongamento das luzes de circulação diurna (DRL) na forma de “presas” e com a extremidade cromada.

Na configuração GT, os faróis full-led sugerem uma “pegada” mais high-tech, devido à extensão da assinatura luminosa. Os auxiliares de neblina foram substituídos pela função Foggy Mode integrada aos principais, acendendo os faróis baixos com intensidade reduzida quando as luzes de neblina traseiras são acionadas.

Atrás, as novas lanternas adotam a tecnologia full-led (inclusive para a luz de ré) e exibem um desenho que a Peugeot chama de “garras de leão” em 3D, em uma assinatura luminosa bem incisiva. As setas de direção são do tipo scrolling (se acendem de forma sequencial), enquanto as lanternas são recobertas com acabamento em black piano, se prolongando por toda a largura da tampa do porta-malas de ambos os lados do veículo. Os emblemas GT nos para-lamas dianteiros e na tampa do porta-malas valorizam a configuração mais esportiva.

O sistema de auxílio à condução Peugeot Driver Assist Plus tem como maior destaque o piloto automático adaptativo e inteligente com stop & go, que para o 3008 quando o carro à frente freia e o reacerela três segundos após o outro veículo voltar a andar.

Também fazem parte do sistema a correção e o alerta de permanência em faixa (associado ao ACC e stop & go), no qual o sistema orienta o condutor a permanecer na faixa e a manter as mãos no volante, o Active Safety Brake ou frenagem automática de emergência – opera de 5 a 140 km/h, detectando carros e pedestres, com alerta de risco de colisão – e o leitor de novas sinalizações de velocidade com reconhecimento ampliado das placas de trânsito, se adequando automaticamente ao limite mostrado pela sinalização da estrada.

E o Peugeot Driver Assist Plus ainda é complementado por câmeras dianteira e traseira em 360 graus, o Peugeot Park Assist – que procura vagas e estaciona o carro sozinho em espaços paralelos ou transversais –, o alerta de atenção do condutor, a assistência de farol alto e o sistema ativo de vigilância de ponto cego.

A abertura do porta-malas sem o uso das mãos – pode ser feita por um simples toque da ponta do pé na parte de baixo do para-choque – e o teto solar panorâmico são itens de conforto de série em ambas as versões. O novo modelo da Peugeot vem nas cores Branco Nacré, Cinza Artanse, Cinza Platinium e Preto Perla Nera na Griffe e Vermelho Ultimate e Azul Vertigo na GT – a configuração mais esportiva é a grande aposta da marca para o modelo.

APOSTA NA CONECTIVIDADE

Peugeot 2008 traz novos multimídias touchscreen com 10 polegadas na GT e 8 polegadas na Griffe. Crédito: Peugeot/Divulgação

Imprescindíveis no dia a dia, os smartphones se integram ao novo 3008. As informações são exibidas na central multimídia graças à compatibilidade com o sistema MirrorScreen, que inclui o espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto. Para a recarga dos aparelhos, na parte dianteira do console central, há a tecnologia de recarga sem fio, por indução, e entrada USB.

Na traseira, duas novas portas USB complementam as possibilidades de recarga. Para o conforto sonoro dos ocupantes, o reestizado SUV da Peugeot pode ser equipado com o sistema Hi Fi premium de 515 Watts da Focal, marca francesa de alta fidelidade. As grades dos alto-falantes (tweeters e saída central) ganharam um acabamento na tonalidade Bronze Belém.

O interior das duas versões tem diferenças. Na Griffe, os revestimentos são em couro, enquanto na GT são em Alcântara – na versão esportiva, o retrovisor interno é eletrocrômico e sem moldura.

O novo 3008 dará acesso à plataforma de compras Cart, que a Stellantis estreará no início do próximo semestre. Por meio de um aplicativo para pagamentos on-line compatível com a central multimídia do carro, será possível usufruir de produtos e serviços de várias marcas, sem sair do veículo.

Um dos exemplos de parceria do Cart é com a ConectCar, pela qual os usuários poderão usar o Cart para pagar por pedágios e estacionamentos. O motorista pode acompanhar as notificações de pagamentos, as transações recentes e fazer a busca por estabelecimentos credenciados mais próximos pela central multimídia do carro.

O Cart está instalado de forma experimental no novo 3008 mas, por enquanto, está habilitado apenas a estabelecimentos nos Estados de São Paulo e de Minas Gerais. A Peugeot não definiu qual será a taxa do serviço, mas convidará os cinquenta primeiros compradores do novo 3008 a experimentar em primeira mão as funcionalidades do Cart e contribuir com a criação do produto.

FICHA TÉCNICA

O sistema de auxílio à condução Peugeot Driver Assist Plus tem como maior destaque o piloto automático adaptativo e inteligente Crédito: Peugeot/Divulgação

PEUGEOT 3008 GT PACK