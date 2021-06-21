Mercedes GLB 200 é carro de família com muita potência e esportividade

O modelo possui motor 1.3 16V turbo da versão topo de linha Progressive Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

A versão 2021 do Mercedes-Benz GLB 200 tem toda a aparência e recursos de um carro totalmente voltado para a família. Espaçoso - apesar de se posicionar entre o compacto GLA e o médio GLC -, comporta até sete pessoas no seu interior, ou pode ter um porta-malas com uma capacidade máxima de até 1680 litros com todos os bancos rebatidos. Repleto de itens de segurança e conforto, que remetem a um veículo pensado para ser usado no dia a dia familiar, ele esconde uma surpresa sob o capô.

Afinal, o motor 1.3 16V turbo da versão topo de linha Progressive, que foi testada pela reportagem de Motor , atinge potência máxima de 163 cv a 5.500 rpm e vai de 0 a 10 em menos de dez segundos, sem dever nada a muitos modelos esportivos. Com um torque máximo de 25,5 kgfm a 1.620 rpm, o GLB 200 atinge uma velocidade máxima de 207 km/h sem derrapar nas curvas e mantendo a sua estabilidade em todo o momento, sem desconforto para seus passageiros.

Conforto é uma palavra de ordem no modelo, que foi todo pensado para a comodidade de todos os seus sete ocupantes. Os bancos da terceira fileira, inclusive, têm uma tomada USB-C (que é o padrão usado pelo veículo) para cada ocupante e porta-copos. O único porém, neste aspecto, é o acesso a essa fileira, já que é preciso fazer um pouco de contorcionismo para chegar nela. E os bancos, apesar de serem projetados para uma pessoa de até 1,68 m, segundo a montadora, podem ser um tanto incômodos para passageiros adultos. Pensando na criançada, a festa neste espaço é garantida já que é praticamente um “mini-camarote” dentro do carro.

Aliás, com todos os bancos sendo utilizados, o porta-malas acaba se tornando apenas um pequeno espaço, já que ele fica com 130 litros. Ou seja, em viagens mais longas, dificilmente comportará todas as malas de seus sete ocupantes. Com os bancos da última fileira rebatidos, o espaço melhora consideravelmente: 500 litros de capacidade. Porém, nesta configuração, o veículo passa a comportar apenas cinco ocupantes, como um SUV compacto padrão.

Mercedes-Benz GLB 200

Ainda no interior do veículo, o que se vê é o acabamento elogiado da marca, que preza pelo luxo, tradição e conforto. Os bancos são revestidos em couro (na versão testada, eram de cor clara, o que imprime uma sensação maior de sofisticação ao modelo) e os acabamentos do painel são em black piano (preto brilhante) e aço escovado, unindo o moderno e o tradicional em um conjunto bastante harmonioso.

Completa o conjunto uma tela única, que divide-se em duas telas de 10 polegadas: uma para o painel de instrumentos, que pode ser personalizado de acordo com o gosto de cada motorista, e outra onde está a central multimídia e ajuste do ar-condicionado, que é dual zone. A central se conecta a aparelhos celulares por meio de bluetooth, cabo (para utilização do navegador) e também tem suporte ao Apple Car Play e Android Auto.

Logo abaixo, tem um porta-objetos com tampa escamoteável, que guarda um carregador de celular a indução e uma conexão USB-C. Aliás, porta-objetos é algo que não falta ao veículo, com vários espaços estrategicamente colocados para o uso de seus passageiros. E os bancos da frente são regulados automaticamente, com memória para até três configurações.

TECNOLOGIA E SEGURANÇA

Por ser um carro voltado para a família, o Mercedes-Benz GLB 200 tem vários itens de segurança equipando seu poderoso computador de bordo. Com direção elétrica, todas as funções podem ser acionadas tanto via touch screen nas duas telas quanto por meio do volante ou do pad no console central da cabine, que tem até um apoio para o braço do motorista. O retrovisor interno é fotocrômico, que reduz o brilho dos faróis de outros veículos atrás, não atrapalhando a visão do motorista.

O volante, apesar de ser de um carro tipicamente familiar, tem um jeitão de carro esportivo, com costura aparente e aquele espaço para “descansar” os polegares. É também um dos principais centros de comando do veículo, já que do lado direito o motorista controla tudo relacionado à central multimídia, e do lado esquerdo, estão todos os comandos relacionados ao painel de instrumentos.

Conjunto óptico dianteiro em full led com assinatura exclusiva para as luzes diurnas Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

A alavanca do câmbio - automático, com 7 marchas de dupla embreagem - também se encontra no volante, facilitando o acesso do motorista na hora de estacionar, já que basta um toque para cima para acionar a ré. E por falar em ré, o GLB 200 está equipado com sensores parktronic, que auxilia não só a buscar a vaga, como a estacionar corretamente, com o auxílio da câmera, que tem uma visão total do entorno do veículo, podendo ser ajustada de acordo com a conveniência do motorista.

Entre os itens exclusivos da versão Progressive estão os assistentes de distância, direção, ponto cego, desembarque, mudança e manutenção de faixa. O motorista pode também acionar o modo semiautônomo, em que define a velocidade e a distância do carro à frente. Tudo pode ser controlado diretamente do volante, que também possui as aletas para a troca de marcha de forma manual. O modelo possui partida sem chave, sistema start-stop para economia de combustível (que pode ser desativado pelo motorista) e mais quatro modos de condução, incluindo tração 4x2 para terrenos mais desafiadores.

Outro detalhe do veículo é o software MBUX, Mercedes-Benz User Experience, em que tanto o motorista quanto o carona podem dar comandos de voz para realizarem ações já pré-programadas, como ajustar a temperatura do ar-condicionado e abrir as persianas do teto solar, que é de série na versão Progressive.

O modelo possui airbags laterais, frontais e de cortina para motorista e carona. Todos os passageiros também são protegidos com airbags de cortina.

DESIGN E ESPORTIVIDADE

Modelo é equipado com duas telas de 10 polegadas em um conjunto único, para central multimídia e painel de instrumentos Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

O design do Mercedes-Benz GLB 200 é bem mais quadradão do que o GLA, com linhas mais arredondadas e atualizado, apesar de ambos compartilharem a mesma plataforma. Isso faz com que ele seja maior do que a categoria anterior, com 4,63 m de comprimento por 1,83 m de largura sem os retrovisores e 1,66 m de altura.

O modelo possui barras laterais flutuantes, alongando a sua altura e também tendo uma função útil, já que permite amarrações. Nas janelas, há detalhes em cromado, assim como na grade dianteira, que traz um pouco mais da esportividade do modelo, complementada pelas rodas AMG de 19 polegadas, que são exclusivas da versão Progressive.

O conjunto óptico dianteiro é composto de faróis full led, com uma assinatura exclusiva para as luzes diurnas, além do farol de neblina e sensor dianteiro de estacionamento. Na traseira, os faróis também são em led e possuem apliques cromados no porta-malas, base dos para-choques e saída de escapamento. Aliás, é possível abrir o porta-malas sem precisar tocar nele. Basta aproximar um dos pés sob o para-choque traseiro, que ele abre ou fecha automaticamente. O carro também pode ser todo trancado por meio de um botão no porta-malas.

Outro detalhe é que o veículo não possui estepe, pois é equipado de pneus estilo run flat, ou seja, mesmo furados, permitem que o motorista chegue ao socorro mais próximo para fazer o reparo, sem qualquer risco. Tudo isso faz com que o Mercedes-Benz GLB 200 seja um carro apropriado para uma família, mas que não perde a esportividade e o espírito aventureiro para momentos fora da rotina.

MERCEDES-BENZ GLB 200

Mercedes-Benz GLB 200 atinge potência máxima de 163 cv a 5.500 rpm e vai de 0 a 10 em 9,1 segundos Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

FICHA TÉCNICA