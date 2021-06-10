Ford Maverick: o carro esportivo que se tornou picape híbrida

Ford Maverick possui motor híbrido de 2.5 de 164 cv com um propulsor elétrico de 128 cv, formando potência combinada de 193 cv Crédito: Ford/Divulgação

powertrain híbrido de 2.5 de 164 cv com um propulsor elétrico de 128 cv, formando uma potência combinada de 193 cv. A previsão para chegada da nova picape no Brasil é para o início de 2022 e ela deve concorrer diretamente com a A nova Ford Maverick foi lançada nesta semana nos Estados Unidos. O famoso esportivo agora perde o status de carro de passeio e o motor V8 e se transforma em uma picape compacta (para o padrão americano) e ganha umhíbrido de 2.5 de 164 cv com um propulsor elétrico de 128 cv, formando uma potência combinada de 193 cv. A previsão para chegada da nova picape no Brasil é para o início de 2022 e ela deve concorrer diretamente com a Fiat Toro

Com produção no México, na mesma fábrica que o Bronco Sport (que já aportou no país no mês passado), a Ford Maverick é uma das apostas da montadora como opção de entrada nesse nicho, abaixo da Ford Ranger . Ela mede 5,07 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e tem 1,73 metro de altura, sendo a menor picape da Ford. Em comparação com a picape da Fiat, esta mede 4,94 metros de comprimento por 1,84 metro de largura e 1,74 metro de altura.

Construída em monobloco (mesma estrutura da Toro), a Maverick chega como novidade para o mercado americano também voltada para quem busca o conforto de um carro de passeio, mas não abre mão da robustez de uma picape, já que é um mercado de destaque nos EUA e começa a se tornar um nicho crescente no Brasil. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) mostram que em 2019 as picapes tinham 12,8% das vendas e agora já são 17,7% (logo atrás do segmento dos SUVs)

O famoso esportivo agora é uma picape compacta para os padrões americanos Crédito: Ford/Divulgação

“A proposta da Maverick é diferente de tudo o que existe. É uma picape de quatro portas onde cabem cinco adultos e possui um motor híbrido com economia urbana de combustível que supera a de um Honda Civic. A Maverick desafia o status quo e os estereótipos do que uma picape pode ser. Acreditamos que irá atrair muita gente que nunca pensou em ter uma picape”, disse o gerente de marketing para picapes da Ford, Todd Eckert.

A nova Maverick terá três versões: XL, XLT e Lariat. Todas equipadas com o motor 2.5 híbrido de série, que entrega 164 cv a 5.600 rpm e 21,4 kgfm de torque a 4.000 rpm, mais um propulsor elétrico de 128 cv e 23,9 kgfm, formando uma potência combinada de 193 cv. O modelo ainda terá transmissão CVT. A versão topo de linha tem equipado o mesmo motor 2.0 turbo do Bronco Sport, com 253 cv, além de câmbio automático de oito marchas e tração integral.

ITENS DE SÉRIE

Por dentro, a Ford Maverick entrega um bom pacote de equipamentos como itens de série: central multimídia com tela de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema FordPass, que permite para o condutor acessar, do seu celular, informações como o nível do combustível, além de dar partida ou desligar o veículo e localizá-lo.

Ainda no pacote de entrada estão faróis de LED com iluminação diurna, vidros e travas elétricas nas quatro portas, câmera de ré, direção elétrica, sete airbags e painel de instrumentos digital, com tela de 4,2 polegadas. O revestimento do bancos é de tecido.

Ford Maverick leva em sua caçamba 680 kg ou 942 litros Crédito: Ford/Divulgação

Subindo um pouco mais o degrau, a versão XLT, além das especificações anteriores, possui porta-objetos integrados, conectores D-link e trava elétrica para a tampa, além de rodas de liga leve de 17 polegadas, controle de cruzeiro e espelhos laterais com ajuste elétrico e outros. E a versão topo de linha, chamada de Lariat, ganha um painel de instrumentos maior, com 6,5 polegadas, banco do motorista com ajuste elétrico, ar-condicionado dual zone, chave presencial e rodas de liga leve de 18 polegadas.

Na capacidade de carga, a Ford Maverick leva em sua caçamba 680 kg e 942 litros. Um pouco abaixo da Fiat Toro, sua maior concorrente no Brasil, que comporta 937 litros e 750 kg na versão 1.3 turboflex. O valor sugerido para a nova picape parte de US$ 19.995 (cerca de R$ 101.144). As unidades já estão sendo comercializadas nos EUA.

A nova Maverick terá três versões: XL, XLT e Lariat e duas opções de motor Crédito: Ford/Divulgação

FICHA TÉCNICA

FORD MAVERICK