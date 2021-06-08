Jaguar F-Pace chega ao Brasil com novo design e acabamento interno

O Jaguar F-Pace possui versão de 3.0L de 340 cv com 6 cilindros em linha (foto), além da versão superesportiva SVR Crédito: Jaguar/Divulgação

A nova versão do SUV esportivo Jaguar F-Pace foi apresentada nesta segunda-feira (7). Lançado em 2016 como o primeiro SUV da marca, a atualização do modelo traz novidades desde o design externo, passando pelo interior completamente novo com novos itens estéticos, design do cockpit com maior foco no motorista e novo console central, que incorporou tecnologias como o novo sistema para carregamento de celular sem fio, que é opcional.

O Jaguar F-Pace possui duas opções de motorização: a versão de 3.0L de 340 cv com 6 cilindros em linha, além da versão superesportiva SVR 5.0L, com 550 cv de potência. Ambos possuem tração integral inteligente e transmissões automáticas de oito velocidades com paddle shift. O modelo chegará às revendas Jaguar neste mês de junho, nas versões S (a partir de R$ 463.750), R-Dynamic S (a partir de R$ 474.850) e R-Dynamic SE (a partir de R$ 510.550), todas equipadas com o motor 3.0 V6 de 340 cv; e na versão versão superesportiva SVR, com motor 5.0 V8 Supercharged (a partir de R$ 725.950). Todas possuem pacotes opcionais.

“O novo F-PACE representa um importante desenvolvimento em termos de design, traduzindo o verdadeiro DNA da marca em termos de performance e desempenho. O luxo, a atenção aos detalhes e as tecnologias de última geração fazem do veículo um grande referencial no mercado brasileiro, oferecendo aos nossos clientes a proposta de um SUV com a verdadeira essência da marca Jaguar”, explica o diretor de marketing da Jaguar Land Rover Brasil, Paulo Manzano.

Jaguar -F-Pace - Novo design

Por fora, o modelo ganhou linhas mais limpas e fluidas, com um novo capô esculpido com uma protuberância mais larga e superfícies mais suaves e definidas. O novo capô também contribui para um acabamento mais marcante, reduzindo o número de linhas de fechamento na frente do carro.

Na nova grade, o veículo traz detalhes no formato de diamante, inspirados no logotipo “heritage” da Jaguar. Um novo para-choque dianteiro com entradas de ar redesenhadas e detalhes de malha escura ampliam a frente do veículo, complementada com novos faróis quádruplos em LED. Na versão SVR, o veículo recebeu um exclusivo design de roda de liga forjada de 22 polegadas (opcional). Com cinco raios, a roda é finalizada em Gloss Black com detalhes em Cinza Cetim, combinando com outros acabamentos exteriores para uma aparência furtiva.

Na traseira, o F-PACE recebeu lanternas afiladas de LED com desenho em chicane e um novo para-choque traseiro totalmente reprojetado e com saídas de escape atualizadas. Na versão superesportiva SVR, o veículo conta com uma série de elementos de design distintos, com um visual mais focado em desempenho. Todos os modelos possuem a opção de configuração com o Black Exterior Pack opcional, que oferece uma aparência ainda mais dinâmica com elementos sob medida feitos em Gloss Black.

MAIS LUXO

A Jaguar é uma referência no mercado de luxo e a versão 2021 faz jus à marca. Com um interior totalmente aprimorado e tecnológico, a cabine é revestida com materiais premium, revestimentos de toque suave, incorporados ao painel de instrumentos, apoio de braço da porta e nas laterais e acabamentos em madeira e alumínio. O veículo também recebeu nova iluminação interior, com uma faixa superior de luz que circula por toda a cabine, enquanto a iluminação inferior usa um efeito de cachoeira mais suave. O novo sistema possibilita a escolha de dez cores diferentes.

O bem-estar dos ocupantes também foi aprimorado com a adição de sistema de cancelamento de ruído ativo que remove ruídos indesejados da cabine e ionização do ar da cabine. Os novos bancos dianteiros oferecem amortecimento mais amplo, funcionalidade melhorada para as configurações opcionais de massagem frontal e maiores áreas de aquecimento e resfriamento. Os bancos e acabamentos estão disponíveis em diversas combinações de cores para todas as versões.

Jaguar F-Pace - Interior

O volante também recebeu atenção especial com novo design inspirado no I-PACE, com novos botões funcionais cuidadosamente incorporados ao sistema de direção e paddle shifts feitos em liga de zinco. Altamente refinado, o volante chega em duas possíveis configurações para as versões 3.0 e com configuração exclusiva na versão SVR.

“Estamos muito orgulhosos em apresentar o novo F-PACE, um SUV altamente tecnológico, luxuoso e agora com um visual ainda mais moderno, interior completamente renovado e novo sistema de infoentretenimento. Um novo motor 6 cilindros em linha de 340 cv junta-se ao motor V8 de 550 cv, proporcionando alto desempenho e esportividade. Tudo isso aliado ao design exclusivo e premiado da Jaguar para tornar a vida de nossos clientes ainda mais extraordinária”, complementa Paulo Manzano.

MAIS CONECTIVIDADE

No que diz respeito à tecnologia, o F-Pace está equipado com com um painel de instrumentos de 12,3 polegadas, com gráficos aprimorados e um layout configurável, que pode mostrar o mapeamento de navegação, mostradores digitais, mídia, informações do veículo ou detalhes do sistema de infoentretenimento.

Complementando, o veículo traz uma tela curva sensível ao toque HD de 11,4 polegadas onde está o sistema de infoentretenimento Pivi Pro do F-Pace. Quimicamente reforçada, a tela de vidro possui dois revestimentos: um antirreflexo, que reduz o brilho diante da luz, e um segundo que facilita a limpeza de impressões digitais.

Interior totalmente aprimorado e tecnológico Crédito: Jaguar/Divulgação

Segundo a montadora, o novo sistema permite que o motorista realize 90% das tarefas comuns com apenas dois toques. Compatível com Apple CarPlay e Android Auto, o sistema permite a conexão simultânea de dois celulares, além de garantir atualizações automáticas para manter o carro sempre atualizado. O veículo também conta com o Clear Exit Monitor, que alerta os ocupantes dianteiros e traseiros sobre a presença de um carro ou ciclista que se aproxima do veículo. O controle de cruzeiro adaptativo (opcional) mantém automaticamente uma distância definida do veículo à frente.

VERSÃO SUPERESPORTIVA

Um dos diferenciais do modelo é a versão superesportiva SVR 5.0 V8 Supercharged de 550cv. Além de um design diferenciado para a versão 3.0, a SVR, teve sua curva de torque modificada, elevando sua potência máxima para 700Nm e garantindo uma velocidade máxima de 286 km/h e 4 segundos para ir de 0-100km/h. Já a versão 3.0 está equipada com câmbio automático de oito marchas e paddle shift, levando o veículo de 0-100 km/h em 6,1 segundos.

O veículo também recebeu um novo seletor de modos de condução, com as opções Conforto, Eco, Chuva e Dinâmico/esportivo, que podem ser escolhidos manualmente pelo motorista com base nas condições da estrada. O sistema de freios também foi aprimorado na versão SVR. O veículo recebeu freios a disco de 395 mm (dianteiro) e 396 mm (traseiro) agora suportados por um novo Power Booster Integrado que, juntamente com uma recalibração do sistema, oferece uma frenagem mais curta e esportiva.

Jaguar F-Pace SVR

A tração Integral da Jaguar com Intelligent Driveline Dynamics é equipada de série nas duas versões. A tecnologia proporciona maior engajamento e desempenho ao motorista, com software preditivo e reativo, que pode distribuir torque para os eixos dianteiro e traseiro de forma independente e quase instantaneamente, melhorando a estabilidade em condições de baixa tração.

A tecnologia de suspensão Adaptive Dynamics está disponível apenas na versão SVR. A tecnologia analisa constantemente entradas de aceleração, direção, acelerador e pedal de freio. Os sensores de altura em cada canto do veículo medem o movimento vertical da carroceria, ajustando continuamente a rigidez do amortecedor. Além disso, permite que o motorista configure o veículo para atender às suas preferências pessoais, com uma escolha de configurações.

A versão superesportiva SVR possui motor 5.0 V8 Supercharged de 550cv e design diferenciado Crédito: Jaguar/Divulgação

PREÇOS

JAGUAR F-PACE