Novo Volkswagen Taos vende todas as unidades no pré-lançamento

As versões Highline e Comfortline estão equipadas com motor 250 TSI e câmbio automático de seis marchas. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Todas as 300 unidades da edição de lançamento do Volkswagen Taos foram vendidas em questão de minutos no site oficial de vendas da montadora. Com as configurações da versão Highline, a edição especial trazia um ano de seguro gratuito, mensalidade de aplicativos diversos e carência de 12 meses para início dos pagamentos. Por outro lado, quem não conseguiu adquirir a edição especial, já está disponível nas concessionárias da marca a pré-reserva das duas configurações que estarão à venda no Brasil: Comfortline e Highline.

Produzido no complexo industrial de Pacheco, na Argentina, o SUV médio premium da VW é feito sob a plataforma MQB e todas as duas versões estão equipadas com motor 250 TSI e câmbio automático de seis marchas. Além disso, traz itens de série como assinatura noturna em LED com tecnologia IQ. Light nos faróis; iluminação interna ambiente personalizável em LED; Active Info Display e infotainment VW Play digitais; segurança do sistema de frenagem automática pós-colisão e frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres.

“O Taos é um modelo totalmente novo, desenvolvido com foco no consumidor da América Latina. O Taos faz parte da maior ofensiva de produtos da história da Volkswagen na região e completa a nossa família SUV. Junto com Nivus, T‑Cross e Tiguan Allspace, o Taos será mais um modelo de sucesso da Nova Volkswagen, redefinindo o conceito de SUV médio premium no mercado brasileiro”, afirma o presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si.

Na dianteira, o modelo está equipado com faróis full-LED e sistema IQ. Light, que origina o Daytime Running Light (DRL), filetes em LED que cortam a grade frontal e se fundem com o novo logo da marca. A nova identidade visual da Volkswagen estreou na família de carros elétricos ID. na Europa. Complementam o visual o capô vincado e horizontal, a frente vertical e o para-choque com linhas marcantes e acabamento em preto brilhante.

Na traseira, o para-choque traz lanternas acompanhando o grafismo dos faróis. O nome Taos vem fixado na base da tampa do porta-malas e, mais à direita, o emblema 250 TSI, referência ao torque de 250 Nm e ao motor turbo com injeção direta de combustível. Todas as versões possuem rodas de liga leve de 18 polegadas.

O porta-malas é um dos maiores da categoria, com 498 litros. Crédito: Volkswagen/Divulgação

PORTA-MALAS ESPAÇOSO

O SUV da Volkswagen tem 4.461 mm de comprimento, com 2.680 mm de distância entre-eixos, 1.626 mm de altura e 1.841 mm de largura. O porta-malas é um dos maiores da categoria, com 498 litros, podendo ser aumentados pelos bancos traseiros rebatidos, ampliando a capacidade de carga e permitindo o transporte de objetos grandes. No acabamento interno, o Volkswagen Taos utiliza material soft touch e couro revestindo portas e painel.

O volante multifuncional ganhou novo design, que está presente nos modelos da família de elétricos ID e estreou no Brasil com o Nivus, e uma “Ilha digital”, que envolve o motorista, formada pelo painel de instrumentos Active Info Display com uma tela de 8 polegadas na versão Comfortline e de 10,25 polegadas na versão Highline. O interior possui sistema de luzes em LED que permite aos ocupantes escolher a cor da iluminação interna, com 10 cores à disposição.

E assim como Nivus, T‑Cross, Polo e Virtus, o Taos é equipado com a central de infotainment VW Play, que traz novos aplicativos exclusivos para download na loja virtual VW Play Apps: PlayKids, Skeelo, Get In, MobiMax e Spotify. Todos os aplicativos presentes na VW Play Apps podem ser armazenados nos 10 GB de memória da própria central de infotainment.

Com quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbocompressor, o propulsor entrega 150 cv de potência a 5.000 rpm e torque de 25,5 kgfm. Crédito: Volkswagen/Divulgação

MOTOR 250 TSI

O Taos, tanto na versão Highline quanto Comfortline possuem o motor 250 TSI Total Flex, que já equipa T‑Cross, Jetta e a linha GTS. Com quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbocompressor, o propulsor entrega 150 cv de potência a 5.000 rpm e torque de 25,5 kgfm já a partir de 1.500 rpm, com etanol e/ou gasolina. A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 9,3 segundos e atinge a velocidade máxima de 194 km/h. As duas versões também possuem transmissão automática de seis marchas. O Taos pesa 1.420 kg.

O volante possui shift paddles (de série em todas as versões), possibilitando uma condução mais esportiva, e o seletor de perfil de condução, que permite ao motorista, por meio da tela do VW Play, escolher entre quatro formatos de dirigibilidade: ECO, Normal, Sport e Individual. O Taos tem suspensão independente nas quatro rodas, sendo tipo McPherson na dianteira e multilink, na traseira.

Assinatura noturna em LED com tecnologia IQ. Light nos faróis como item de série. Crédito: Volkswagen/Divulgação

DIFERENÇAS

A versão Comfortline do Taos possui, entre os itens de série, ar-condicionado Climatronic dual-zone com saídas de ar para os passageiros do banco traseiro, câmera de ré, carregador de smartphone por indução, direção elétrica, controlador automático de velocidade (Piloto Automático), sensores de chuva e crepuscular e sistema KESSY.

Também são oferecidos para a versão dois pacotes de opcionais. O Pacote Conforto, que traz bancos revestidos de couro, bancos dianteiros com sistema de aquecimento e banco do motorista com ajustes elétricos e ajuste lombar. E o Pacote Segurança, que possui Frenagem Autônoma de Emergência (AEB ) com Detecção de Pedestres e Controle Adaptativo de Cruzeiro (ACC ).

Volkswagen Taos

Já a versão Highline é a topo de linha, que possui, além dos equipamentos da versão anterior, os seguintes itens: ACC com função Stop&Go, AEB com detecção de pedestres, bancos dianteiros revestidos de couro sintético, bancos dianteiros com sistema de aquecimento, banco do motorista com ajustes elétricos e ajuste lombar, luzes em LED na grade frontal, faróis com tecnologia IQ. Light, luz ambiente, painel de instrumentos de 10,25 polegadas, sistema de detecção de ponto cego, alerta de tráfego traseiro cruzado e seleção de perfil de condução. Apenas o teto solar panorâmico é opcional para a versão Highline.

Para a Comfortline estão à disposição as cores Preto Mystic, Branco Puro, Prata Pyrit e Cinza Indium. Já a Highline ganha mais duas tonalidades exclusivas: Azul Atlantic e Mohave Bege.

(Com informações da Volkswagen)

FICHA TÉCNICA

SUV da Volkswagen tem apenas duas versões: Comfortline e Highline. Crédito: Volkswagen/Divulgação

VOLKSWAGEN TAOS