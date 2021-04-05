Ford Ranger ganha espaço no mercado e vira vice-líder das picapes

O visual monocromático preto tanto no exterior como na cabine realça a sofisticação e esportividade da Ranger Black. Crédito: Ford/Divulgação

A Ford Ranger registrou um novo recorde de participação de mercado em março e tornou-se a vice-líder das picapes médias, tanto no mês como no acumulado de 2021. Com 2.386 unidades emplacadas, o modelo respondeu por 25,9% do segmento, superando o recorde anterior de 24,6% obtido em junho de 2020. Depois de lançar a Ranger Storm no ano passado, a linha agora está sendo ampliada com a versão Black, voltada ao uso urbano, que ainda não figura nos emplacamentos de março.

O crescimento nas vendas, porém, já reflete a introdução da linha 2022 da Ranger, que entre outras novidades passou a oferecer a conectividade FordPassTM Connect como item de série em 100% dos modelos.

“Esse recorde é mais um passo no processo de consolidação da Ranger, que vem conquistando cada vez mais espaço nas diferentes faixas do mercado, com crescimento nos índices de qualidade e de satisfação dos clientes”, diz Antonio Freitas, gerente de Marketing de Picapes da Ford.

Todas as versões da picape agora vêm com o FordPassTM Connect. Crédito: Ford/Divulgação

LINHA 2022

A Ford Ranger é a única picape média a oferecer duas opções de motores Diesel – os Duratorq 2.2 e 3.2 – e foi a primeira no Brasil a lançar a linha 2022. Todas as versões da picape agora vêm com o FordPassTM Connect, que permite travar e destravar, dar partida remota e acionar o ar-condicionado, localizar o veículo e receber alertas de alarme e de funcionamento pelo celular, entre outras funcionalidades.

A linha também passou a oferecer uma versão XLS 4x2 de entrada e novos equipamentos. A Ranger Storm, por exemplo, ganhou painel de instrumentos com tela de 4.2”, semelhante ao da Ranger Raptor. A Ranger XLT traz novas rodas de 17” com pneus 265/65 R17 All-Terrain, um novo estribo igual ao da versão Storm, faróis full-LED e acabamento dos faróis de neblina em preto fosco. Já a Ranger Limited, além de faróis full-LED, vem com rodas de liga leve de 18” e pneus 265/60 R18 All Terrain.

RANGER BLACK

Única da categoria equipada com motor Diesel e tração 4x2 – ao lado da Ranger XLS –, a nova picape Ranger Black tem um visual exclusivo e sofisticado, na cor preta, e preço de R$179.900, na mesma faixa das versões flex de entrada. O visual monocromático preto tanto no exterior como na cabine, com detalhes foscos e brilhantes e bancos de couro, realça a sofisticação e esportividade. As 100 primeiras unidades da nova versão disponibilizadas no mercado foram vendidas em menos de 24 horas.

As 100 primeiras unidades da nova Ranger Black disponibilizadas no mercado foram vendidas em menos de 24 horas. Crédito: Ford/Divulgação

“A Ranger Black é um carro que está vindo com um apelo bem interessante, o que nos deixa confiantes sobre a expectativa de venda desse veículo. É uma picape urbana e com pacote de acessórios atraente, contendo itens que antes só estavam contemplados em linhas ainda mais premium dentro do catálogo da montadora. Alguns acessórios que podem ser encontrados no interior do veículo são bancos revestidos em couro, sete air bags, controle de estabilidade e câmera de ré com sensor”, observa o diretor da Contauto, Apolo Figueiredo Rizk.