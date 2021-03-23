Seminovos chegam a ser vendidos até mais caros do que veículos zero

Fiat Strada 2021 seminova tem registrado uma variação de preço de até 3,37% a mais do que a 0 Km Crédito: Fiat/Divulgação

Com fábricas paralisando atividades e a produção de certos modelos e a crescente demanda por veículos, o mercado brasileiro tem vivido uma situação bastante atípica, por conta da pandemia do novo coronavírus . Prova disso é que por conta dessa alta demanda, os preços também têm subido e, segundo pesquisa realizada pela Kelley Blue Book Brasil (KBB), já é possível encontrar seminovos mais caros do que carro zero, com uma variação de até 3,37%.

O levantamento analisou os preços praticados pelos 10 veículos mais vendidos do País, de acordo com o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), para identificar quais deles já apresentam esta tendência de inversão de valorização dos seminovos frente aos 0 Km.

Entre os carros analisados, os que tiveram as maiores variações foram o Fiat Strada modelos 2021, que encabeça a lista, com valores variando de R$ 79.060 a R$ 79.859 para o 0 KM e R$ 77.192 a R$ 81.725 na compra do veículo seminovo, registrando uma variação de 3,37% nesse valor. A picape da Fiat, que foi a mais vendida no mês de janeiro e caiu para o segundo lugar em fevereiro, já tem uma fila de espera de cinco meses, segundo site da Quatro Rodas, em comunicado oficial da própria montadora.

Em segundo lugar está o Volkswagen T-Cross 2021, com variação de R$ 113.241 a R$ 114.385 para o 0 Km e R$ 111.135 a R$ 116.489 para a versão seminova, em uma diferença de 2,87%. Já o Chevrolet Onix Plus 2021, campeão de vendas no ano passado e o mais vendido em fevereiro, tem variado de R$ 77.677 a R$ 78.462 para o 0 Km e R$ 75.113 a R$ 79.565 para a mesma versão seminova, numa diferença de preço de 2,43%.

FALTA DE INSUMOS

Segundo o diretor da RT Motors, Thiago Vomoca Cardoso, a alta dos preços tem sido causada pela escassez de veículos zero Km por conta da falta de insumos em toda a indústria automotiva. E por consequência, acaba por desabastecer o estoque de carros usados e seminovos nas revendas.

“Desde julho do ano passado já começaram a faltar alguns modelos de carros usados nas lojas. Muito dessa diferença de valores tem fundamento no aumento dos preços dos carros no ano passado. Toda a indústria passou por reajustes e isso também foi repassado para os usados”, observa.

Com até mesmo os veículos usados e seminovos se tornando uma raridade no mercado, o proprietário que deseja trocar de carro também passou a acompanhar essa alta demanda e na hora de revender o seu, ele busca o maior valor. “O lojista, para não ficar sem o modelo, negocia o preço mais alto e é preciso repassar o valor para o comprador final, o que resulta em preços mais altos”, explica.

Para o consultor automotivo Gabriel de Oliveira, é importante analisar as circunstâncias em que esses carros estão sendo vendidos com essa diferenciação de preços e também saber quais as condições desses veículos seminovos que estão saindo mais caros do que um zero de fábrica.

Chevrolet Onix 2021 é a terceira maior variação de preços entre seminovo e 0 Km Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

“É importante frisar que essa variação não é regra e pode sim acontecer em algumas situações, mas é apenas uma projeção e não reflete 100% o que acontece no mercado. Há sim o problema da falta de 0 Km para a entrega, mas o conselho é que analise bem a situação. Ninguém quer pagar um carro usado mais caro do que um 0 Km”, avalia.