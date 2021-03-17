5 mitos e 5 verdades na hora de economizar gasolina

Nem tudo o que se ouve por aí para economizar combustível é verdade Crédito: Freepik

Com os aumentos sucessivos do preço dos combustíveis no Brasil, andar de carro tem se tornado um exercício estratégico. Afinal, aqueles R$ 50 que antes se colocava e dava para correr a semana inteira ficaram para trás. Agora, o motorista pensa duas vezes na sua forma de conduzir e no estado do carro, para evitar gastos desnecessários.

Mas será que tudo o que se ouve por aí para economizar combustível é verdade? Por exemplo: gasolina aditivada é bom para reduzir os gastos? Ou é melhor trocar o carro por um com motor 1.0? E deixar o carro quase na reserva, ajuda em alguma coisa?

Segundo o instrutor do curso técnico de Manutenção Automotiva do Senai-ES, Anderson Pardin, a resposta para todas essas perguntas é “não”. Isso porque a gasolina aditivada tem o mesmo rendimento da gasolina comum. Já a economia de um carro com motor 1.0 para um mais potente vai variar de acordo com vários fatores, começando pelo peso dele. E manter o tanque sempre próximo da reserva não tem nada de econômico, pelo contrário, em dias muito quentes e se o carro estiver estacionado no sol, a tendência é que esse combustível evapore.

O ideal é que o tanque fique entre a metade e dois terços cheios, mas Pardin avisa que não existe “receita de bolo”. O ideal para a saúde do carro e também para a economia de combustível, é evitar o desperdício e também os excessos, pois até mesmo um tanque muito cheio, pode ser um problema.

“Outro cuidado que se deve ter é na hora de abastecer, quando encher o tanque, e a bomba desativar, não encher mais do que isso. Se o combustível ficar acima do nível dentro do tanque, você pode prejudicar o funcionamento do veículo, porque onde deveria haver os gases da combustão, vai ter líquido”, observa Pardin.

5 MITOS SOBRE ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL

Mito: encher metade do tanque com etanol e a outra com gasolina Com um valor mais alto do que a comum, a diferença das duas é praticamente inexistente no quesito de rendimento. Mas ela é uma boa aliada para a limpeza do motor. O mesmo vale para a premium, que é indicada para motores de alto desempenho, ou seja, em um carro comum, não vai fazer muita diferença. O ideal é abastecer em postos confiáveis. Muita gente ainda acredita nesse mito, mas o que ele pode causar mesmo é algum problema mecânico e não economia. Quando está descendo com o veículo engrenado, o próprio sistema já entende que não precisa fazer muita força. Andar sempre perto da reserva ou com o tanque vazio causa justamente o efeito contrário e o motorista ainda corre o risco de ficar no meio do caminho. Em dias muito quentes, com um carro parado no sol, a tendência é que o combustível evapore. Isso é uma ação normal (do contrário, o tanque explodiria pela pressão dos gases), mas com o reservatório mais vazio, a tendência é que o combustível evapore mais rápido. Um mito de marca maior, porque depende de vários fatores e um deles está relacionado ao peso. Carros maiores e mais pesados precisam sim ter um motor mais potente. Mas é preciso, antes de tudo, saber a sua necessidade e escolher o veículo de acordo com o seu uso. De nada adianta comprar um carro de toneladas com motor 1.4 e esperar pelo mesmo consumo de um veículo que pese menos. Não existe nenhuma prova científica de que possa ocorrer economia de combustível nessa situação. Só sairia mais barato se o preço do etanol estiver compensando e se o seu tanque não estiver completo.

5 VERDADES QUE AJUDAM A ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL