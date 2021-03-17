5 mitos e 5 verdades na hora de economizar gasolina

Com os aumentos sucessivos do preço dos combustíveis no Brasil, andar de carro tem se tornado um exercício estratégico. Afinal, aqueles R$ 50 que antes se colocava e dava para correr a semana inteira ficaram para trás. Agora, o motorista pensa duas vezes na sua forma de conduzir e no estado do carro, para evitar gastos desnecessários.
Mas será que tudo o que se ouve por aí para economizar combustível é verdade? Por exemplo: gasolina aditivada é bom para reduzir os gastos? Ou é melhor trocar o carro por um com motor 1.0? E deixar o carro quase na reserva, ajuda em alguma coisa?
Segundo o instrutor do curso técnico de Manutenção Automotiva do Senai-ES, Anderson Pardin, a resposta para todas essas perguntas é “não”. Isso porque a gasolina aditivada tem o mesmo rendimento da gasolina comum. Já a economia de um carro com motor 1.0 para um mais potente vai variar de acordo com vários fatores, começando pelo peso dele. E manter o tanque sempre próximo da reserva não tem nada de econômico, pelo contrário, em dias muito quentes e se o carro estiver estacionado no sol, a tendência é que esse combustível evapore.
O ideal é que o tanque fique entre a metade e dois terços cheios, mas Pardin avisa que não existe “receita de bolo”. O ideal para a saúde do carro e também para a economia de combustível, é evitar o desperdício e também os excessos, pois até mesmo um tanque muito cheio, pode ser um problema.
“Outro cuidado que se deve ter é na hora de abastecer, quando encher o tanque, e a bomba desativar, não encher mais do que isso. Se o combustível ficar acima do nível dentro do tanque, você pode prejudicar o funcionamento do veículo, porque onde deveria haver os gases da combustão, vai ter líquido”, observa Pardin.
5 MITOS SOBRE ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL
Mito: encher metade do tanque com etanol e a outra com gasolina
Com um valor mais alto do que a comum, a diferença das duas é praticamente inexistente no quesito de rendimento. Mas ela é uma boa aliada para a limpeza do motor. O mesmo vale para a premium, que é indicada para motores de alto desempenho, ou seja, em um carro comum, não vai fazer muita diferença. O ideal é abastecer em postos confiáveis.
Muita gente ainda acredita nesse mito, mas o que ele pode causar mesmo é algum problema mecânico e não economia. Quando está descendo com o veículo engrenado, o próprio sistema já entende que não precisa fazer muita força.
Andar sempre perto da reserva ou com o tanque vazio causa justamente o efeito contrário e o motorista ainda corre o risco de ficar no meio do caminho. Em dias muito quentes, com um carro parado no sol, a tendência é que o combustível evapore. Isso é uma ação normal (do contrário, o tanque explodiria pela pressão dos gases), mas com o reservatório mais vazio, a tendência é que o combustível evapore mais rápido.
Um mito de marca maior, porque depende de vários fatores e um deles está relacionado ao peso. Carros maiores e mais pesados precisam sim ter um motor mais potente. Mas é preciso, antes de tudo, saber a sua necessidade e escolher o veículo de acordo com o seu uso. De nada adianta comprar um carro de toneladas com motor 1.4 e esperar pelo mesmo consumo de um veículo que pese menos.
Não existe nenhuma prova científica de que possa ocorrer economia de combustível nessa situação. Só sairia mais barato se o preço do etanol estiver compensando e se o seu tanque não estiver completo.
5 VERDADES QUE AJUDAM A ECONOMIZAR COMBUSTÍVEL
Verdade: ar-condicionado x janelas abertas
Manter os pneus cheios ajuda a diminuir o atrito com o solo, logo, o veículo precisa fazer menos força para se locomover. O ideal é que se faça a calibragem pelo menos uma vez por semana e no máximo a cada 15 dias. Ler o manual do veículo para saber todos os detalhes sobre isso é também imprescindível.
Um carro com a manutenção em dia não desperdiça combustível. Faça a limpeza das velas, filtros, troca de óleo periodicamente e obedeça sempre as observações e especificidades de cada carro, seguindo sempre o que está sendo indicado no manual.
Sim, quanto mais você acelerar, mais combustível irá gastar. Frear bruscamente também. O ideal é manter sempre uma velocidade constante, fazer a troca de marchas de forma gradual, para evitar que haja acelerações ou frenagens desnecessárias. Não adianta querer bancar o piloto de corrida no trânsito, principalmente durante um engarrafamento. Isso vai apenas deixar você e os demais motoristas nervosos.
Um carro com bastante peso (malas, material de construção ou com pessoas além da capacidade) só vai consumir mais combustível, pois será necessária uma força maior para que o veículo locomova. Retire os excessos de dentro do carro e cuidado com a quantidade máxima permitida para carregar pessoas.
Neste item, será necessário fazer uma escolha, já que o ar-condicionado demanda sim do motor do carro, consequentemente aumentando o consumo de combustível. Em dias quentes acaba sendo insuportável para muita gente andar apenas com os vidros abertos ou com o ventilador ligado (o que ainda pode provocar a circulação de um ar mais quente dentro da cabine). Isso na cidade, com velocidades até 60 km/h. Na estrada, dirigindo a mais de 60km/h, o ideal é que as janelas estejam fechadas para evitar que o vento invada a cabine do carro e aumente, dessa forma, o atrito com o ar.