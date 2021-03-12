Novo Corolla Cross é lançado no Brasil e entra na briga dos SUV

O novo Corolla Cross tem quatro versões diferentes e duas motorizações. Crédito: Toyota/Divulgação

O novo Corolla Cross foi lançado pela Toyota no Brasil para entrar na briga dos SUV, um dos segmentos que mais cresce no país e no mundo. O modelo conta com duas opções de motores: 2.0L Dynamic Force flex com transmissão Direct Shift de 10 marchas e injeção direta, e o sistema híbrido que combina três motores, dois elétricos e um a combustão flexfuel, já disponível no Corolla sedã. As primeiras unidades chegam às lojas no dia 25 de março, com preços a partir de R$ 139.990.

De acordo com a montadora, o Corolla é o líder da sua categoria há seis anos e se tornou referência de qualidade, durabilidade e confiabilidade. Agora, escreve um novo capítulo da sua trajetória ao se transformar em um SUV. Para criar o Corolla Cross, o engenheiro-chefe da Toyota, Daizo Kameyama, fez questão de manter a essência do modelo, ou seja, garantir que seja um veículo que atenda às necessidades dos clientes.

"Queria um carro que fosse bom do ponto de vista do consumidor e não apenas do ponto de vista da engenharia. Isso porque acredito que todos devemos nos colocar no lugar do cliente para fazer um bom produto." Daizo Kameyama - Engenheiro-chefe da Toyota

Para esse lançamento, a Toyota investiu R$ 1 bilhão em sua unidade fabril de Sorocaba (SP), inaugurada em 2012 e onde já produz os modelos Yaris e Etios. A partir de agora, a fábrica também está apta a produzir o modelo montado sobre a plataforma GA-C, assim como já ocorre com a unidade de Indaiatuba, que segue produzindo o Corolla sedã.

VERSÕES

Para atender às necessidades dos diferentes tipos de públicos, o Corolla Cross estará disponível em quatro versões diferentes e duas motorizações.

O Corolla Cross com motor 2.0L Dynamic Force chega nas versões XR e XRE, enquanto o sistema híbrido estará disponível nas versões XRV Hybrid e XRX Hybrid. Além destas, para celebrar a chegada do produto, o Corolla Cross terá uma edição especial de lançamento chamada de “Special Edition” baseada na versão topo de linha, XRX Hybrid, e limitada a 1.200 unidades.

Em termos de estilo, destacam-se as maçanetas externas na cor do veículo, enquanto as versões híbridas possuem moldura superior das janelas com acabamento cromado. Crédito: Toyota/Divulgação

DESIGN EXTERNO

O Corolla Cross foi projetado para transmitir a robustez e a elegância de um autêntico SUV urbano e seu design expressa essas características. Logo na frente, percebe-se o caráter robusto do modelo com a configuração da grade trapezoidal dupla que fornece uma aparência ampla e forte.

A grade superior, pintada em cinza escuro e em formato de colmeia, ao melhor estilo Lexus, acomoda a logomarca Toyota. Nas versões híbridas, a moldura da grade é na cor prata e o acabamento da logomarca é na cor azul. Já a grade inferior em plástico preto garante um estilo off-road e conta com os faróis de neblina em LED para todas as versões.

O para-choque possui grandes vincos, ressaltando o caráter robusto do modelo, e onde repousam os faróis em formato horizontal, que partem desde a lateral do Corolla Cross até encontrarem a grade superior dianteira. Na versão de entrada, os faróis são de halogêneo, enquanto nas demais versões, de LED. Já as versões híbridas contam com acabamento na cor azul também nos faróis. Além disso, toda a linha conta com luzes diurnas, o Daytime Running Lights – DRL.

O perfil lateral do Corolla Cross é um de seus pontos mais distintos. A linha de cintura é formada por um eixo proeminente que percorre o carro da frente até a traseira. O perfil elegante da cabine expressa modernidade e eficiência.

O perfil lateral do Corolla Cross é um de seus pontos mais distintos. Crédito: Toyota/Divulgação

Em termos de estilo, destacam-se as maçanetas externas na cor do veículo, enquanto as versões híbridas possuem moldura superior das janelas com acabamento cromado. O acabamento em plástico preto segue toda a lateral do veículo até a traseira, inclusive envolvendo as rodas. Já o rack de teto longitudinal garante a sensação de utilidade de um verdadeiro SUV.

Na traseira, os para-lamas seguem o perfil robusto e de formato tridimensional dos para-choques dianteiros e as lanternas seguem o estilo horizontal, “abraçando” o veículo desde a lateral. Destaques para a parte central da traseira, onde se encontra a abertura da tampa do porta-malas, com a inscrição Corolla Cross, e o spoiler traseiro, trazendo dinamismo ao SUV da Toyota.

Todas as versões do Corolla Cross possuem rodas de liga leve, sendo que na XR é de 17” com acabamento na cor prata e pneus 215/60 R17, enquanto as versões XRE e XRV Hybrid é de 18” com acabamento na cor cinza escuro e diamantada. A topo de linha, XRX Hybrid, possui acabamento na cor preta e diamantada. Nessas três versões, os pneus são 225/50 R18.

O volante de três raios com controles de áudio e computador de bordo tem acabamento em couro. Crédito: Toyota/Divulgação

DESIGN INTERNO

O interior do Corolla Cross segue o padrão do sedã, com pequenas diferenças. No SUV, todo o acabamento é disposto horizontalmente até se conectar com as portas, dando uma sensação maior de amplitude.

O console central também tem espessura mais grossa e é sustentado por duas hastes nas extremidades com acabamento na cor prata. Além disso, os puxadores internos das portas têm um design flutuante, trazendo uma impressão poderosa característica de um SUV e uma sensação de alta qualidade. Outros detalhes que garantem elegância e requinte a bordo são as maçanetas internas das portas e os difusores de ar no painel central que possuem acabamento na cor prata.

O acabamento interno primoroso segue sendo um ponto de destaque no Corolla Cross com três tipos de acabamento dos bancos. A versão XR conta com partes revestidas de tecido preto. Já as versões XRE e XRV Hybrid contam exclusivamente com partes revestidas de couro e material sintético preto, enquanto a versão topo de linha XRX Hybrid é dotada de partes revestidas de couro e material sintético bege.

O volante de três raios com controles de áudio e computador de bordo tem acabamento em couro. A versão XRE ainda conta com aletas para trocas de marcha (paddle shift). Os ocupantes do Corolla Cross disfrutam de muitos porta-copos e objetos nas portas, no console central e no apoio de braços no banco traseiro, oferecendo conforto e comodidade.

O painel de instrumentos nas versões XR, XRE e XRV Hybrid contam com três mostradores: um circular, no centro, onde é possível visualizar o velocímetro e o nível de combustível; um semicircular do lado esquerdo, onde exibe ao motorista o conta-giros (nas versões XR e XRE) e o indicador do sistema híbrido (na versão XRV Hybrid) e o termômetro do motor para ambas abaixo do semicírculo; e uma tela de TFT de 4,2” colorida do lado direito que mostra o computador de bordo, com informações como indicador de marcha, consumo de combustível, hodômetro, autonomia etc.

Já a versão XRX Hybrid possui uma tela de TFT digital colorida de 7” no centro do painel, exibindo o velocímetro e informações do computador de bordo. Enquanto o semicírculo do lado esquerdo possui um indicador do sistema híbrido, no lado direito é possível visualizar a informação de combustível e temperatura do motor.

O modelo conta com duas opções de motores: 2.0L Dynamic Force flex com transmissão Direct Shift de 10 marchas e injeção direta, e o sistema híbrido que combina três motores, dois elétricos e um a combustão flexfuel. Crédito: Toyota/Divulgação

A versão XRX Hybrid do Corolla Cross ainda conta com iluminação ambiente e teto solar elétrico, garantindo aos ocupantes maior prazer ao dirigir e sensação de esportividade. Com movimentos de basculamento e retrátil, ele tem acionamento elétrico por um toque e função antiesmagamento.

NÍVEL DE EQUIPAMENTOS

Desde a versão de entrada XR o modelo tem ar-condicionado digital automático com duto traseiro, banco do motorista com regulagem para seis ajustes – altura, distância e inclinação, banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes (distância e inclinação), direção eletroassistida progressiva (EPS), computador de bordo com tela TFT de 4,2” de alta resolução, freio de estacionamento no pedal, espelhos retrovisores externos elétricos eletro-retráteis e rebatimento automático ao fechar o veículo e pisca integrado, modo de seleção de condução Sport (versões XR e XRE), rack de teto longitudinal, e sistema de áudio central multimídia Toyota Play com tela sensível ao toque de 8”, rádio AM/FM, função MP3, entrada USB, Bluetooth, conexão para smartphones e tablets com Android Auto e Apple CarPlay.

As versões XRE, XRV Hybrid e XRX Hybrid adicionam sistema de destravamento das portas por sensores na chave (Smart Entry), sistema de partida por botão (Start Button/Push Start), limpador do para-brisa com sensor de chuva, enquanto somente a XRE conta com paddle shift no volante.

As versões híbridas XRV e XRX contam com modo de seleção de condução Power, enquanto somente a XRX Hybrid possui ar-condicionado digital automático Dual Zone com sistema S-Flow e duto traseiro, banco do motorista com regulagem elétrica para oito posições: altura, distância, inclinação do encosto e inclinação do assento e teto solar elétrico com função antiesmagamento.

A versão XRX Hybrid possui uma tela de TFT digital colorida de 7” no centro do painel, exibindo o velocímetro e informações do computador de bordo. Crédito: Toyota/Divulgação

A edição limitada Special Edition é baseada na topo de linha, XRX Hybrid, no entanto, vem com ainda mais equipamentos, como carregador por indução para celular (wireless charger) e alguns acessórios, tais como estribo lateral, soleira nas portas e bandeja do porta-malas.

O Corolla Cross não foi construído somente para ter uma cabine rígida e segura, mas também muito silenciosa. Foram colocados isoladores de som adicionais no cofre do motor, no teto, no assoalho e em partes das portas que garantiram também menos vibração.

PERFORMANCE

O Corolla Cross segue a fórmula de sucesso de seu irmão sedã, sendo dotado de duas opções modernas e eficientes de propulsores.

O motor a combustão 2.0L Dynamic Force de quatro cilindros em linha e 16 válvulas conta com comando de válvulas variável inteligente VVT-iE que, por meio de um motor elétrico, modifica os tempos de abertura das válvulas de admissão. Ele ainda vem com um sistema de injeção direta e indireta de combustível D-4S que adapta a injeção às condições de direção, oferecendo mais potência e menor consumo de combustível.

Com alta taxa de compressão (13:1) e curso longo e pistões de baixa fricção, o motor 2.0L Dynamic Force fabricado na planta de motores da marca, em Porto Feliz (SP), é o mais potente que já equipou um Corolla.

Corolla Cross não foi construído somente para ter uma cabine rígida e segura, mas também muito silenciosa. Crédito: Toyota/Divulgação

Sendo assim, o motor 2.0L Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC de ciclo Atkinson Flex, rende 177 cv de potência a 6.600 rpm, quando abastecido com etanol, e 169 cv, a 6.600 giros, com gasolina. O torque máximo abastecido com etanol ou gasolina é 21,4 kgf.m a 4.400 rpm.

A transmissão do SUV também é a Direct Shift de 10 marchas, que proporciona a suavidade de uma transmissão CVT convencional com uma sensação de aceleração direta. Para isso, os engenheiros da Toyota acoplaram uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo, melhorando a aceleração do veículo em 1ª marcha. O resultado é uma transmissão altamente eficiente em qualquer faixa de velocidade.

Já o sistema híbrido que combina três motores, dois elétricos e um a combustão com tecnologia flex e transmissão hybrid transaxle também equipa o novo Corolla Cross. Sendo assim, ele se torna o segundo veículo híbrido flex do mundo produzido no Brasil.

O sistema híbrido da Toyota combina um motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, com 101 cv de potência a 5.200 giros quando abastecido com etanol, e 98 cv também a 5.200 rpm, quando abastecido com gasolina, e 14,5 kgf.m de torque a 3.600 rpm (abastecido com etanol ou gasolina). Esse motor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgf.m de torque, garantindo aceleração suave e excelente conforto ao rodar em qualquer tipo de condução.

Todas as versões do Corolla Cross possuem rodas de liga leve. Crédito: Toyota/Divulgação

A bateria híbrida de níquel-hidreto metálico, responsável por alimentar o motor elétrico do Corolla Cross, está localizada embaixo do banco traseiro, contribuindo para a redução do centro de gravidade e aprimorando a estabilidade na condução do veículo, sem comprometer o espaço interno para os ocupantes.

A transmissão Hybrid Transaxle funciona através de planetária com engrenagem, praticamente eliminando perdas e atritos. Este tipo de transmissão entrega uma aceleração mais linear, que reduz ou aumenta continuamente as marchas de acordo com a demanda do motor, sem desperdiçar energia, contribuindo para a eficiência de combustível.

O Corolla Cross possui sistema de freios regenerativos, que acumula a energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma em energia elétrica, alimentando a bateria híbrida. Isso garante maior autonomia ao modelo no modo elétrico, também contribuindo para economia de combustível.

Sobre esse tema, segundo o Inmetro, o Corolla Cross híbrido é capaz de rodar 13,9 km/l na estrada e 17 km/l na cidade quando abastecido com gasolina. Com etanol, o modelo roda 9,6 km/l na estrada e 11,8 km/l na cidade.

SEGURANÇA

O novo Corolla Cross chega recheado de equipamentos de segurança passiva e ativa para ser um dos modelos com mais itens de segurança do Brasil.

Desde a versão de entrada XR, já vem dotado de sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista), câmera de ré com projeção na central multimídia (as versões XRE, XRV Hybrid e XRX Hybrid contam ainda com linhas guias dinâmicas), controle eletrônico de estabilidade (VSC), controle eletrônico de tração (TRC), sistema de assistência ao arranque em subida (HAC), sensor de estacionamento traseiro, faróis com acendimento automático e ajuste de altura elétrico, faróis de neblina dianteiros em LED, luz de frenagem emergencial automática, alarme volumétrico e sistema universal ISOFIX para fixação de cadeirinhas no banco traseiro com ancoragem de três pontos.

Na parte central da traseira, onde se encontra a abertura da tampa do porta-malas, está a inscrição Corolla Cross, e o spoiler traseiro, traz dinamismo ao SUV da Toyota. Crédito: Toyota/Divulgação

As versões XRE, XRV Hybrid e XRX Hybrid ainda contam com limpador do para-brisa com sensor de chuva, enquanto as versões híbridas possuem sensor de estacionamento dianteiro, Alerta de Ponto Cego em que um sistema de luzes indicadoras nos retrovisores laterais e avisos sonoros avisam o motorista quando um veículo entra no seu ponto cego, e o Alerta de Tráfego Traseiro (RCTA), que permite que o veículo saia de uma vaga de estacionamento com segurança, detectando outros automóveis se aproximando de área com reduzido ângulo de visão. Nesta situação, usando um radar de ondas milimétricas, o RCTA emite sinais sonoros, enquanto as luzes indicadoras dos espelhos retrovisores externos piscam intermitentemente.

Além dessas tecnologias de segurança passiva, o destaque do Corolla Cross é seu pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS), disponível nas versões XRV Hybrid e XRX Hybrid. Este sistema conta com um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista.

As cores disponíveis para o novo Corolla Cross são Branco Polar (sólido), Branco Lunar Perolizado, além das cores metálicas: Preto Infinito, Prata Lua Nova, Cinza Granito, Vermelho Granada e a nova e exclusiva cor Azul Netuno.

O Corolla Cross foi projetado para transmitir a robustez e a elegância de um autêntico SUV urbano e seu design expressa essas características. Crédito: Toyota/Divulgação

PREÇOS DO COROLLA CROSS

XR 2.0L Flex R$ 139.990 XRE 2.0L Flex R$ 149.990 XRV Hybrid Flex R$ 172.990 XRX Hybrid Flex R$ 179.990 Special Edition R$ 183.980