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Alta do preço

6 dicas de cuidados com o automóvel para economizar gasolina

Desde o início do ano, o preço do combustível foi reajustado três vezes com aumento de 22% no valor; em algumas cidades, o litro da gasolina ultrapassa R$ 5
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

10 fev 2021 às 04:00

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 04:00

Com o aumento do preço da gasolina, muitos motoristas têm procurado por maneiras de reduzir os gastos para não pesar ainda mais no bolso.
Com o aumento do preço da gasolina, muitos motoristas têm procurado por maneiras de reduzir os gastos para não pesar ainda mais no bolso. Crédito: Freepik
Não basta apenas ter um carro econômico, se você quiser economizar no combustível também é preciso ficar atento aos cuidados com o veículo. Com o aumento do preço da gasolina, muitos motoristas têm procurado por maneiras de reduzir os gastos para não pesar ainda mais no bolso.
“O diferencial é a forma como se usa o automóvel. Claro que é importante fazer uma pesquisa antes de comprar um carro econômico, mas é tudo uma questão de como o motorista conduz o veículo com freadas bruscas, por exemplo”, explica o consultor automotivo Otávio Rheigantaz.

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Isso porque tão importante quanto estudar o automóvel para compra, é manter os cuidados posteriores com o veículo. Seja respeitando os limites das rodovias ou com uma condução consciente para aumentar o desempenho do carro e evitar o desgaste dos componentes.
Além disso, o consultor automotivo alerta que para avaliar o custo-benefício é importante entender que o consumo de combustível está diretamente ligado a calibragem dos pneus e a troca adequada das marchas do automóvel.
“Não é preciso andar com pressa. O motorista gasta muito mais gasolina, tanto com uma freada brusca, quanto na recuperação da velocidade do automóvel”, pontua Otávio.
Para ajudar na redução dos gastos com combustível, listamos abaixo 6 dicas de especialistas para os motoristas ficarem atentos:

Dê preferência a postos de confiança

Quanto mais calibrado o pneu, menor será o gasto. Isso porque o carro fica mais econômico, desliza melhor nas pistas e não consome tanta energia. Um erro comum é fazer a calibragem com os pneus quentes, por isso o recomendado é realizar no local mais próximo de casa.
Evite freadas bruscas e respeite os limites das rodovias.  Ao exigir demais do motor, os componentes se desgastam e o desempenho fica comprometido.  O veículo, portanto, consome muito mais combustível ao retornar para velocidade anterior. 
Apesar de estarmos no verão, a dica é evitar o uso de ar-condicionado no dia a dia, pois ele pode aumentar em até 10% o consumo de combustível em ambientes urbanos. Já na estrada, é mais econômico utilizar o aparelho, já que em velocidades acima de 80 km/h, o vento cria uma grande resistência, empurrando o carro na direção contrária e exigindo maior esforço do motor.
Além de ter os cuidados na escolha de um veículo econômico, é preciso realizar manutenções preventivas no automóvel. É importante manter uma rotina de revisão para garantir a confiabilidade no carro e manter todos os sistemas de funcionamento regulados, a fim de evitar qualquer desgaste no motor.
Além de danos ao motor do veículo, a sujeira acumulada no tanque pode entupir o bico injetor e aumentar o consumo de combustível.
Apesar do valor da gasolina ter sido reajustado três vezes no início de 2021 com um aumento de 22%, não deixe de procurar por bandeiras de confiança. O barato pode sair caro e os danos ao veículo serem ainda maiores. 
Fontes: Gabriel de Oliveira, consultor automotivo; Jovani Gomes, do grupo Contauto; e Francisco Braga, da Vitória Motors Jeep.

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