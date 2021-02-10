6 dicas de cuidados com o automóvel para economizar gasolina

Dê preferência a postos de confiança

Quanto mais calibrado o pneu, menor será o gasto. Isso porque o carro fica mais econômico, desliza melhor nas pistas e não consome tanta energia. Um erro comum é fazer a calibragem com os pneus quentes, por isso o recomendado é realizar no local mais próximo de casa.

Evite freadas bruscas e respeite os limites das rodovias. Ao exigir demais do motor, os componentes se desgastam e o desempenho fica comprometido. O veículo, portanto, consome muito mais combustível ao retornar para velocidade anterior.

Apesar de estarmos no verão, a dica é evitar o uso de ar-condicionado no dia a dia, pois ele pode aumentar em até 10% o consumo de combustível em ambientes urbanos. Já na estrada, é mais econômico utilizar o aparelho, já que em velocidades acima de 80 km/h, o vento cria uma grande resistência, empurrando o carro na direção contrária e exigindo maior esforço do motor.

Além de ter os cuidados na escolha de um veículo econômico, é preciso realizar manutenções preventivas no automóvel. É importante manter uma rotina de revisão para garantir a confiabilidade no carro e manter todos os sistemas de funcionamento regulados, a fim de evitar qualquer desgaste no motor.

Além de danos ao motor do veículo, a sujeira acumulada no tanque pode entupir o bico injetor e aumentar o consumo de combustível.