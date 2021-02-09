Direção mecânica, hidráulica e elétrica: qual é a diferença entre elas?

Com os avanços da tecnologia e da mecânica dos carros, ficou para trás todo aquele esforço que o volante demandava Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

No momento da compra de um novo veículo o motorista tem várias questões para observar antes de fazer a escolha como modelo, consumo e desempenho. Mas uma delas, que pode até passar despercebida, é importante e pode fazer toda a diferença: o tipo de direção, que pode ser mecânica, hidráulica ou elétrica. Mas afinal, qual é a diferença entre elas? O comentarista Ricardo Barbosa, do quadro Pit Stop CBN explica.

Segundo Ricardo, a direção mecânica não conta com nenhum tipo de assistência, não possui óleo. "Tem apenas um sistema de graxa e funciona por meio da força que o motorista exerce no volante, necessitando de um maior esforço físico do braço". Entretanto, é uma direção robusta, "quase não apresenta defeitos e quando acontece algum problema é de simples solução", destaca.

Com os avanços da tecnologia e da mecânica dos carros, surgiu a direção hidráulica em 1977, também conhecida como direção assistida. Ela é composta por um sistema que utiliza uma bomba hidráulica para circular o óleo na caixa de direção.

O especialista também acrescenta que, "ao ligar o motor, a bomba hidráulica é automaticamente acionada e através das correias e polias faz com que o óleo hidráulico exerça à sua função levando uma maior leveza ao volante. Entretanto, possui uma desvantagem, pode ocorrer um vazamento de óleo o que gera um custo mais elevado que a caixa mecânica", acrescenta Ricardo.

CONFIRA AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA DIREÇÃO HIDRÁULICA:

Oferece mais controle ao motorista, se comparado com o sistema elétrico;

Oferece melhor comunicação com o carro, dando maior feedback da tração do pneu e do peso do veículo;

Manutenção mais barata do que carros com a direção elétrica;

Apesar de o custo de cada manutenção não ser tão elevado, os veículos com essa direção requerem que ela seja realizada com mais frequência.



A mais atual, a direção elétrica, vem atraindo cada vez mais usuários por permitir um manejo mais confortável do volante. Nesse sistema não é necessária a utilização de nenhuma "bomba" ou fluidos para permitir o acionamento ou movimento das rodas. De maneira geral, o sistema é ativado pelo uso de sensores que identificam que o volante está se movimentando. "Com o sistema, o motor do carro irá auxiliar no movimento exigindo menos força do motorista", destaca.

Ainda de acordo com o especialista, "a força que esse motor exerce varia de acordo com a velocidade do veículo. Os dados de força e velocidade são enviados para uma central eletrônica e após serem analisados vão comandar o motor elétrico, que acoplado a uma coluna de direção, vai fazer com que as rodas do veículo sejam movimentadas com mais leveza e menor esforço nas manobras. Entretanto, o custo alto ainda é uma desvantagem para os consumidores, além de ser mais frágil no caso de colisão".

CONFIRA AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA DIREÇÃO ELÉTRICA: