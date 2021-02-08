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Picape

Ford Ranger ganha novidades para versão 2022

Entre as mudanças está o FordPass disponível na linha; o app permite que o motorista acesse serviços de controle e receba informações do veículo pelo celular

Publicado em 

08 fev 2021 às 15:33

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 15:33

Status remoto da nova Ranger inclui informações sobre a pressão dos pneus, nível do combustível e quilometragem
Status remoto da nova Ranger inclui informações sobre a pressão dos pneus, nível do combustível e quilometragem Crédito: Ford/Divulgação
A Ford Ranger está com novidades para a versão 2022. Assim como o Territory, a linha vai ter disponível o FordPass, aplicativo que permite que o motorista acesse serviços de controle e receba informações do veículo pelo celular. Produzida na Argentina, nada em relação à picape mudou no Brasil. Isso porque ela e suas peças sempre foram importadas.
O diretor da Contauto, revendedora Ford no Estado, Apolo Rizk, destaca os benefícios da tecnologia no dia a dia. “O proprietário consegue realizar pelo aplicativo o travamento e destravamento remoto do veículo, garantindo maior segurança. Também é possível realizar a partida remota com acionamento do ar-condicionado antes dele chegar até a picape. Assim, quando entrar, a temperatura já estará agradável, aumentando o conforto. É possível, inclusive, programar o horário que o veículo irá ligar. Outro benefício é que caso o alarme do veículo seja acionado o aplicativo emite notificação em tempo real.”

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O status remoto do veículo, que inclui informações sobre a pressão dos pneus, nível do combustível e quilometragem também podem ser conferido pelo aplicativo, auxiliando no planejamento das ações. A tecnologia também envolve o sistema de localização do carro pelo celular, onde é possível acompanhar a última localização onde esteve estacionado.
Rizk pontua ainda sobre outra novidade na Ranger XLT e Limited 2022, que é o farol FullLed, o mais tecnológico disponível no mercado automobilístico, de acordo com o diretor da Contauto. O item possui inúmeras vantagens como três vezes mais alcance, durabilidade até cinco vezes maior que o farol Xenon, não esquentam e proporcionam melhor visibilidade de vias e placas.

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