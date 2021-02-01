Você sabe quando deve fazer a geometria de direção do veículo? Entenda

Quando houver uma colisão na roda e acabar "machucando o pneu"

Esse é o ponto principal a ser marcado como "momento para realizar o alinhamento". Ricardo explica que nas revisões estipuladas pelas concessionárias a estabilidade é observada como um dos pontos principais para a segurança do veículo.

No momento em que o condutor estiver dirigindo e sentir o volante mais rígido nos desvios e curvas, ou começar a levar o carro mais para um lado da pista, é necessário que o alinhamento seja efetivado. Esse ponto merece muita atenção dos motoristas, visto que, com os carros elétricos ou hidráulicos, esse evento é mais frequente após colisões ou batidas.

O proprietário deve sempre manter a angulação das rodas determinada pela engenharia do veículo, dessa forma, ao virar o volante em uma curva, caso sinta a direção "demorar" ou tomar um tempo para voltar às rodas alinhadas, é bom ficar em alerta para uma revisão.

No momento em que o motorista perceber que um pneu do carro apresenta - de maneira irregular- mais problema do que os outros, esse é um sinal que é necessário realizar uma geometria veicular.

A suspensão é responsável por garantir o contato das rodas com o solo, sobretudo nas curvas, e é percebida principalmente ao passar com o veículo por uma oscilação na pista. Ela deve ser trocada após muito gasta. No momento da manutenção da suspensão veicular, deve-se automaticamente alinhar o veículo novamente, de modo a evitar problemas.