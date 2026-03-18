Aluguel de carros

Fiat Argo Drive lidera emplacamentos nas locadoras brasileiras

Levantamento da Associação Brasileira das Locadoras aponta a Fiat na dianteira na adição de veículos pelo setor, à frente de Volkswagen e Chevrolet

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 18 de março de 2026 às 15:00 - Atualizado em 2 horas

O Fiat Argo Drive foi o modelo mais emplacado pelas locadoras, cerca de 55.424 unidades em 2025. Crédito: Divulgação/Movida

As locadoras mantiveram o crescimento esperado em 2025, ampliando frota e faturamento. Os números foram apresentados no Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Veículos, divulgado pela própria associação (ABLA). O estudo mostra que a Fiat manteve a liderança nas aquisições, com participação de 28,9%. O Argo Drive se destacou como o modelo mais emplacado pelas locadoras, somando cerca de 55.424 unidades ao longo do ano.

No total, o mercado brasileiro registrou 2,5 milhões de emplacamentos de automóveis e comerciais leves em 2025. Desse montante, 24,6% vieram das locadoras. Entre os segmentos, os hatches compactos concentraram a maior fatia, com 39,4% (247.939 unidades), seguidos pelos SUVs, que responderam por 21,7% das aquisições (136.726 unidades).

“As locadoras estão conseguindo atingir um crescimento sustentável com eficiência operacional”, avalia o presidente da ABLA, Marco Aurélio Nazaré.

Renovação da frota

São 628.970 novos automóveis e comerciais leves incorporados às frotas Crédito: Shutterstock

Ao longo do último ano, o ritmo de compras das locadoras, em média, marcou mais de um veículo foi adquirido por minuto, totalizando 628.970 automóveis e comerciais leves incorporados às frotas. Com isso, o setor passou a contar com 1.717.848 veículos disponíveis, um avanço de 6,2% na comparação com o ano anterior. A idade média da frota também caiu, chegando a 16,4 meses.

Os investimentos acompanharam esse movimento, com as empresas destinando R$ 79,3 bilhões para a compra de novos veículos em 2025.

Diversificação dos aluguéis

São novas 263.330 unidades adicionadas pelas locadoras para aluguel. Crédito: Shutterstock

O levantamento também mostra uma ampliação no perfil das frotas. As motocicletas ganharam espaço, com alta de 81% nos emplacamentos entre locadoras. Ao todo, são 263.330 unidades, crescimento de 81,6% frente a 2024.

Nos veículos pesados, o avanço também foi consistente. A frota de caminhões chegou a 56.267 unidades, aumento de 10,5% em relação ao ano anterior. Já entre os ônibus, o total alcançou 10,6 mil unidades, com crescimento de 20,7%.

Outro destaque ficou por conta dos modelos eletrificados. O segmento registrou expansão de 159% na comparação anual, com 20.475 unidades emplacadas. As locadoras responderam por 8,3% desse volume. Atualmente, o Brasil conta com 37.047 locadoras em operação.

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