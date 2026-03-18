SUV compacto

GS3 é primeiro modelo a combustão da GAC e tem preços partindo de R$ 129.990

Utilitário esportivo entrega 170 cv, transmissão de dupla embreagem e tecnologias de condução semiautônoma na versão de topo

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:20 - Atualizado há 20 minutos

AGrade frontal com filetes verticais integra-se ao conjunto óptico Full LED do GS3. Crédito: GAC/Divulgação

A GAC Motors, que chegou por aqui no ano passado trazendo quatro modelos de carro 100% elétricos e um híbrido, anunciou seu mais recente lançamento no Brasil, o GS3, primeiro modelo totalmente a combustão no país.

E, segundo o diretor de Engenharia, Manufatura e R&D Center da GAC, Leonardo Lukacs, não será o único. A empresa pretende lançar, ainda este ano, mais dois SUVs grandes (que não tiveram os nomes revelados) e mais um 100% elétrico, o Aion UT, que já foi lançado no Uruguai.

O SUV compacto desembarca em duas variantes, Premium e Elite, com preços promocionais de lançamento fixados, respectivamente, em R$ 129.990 (até o dia 31 de março ou até esgotarem as 1.000 primeiras unidades, depois o preço fica em R$ 139.990) e R$ 159.990, válidos para o primeiro lote de estoque ou até o fim de março.

Motor 1.5 turbo entrega 170 cv e leva o modelo aos 100 km/h em 8,1 segundos. Crédito: GAC/Divulgação

O modelo se junta ao portfólio da marca que já conta com veículos elétricos e híbridos, como as linhas Aion e Hyptec. Com o GS3, a GAC foca no segmento que detém 55% das vendas de veículos leves no Brasil, apostando em um conjunto mecânico turbinado e uma lista de equipamentos que inclui sistemas de assistência ativa ao condutor (ADAS) e garantia de cinco anos.

Como é o GS3

O design do utilitário segue a linguagem visual global da marca, caracterizada por linhas angulares e superfícies definidas. A carroceria apresenta 4.410 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e 1.600 mm de altura, com uma distância entre-eixos de 2.650 mm.

Teto solar panorâmico retrátil possui acionamento elétrico e cortina interna. Crédito: GAC/Divulgação

O conjunto óptico é inteiramente em LED, incluindo luzes de rodagem diurna (DRL). As rodas variam conforme a versão: 18 polegadas com pneus 225/55 na opção de entrada e 19 polegadas com pneus 235/45 na variante Elite.

Sob o capô, o GS3 utiliza um motor 1.5 turbo de quatro cilindros com injeção direta. O propulsor desenvolve 170 cv de potência e torque de 25,5 kgfm. O gerenciamento é feito por uma transmissão automatizada de dupla embreagem banhada a óleo (WDCT) de sete marchas, com tração apenas no eixo dianteiro. Segundo dados oficiais, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e apresenta consumo de 10,2 km/l na cidade e 11,6 km/l em rodovia, conforme medições do Inmetro.

Modelo tem carregador por indução e resfriamento Crédito: GAC/Divulgação

Por dentro e segurança

A cabine centraliza as operações em uma tela multimídia de 14,6 polegadas, compatível com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O acabamento utiliza materiais sintéticos no painel e bancos, enquanto a versão Elite adiciona ajustes elétricos e ventilação para o assento do motorista, além de teto solar panorâmico retrátil. O porta-malas tem capacidade nominal de 341 litros, podendo chegar a 1.271 litros com o rebatimento da segunda fileira.

Central multimídia flutuante de 14,6 polegadas comanda as funções do veículo. Crédito: GAC/Divulgação

No quesito segurança, o GS3 sai de fábrica com seis airbags e controles de estabilidade e tração. A versão Elite agrega o pacote de assistência semiautônoma, composto por controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e sistema de estacionamento automático. O monitoramento de pontos cegos é realizado por meio de câmeras laterais, complementando o sistema de visão 360 graus para manobras.

Ficha Técnica

O design do utilitário segue a linguagem visual global da marca, caracterizada por linhas angulares e superfícies definidas Crédito: GAC/Divulgação

GAC GS3 Premium

Motor: 1.5 Turbo, injeção direta, 170 cv e 25,5 kgfm

Câmbio: Automatizado de dupla embreagem (WDCT) de 7 marchas

Rodas: Liga leve de 18 polegadas (225/55 R18)

Segurança: 6 airbags, TCS, ESP, Assistente de partida em rampa e Piloto automático

Tecnologia: Multimídia de 14,6", faróis Full LED e sensores traseiros

Preço: R$ 129.990 (até o dia 31 de março ou até esgotarem as 1.000 primeiras unidades, depois o preço fica em R$ 139.990)

Rodas de 19 polegadas na versão Elite conferem perfil mais esportivo ao SUV. Crédito: GAC/Divulgação

GAC GS3 Elite

Motor: 1.5 Turbo, injeção direta, 170 cv e 25,5 kgfm

Rodas: Liga leve de 19 polegadas (235/45 R19)

Conforto: Teto solar panorâmico, banco do motorista elétrico com ventilação e ar-condicionado automático

Tecnologia: Painel digital de 7", carregador por indução de 50W e câmeras 360º

Segurança (ADAS): ACC, Frenagem de emergência, Assistente de faixa e Estacionamento autônomo

Preço: R$ 159.990 (promocional)

* Com informações da GAC.

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