GS3 é primeiro modelo a combustão da GAC e tem preços partindo de R$ 129.990

Publicado em 18 de março de 2026 às 12:20
- Atualizado há 20 minutos
A GAC Motors, que chegou por aqui no ano passado trazendo quatro modelos de carro 100% elétricos e um híbrido, anunciou seu mais recente lançamento no Brasil, o GS3, primeiro modelo totalmente a combustão no país.
E, segundo o diretor de Engenharia, Manufatura e R&D Center da GAC, Leonardo Lukacs, não será o único. A empresa pretende lançar, ainda este ano, mais dois SUVs grandes (que não tiveram os nomes revelados) e mais um 100% elétrico, o Aion UT, que já foi lançado no Uruguai.
O SUV compacto desembarca em duas variantes, Premium e Elite, com preços promocionais de lançamento fixados, respectivamente, em R$ 129.990 (até o dia 31 de março ou até esgotarem as 1.000 primeiras unidades, depois o preço fica em R$ 139.990) e R$ 159.990, válidos para o primeiro lote de estoque ou até o fim de março.
O modelo se junta ao portfólio da marca que já conta com veículos elétricos e híbridos, como as linhas Aion e Hyptec. Com o GS3, a GAC foca no segmento que detém 55% das vendas de veículos leves no Brasil, apostando em um conjunto mecânico turbinado e uma lista de equipamentos que inclui sistemas de assistência ativa ao condutor (ADAS) e garantia de cinco anos.
O design do utilitário segue a linguagem visual global da marca, caracterizada por linhas angulares e superfícies definidas. A carroceria apresenta 4.410 mm de comprimento, 1.850 mm de largura e 1.600 mm de altura, com uma distância entre-eixos de 2.650 mm.
O conjunto óptico é inteiramente em LED, incluindo luzes de rodagem diurna (DRL). As rodas variam conforme a versão: 18 polegadas com pneus 225/55 na opção de entrada e 19 polegadas com pneus 235/45 na variante Elite.
Sob o capô, o GS3 utiliza um motor 1.5 turbo de quatro cilindros com injeção direta. O propulsor desenvolve 170 cv de potência e torque de 25,5 kgfm. O gerenciamento é feito por uma transmissão automatizada de dupla embreagem banhada a óleo (WDCT) de sete marchas, com tração apenas no eixo dianteiro. Segundo dados oficiais, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e apresenta consumo de 10,2 km/l na cidade e 11,6 km/l em rodovia, conforme medições do Inmetro.
A cabine centraliza as operações em uma tela multimídia de 14,6 polegadas, compatível com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O acabamento utiliza materiais sintéticos no painel e bancos, enquanto a versão Elite adiciona ajustes elétricos e ventilação para o assento do motorista, além de teto solar panorâmico retrátil. O porta-malas tem capacidade nominal de 341 litros, podendo chegar a 1.271 litros com o rebatimento da segunda fileira.
No quesito segurança, o GS3 sai de fábrica com seis airbags e controles de estabilidade e tração. A versão Elite agrega o pacote de assistência semiautônoma, composto por controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e sistema de estacionamento automático. O monitoramento de pontos cegos é realizado por meio de câmeras laterais, complementando o sistema de visão 360 graus para manobras.
* Com informações da GAC.
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