Mercado de luxo

Aston Martin DBX S chega ao Brasil com 727 cv e preço inicial de R$ 3,6 milhões

Primeiro lote do SUV esportivo desembarca no país com unidades já reservadas por clientes e veículos destinados à exposição na concessionária da marca em São Paulo

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:30 - Atualizado há uma hora

O Aston Martin DBX S chega ao Brasil como nova versão de topo do SUV da marca, com preço inicial de R$ 3,6 milhões. Crédito: Divulgação/AstonMartin

A fabricante britânica Aston Martin iniciou a chegada ao Brasil das primeiras unidades do DBX S, nova versão esportiva de seu SUV de luxo. O primeiro lote foi recebido pela concessionária da marca em São Paulo e inclui veículos já reservados por clientes, além de exemplares destinados à exposição e à pronta entrega. O modelo tem preço inicial de R$ 3,6 milhões no país.



O DBX S foi apresentado globalmente pela fabricante em maio do ano passado e passou a integrar o topo da linha do utilitário esportivo da marca, substituindo o DBX707 como versão mais potente do modelo.

Motor V8 com tecnologia do hipercarro Valhalla

O DBX S utiliza uma versão atualizada do motor V8 biturbo de 4 litros da marca. O conjunto recebeu modificações baseadas em tecnologias desenvolvidas para o Aston Martin Valhalla, hipercarro híbrido de motor central que integra a nova geração de superesportivos da fabricante britânica.

O utilitário esportivo tem motor V8 biturbo de 4 litros com 727 cv de potência. Crédito: Divulgação/AstonMartin

Entre as mudanças estão turbocompressores com diâmetros maiores e ajustes internos no motor. Com isso, o SUV entrega 727 cv de potência e 900 Nm de torque. Segundo a fabricante, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e alcança velocidade máxima de 310 km/h.

A transmissão é automática de nove velocidades e utiliza sistema de "embreagem úmida" em vez de conversor de torque, adicionando desempenho na partida. A distribuição de força entre os eixos é variável, podendo enviar até 50% do torque para as rodas dianteiras ou concentrar toda a força no eixo traseiro.

Redução de peso e mudanças no chassi

Além do aumento de potência, o DBX S recebeu mudanças voltadas à redução de peso. Entre as opções disponíveis está o teto de fibra de carbono, peça com cerca de três metros quadrados que substitui o conjunto convencional e elimina as barras de teto. Solução que reduz cerca de 18 kg do peso total e contribui para diminuir o centro de gravidade do veículo.

O DBX S pode receber teto de fibra de carbono opcional, que reduz cerca de 18 kg do peso do veículo. Crédito: Divulgação/AstonMartin

Outra opção são rodas de magnésio de 23 polegadas, oferecidas como alternativa às rodas de alumínio forjado. O material permite reduzir aproximadamente 19 kg de massa não suspensa, o que pode influenciar no comportamento dinâmico do veículo. O modelo também recebeu ajustes na direção, que ficou cerca de 4% mais rápida. O diâmetro de giro foi reduzido para 12 metros.

Rodas de magnésio de 23 polegadas também estão disponíveis como opcional e ajudam a diminuir a massa não suspensa. Crédito: Divulgação/AstonMartin

Suspensão e freios

A suspensão utiliza molas pneumáticas e amortecedores eletrônicos com calibração revisada. Crédito: Divulgação/AstonMartin

O conjunto de suspensão utiliza molas pneumáticas e amortecedores eletrônicos com calibração revisada. O sistema ajusta o comportamento do veículo conforme o modo de condução selecionado. O controle eletrônico de rolagem limita a inclinação da carroceria em curvas a até 1,5 grau, segundo dados divulgados pela fabricante. A frenagem é feita por discos de carbono-cerâmica, com 420 mm na dianteira e 390 mm na traseira.

Design e interior

O sistema de áudio opcional desenvolvido em parceria com a Bowers & Wilkins pode chegar a 1.600 watts de potência e 23 alto-falantes. Crédito: Divulgação/AstonMartin

O DBX S também apresenta alterações visuais em relação às versões anteriores do SUV. Na dianteira, o modelo passa a utilizar grade com acabamento em preto e opção de estrutura em policarbonato com desenho em colmeia. Na traseira, o utilitário esportivo adota escapamentos quádruplos posicionados verticalmente, além de para-choque e difusor redesenhados.

Na traseira, o SUV adota escapamentos quádruplos posicionados verticalmente e difusor redesenhado. Crédito: Divulgação/AstonMartin

No interior, o acabamento combina Alcantara e couro semianilina em áreas de maior desgaste. Os bancos trazem padrão de costura em formato de espinha de peixe e o emblema “S” aparece em diferentes pontos da cabine.

O interior combina Alcantara com couro semianilina e traz padrão de costura em formato de espinha de peixe nos bancos. Crédito: Divulgação/AstonMartin

O sistema de multimídia foi desenvolvido pela própria fabricante e reúne funções de conectividade e controle do veículo. O modelo traz de série um sistema de áudio com 800 watts e 14 alto-falantes, com opção de equipamento assinado pela Bowers & Wilkins com potência de 1.600 watts e 23 alto-falantes.

Ficha técnica

Aston Martin DBX S

• Motor: V8 biturbo, 4.0 litros

• Potência: 727 cv

• Torque: 900 Nm

• Transmissão: automática de 9 marchas com embreagem úmida

• Tração: integral com distribuição variável de torque

• 0 a 100 km/h: 3,3 segundos

• Velocidade máxima: 310 km/h

• Freios: discos carbono-cerâmica (420 mm dianteira / 390 mm traseira)

• Rodas: 23 polegadas (alumínio forjado ou magnésio opcional)

• Preço inicial no Brasil: R$ 3.600.000

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