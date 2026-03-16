Motor em Pauta #1: Impactos da nova fábrica da GWM no ES e os efeitos dos carros chineses e SUVs compactos

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:13
O mercado automotivo brasileiro está passando por uma série de mudanças, com um número cada vez maior de marcas chinesas chegando ao país com preços competitivos e alto nível de tecnologia. São marcas que não só trazem modelos novos, mas também inauguram fábricas no Brasil, como é o caso da GWM, que vai construir uma unidade de produção em Aracruz.
Essas mudanças no setor foram o tema central do primeiro episódio do podcast Motor em Pauta, que traz notícias, análises, entrevistas e bastidores do mercado automotivo do Espírito Santo e do Brasil.
Além disso, a editora Karine Nobre e o repórter Gabriel Mazim, de Motor A Gazeta, falaram sobre o segmento dos SUVs compactos, que já ganhou alguns nomes de peso em 2026, como o Caoa Chery Tiggo 5x e o Toyota Yaris Cross híbrido.
Para saber mais, assista ao vídeo acima ou ouça pelo Spotify.
O Motor em Pauta traz notícias, análises, entrevistas e bastidores do mercado automotivo do Espírito Santo e do Brasil, com curadoria e apresentação dos jornalistas da editoria Motor A Gazeta.
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