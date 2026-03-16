Home
>
Motor
>
Motor em Pauta #1: Impactos da nova fábrica da GWM no ES e os efeitos dos carros chineses e SUVs compactos

Motor em Pauta #1: Impactos da nova fábrica da GWM no ES e os efeitos dos carros chineses e SUVs compactos

O primeiro episódio do podcast Motor em Pauta trouxe as principais novidades do mercado automotivo no começo de 2026, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil (e até na China); assista ao episódio completo

Gabriel Mazim

[email protected]

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:13

O mercado automotivo brasileiro está passando por uma série de mudanças, com um número cada vez maior de marcas chinesas chegando ao país com preços competitivos e alto nível de tecnologia. São marcas que não só trazem modelos novos, mas também inauguram fábricas no Brasil, como é o caso da GWM, que vai construir uma unidade de produção em Aracruz.

Recomendado para você

O primeiro episódio do podcast Motor em Pauta trouxe as principais novidades do mercado automotivo no começo de 2026, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil (e até na China); assista ao episódio completo

Motor em Pauta #1: Impactos da nova fábrica da GWM no ES e os efeitos dos carros chineses e SUVs compactos

Desgaste, calibragem incorreta e erro na troca estão entre os principais problemas que comprometem a segurança e aumentam os custos de manutenção

Manutenção de pneus: do rodízio à calibragem, saiba como prolongar a vida útil e garantir segurança

Com opções de quatro ou cinco lugares, SUV 100% elétrico tem proposta luxuosa, com acabamentos premium e três telas integradas que somam 36”

Caoa Changan Avatr 11 chega ao Brasil com motor de 585 cv e preços a partir de R$ 599.990

Essas mudanças no setor foram o tema central do primeiro episódio do podcast Motor em Pauta, que traz notícias, análises, entrevistas e bastidores do mercado automotivo do Espírito Santo e do Brasil.

Além disso, a editora Karine Nobre e o repórter Gabriel Mazim, de Motor A Gazeta, falaram sobre o segmento dos SUVs compactos, que já ganhou alguns nomes de peso em 2026, como o Caoa Chery Tiggo 5x e o Toyota Yaris Cross híbrido

Para saber mais, assista ao vídeo acima ou ouça pelo Spotify.

Motor em Pauta

O primeiro episódio do Motor em Pauta tem como foco as novidades que agitaram o mercado automotivo no começo do ano.
O primeiro episódio do Motor em Pauta tem como foco as novidades que agitaram o mercado automotivo no começo do ano. Crédito: Flávia Martins

Motor em Pauta traz notícias, análises, entrevistas e bastidores do mercado automotivo do Espírito Santo e do Brasil, com curadoria e apresentação dos jornalistas da editoria Motor A Gazeta.

Para ficar por dentro do setor a nível estadual e nacional, siga também o @agazetamotor no Instagram.

LEIA MAIS EM MOTOR

Carros eletrificados dominam 95% dos emplacamentos de 'importados' em fevereiro

Evento automotivo em Vitória quer colocar o ES no mapa nacional do setor

Financiamento de veículos cresce 9,2% e tem o melhor janeiro desde 2008

Vendas de motos elétricas aumentam 63% em um ano, segundo OLX

Manutenção de pneus: do rodízio à calibragem, saiba como prolongar a vida útil e garantir segurança

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

suv Compacto GWM

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais