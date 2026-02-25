Visual renovado

Caoa Chery Tiggo 5X tem preços a partir de R$ 119.990 e garantia de 7 anos

Mesmo na versão de entrada, modelo é um dos mais completos e tecnológicos, acirrando ainda mais a briga pelos SUVs compactos

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:50 - Atualizado há 2 horas

Mudanças visuais alinham o Tiggo 5x com a identidade visual mais recente da marca Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Apresentado durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo no ano passado pela Caoa Chery, o Tiggo 5X era visto como mais um competidor dentro do acirrado mercado dos SUVs compactos. Principalmente pelo nível de tecnologia e acabamento, os mesmos encontrados no Tiggo 8, C-SUV que é uma das sensações da marca por justamente fazer frente a modelos da mesma categoria, mas a um preço competitivo (a versão Pro fica abaixo dos R$ 200 mil).

Agora, com o lançamento oficial do modelo no mercado, o preço de R$ 119.990 para a versão de entrada, a Sport, foi divulgado, elevando ainda mais as expectativas de performance do modelo, que entra em um nicho já bastante competitivo, com modelos como o Toyota Yaris Cross, o Nissan Kait, Honda WR-V e o Volkswagen Tera (campeão de vendas desde seu lançamento ano passado) só para ficar nos mais recentes.

A diferença aqui é que a versão de entrada do Tiggo 5X, que ganhou uma reestruturação visual, é realmente bem completa, com itens como abertura e fechamento das portas a distância, botão de partida, banco do motorista com ajuste elétrico, bancos com revestimento em couro, carregador de celular por indução e até mesmo sensor de estacionamento dianteiro.

A versão Sport tem rodas de 17 polegadas e a Pro, 18 polegadas Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Além disso, a Caoa Chery aumentou a garantia para sete anos (ou 150 mil km), válida para as unidades 2026-2027, sendo superado apenas pelo Yaris Cross, que oferece a opção de extensão da garantia de fábrica de cinco anos para 10 por meio do programa Toyota 10, que é ativado após realização das revisões na rede autoridade da marca. Com isso, o Tiggo 5X torna-se um concorrente de peso dentro do segmento dos SUVs de entrada.

Novidades do design e motorização

Design foi reformulado Crédito: Caoa Chery/Divulgação

O modelo veículo chega à rede de concessionárias com uma reestruturação visual e de conteúdo, buscando se posicionar como uma opção de maior valor agregado em relação aos concorrentes diretos. Para isso, as mudanças visam alinhar o SUV compacto à identidade visual mais recente da marca, compartilhando elementos estéticos e tecnológicos com o topo de linha Tiggo 8.

Ou seja, sua dianteira foi totalmente reformulada. O conjunto óptico agora é full LED, incluindo as luzes de condução diurna (DRL). A grade frontal adota um padrão tridimensional, enquanto as laterais ostentam novas rodas diamantadas de 18 polegadas. Na seção traseira, as lanternas em LED passam a ser interligadas por uma barra iluminada que percorre toda a tampa do porta-malas, acentuando a largura visual do utilitário esportivo.

Sob o capô, o modelo mantém o motor 1.5 TCI Turbo Flex, que entrega até 150 cv de potência. A transmissão é do tipo CVT com simulação de nove marchas. De acordo com a fabricante, o conjunto recebeu uma nova calibração para elevar o torque para 22,8 kgfm, visando respostas mais ágeis e maior eficiência energética. O conjunto mecânico é completado pela suspensão independente nas quatro rodas, freios a disco nos dois eixos e direção elétrica progressiva.

Painel integrado de 20,5 polegadas, que une o quadro de instrumentos digital e a central multimídia Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Mudanças na cabine e segurança

A cabine passou por uma digitalização profunda. O destaque é o painel integrado de 20,5 polegadas, que une o quadro de instrumentos digital e a central multimídia em uma única tela panorâmica com resolução Full HD. O sistema oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O console central foi redesenhado para incluir um carregador por indução de 50W, além de novos comandos digitais e um volante multifuncional com ergonomia revista.

Os materiais de acabamento incluem revestimento em couro e superfícies macias ao toque com detalhes em Black Piano. Atendendo a pedidos dos consumidores, a marca incorporou o teto solar panorâmico, além de banco do motorista com ajustes elétricos (6 funções e 4 posições de ajuste lombar) e sistema de comandos por voz para controlar a climatização e navegação.

Na seção traseira, as lanternas em LED passam a ser interligadas por uma barra iluminada Crédito: Caoa Chery/Divulgação

No quesito segurança, o Tiggo 5X 2027 introduz o pacote ADAS 2.0 Max Drive. O sistema engloba tecnologias como:

Frenagem autônoma de emergência (AEB)

Piloto automático adaptativo (ACC)

Alerta de colisão frontal

Assistente e alerta de permanência em faixa

Monitoramento de ponto cego

Alerta de tráfego cruzado traseiro

Comutação automática de farol alto

Visão panorâmica 360° em alta definição

Um diferencial no segmento é a presença de 7 airbags, incluindo um airbag central posicionado entre os ocupantes dianteiros para evitar o choque entre eles em colisões laterais. O modelo conta ainda com visão panorâmica 360° em alta definição.

Ficha técnica

Tiggo 5X Sport

A versão pro tem teto solar panorâmico Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Motor: 1.5 TCI Turbo, 4 cilindros, 16 válvulas.

Potência Máxima: 150 cv.

Torque Máximo: 22,75 kgfm.

Combustível: Flex (G/E).

Transmissão: CVT com 9 marchas simuladas.

Tração: Dianteira.

Injeção: Eletrônica MPI (Multi Point Injection).

Comprimento/Largura/Altura: 4,338 m / 1,831 m / 1,652 m (vazio).

Distância entre eixos: 2,610 m.

Porta-malas (banco não reclinado): 340 L (V211).

Direção: Assistência elétrica progressiva (EPS).

Suspensão: Dianteira MacPherson e Traseira Multilink, ambas independentes.

Freios: Sistema ABS + EBD. Dianteiro a discos ventilados e Traseiro a discos sólidos.

Rodas e Pneus: Rodas de liga leve diamantadas 17” com pneus 215/60 R17.

Central multimídia touch screen de 20,5” com Android Auto + Apple Car Play wireless, integrada com o painel de instrumentos.

Painel de instrumentos de 10,25” integrado com a multimídia.

Ar-condicionado eletrônico com saída para os bancos traseiros.

Botão Start/Stop para partida sem chave (Keyless).

Modos de condução Sport/Eco.

Bancos dianteiros estilo esportivo com revestimento premium na cor preta; banco do motorista com 6 ajustes elétricos.

6 Airbags (2 de cortina, 2 frontais e 2 laterais).

Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e Controle de tração (TCS).

Assistentes de descida (HDC) e de saída em aclives (HAC).

Freio de estacionamento eletrônico (EPB) com sistema Autohold.

Preço: R$ 119.990

Tiggo 5X Pro

Todas as duas versões do Tiggo 5X tê bancos em couro Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Tipo de Motor: 1.5 TCI Turbo

Válvulas: 16

Potência Máxima: 150 cv

Torque Máximo: 22,75 kgfm

Combustível: Flex (Gasolina/Etanol)

Transmissão: CVT (9 marchas simuladas)

Tração: Dianteira

Comprimento: 4,338 m

Largura: 1,831 m

Entre Eixos: 2,610 m

Tanque de Combustível: 51 L

Porta-malas (não reclinado - V215): 460 L

Suspensão Dianteira: Independente, tipo MacPherson

Suspensão Traseira: Independente, tipo Multilink

Sistema de Freios: ABS + EBD

Rodas/Pneus: Rodas de liga leve diamantadas 18", Pneus 225/55 R18

Central multimídia touch screen de 20,5" com Android Auto + Apple Car Play wireless

Ar-condicionado dual zone com controle automático

Carregador de indução wireless (50 W)

Câmera de visão 360° HD

Teto panorâmico fixo com cortina elétrica

7 Airbags (2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina, 1 central)

Piloto Automático Adaptativo (ACC)

Frenagem Automática de Emergência (AEB), pedestres e ciclistas

Alerta de Colisão Frontal (FCW) e Saída de Faixa (LDW)

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Controle de Tração (TCS)

Sistema de Monitoramento de Pressão e Temperatura dos Pneus (TPMS)

Preço: R$ 134.990

*Com informações da Caoa Chery.

