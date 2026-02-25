Caoa Chery Tiggo 5X tem preços a partir de R$ 119.990 e garantia de 7 anos

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 11:50
Apresentado durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo no ano passado pela Caoa Chery, o Tiggo 5X era visto como mais um competidor dentro do acirrado mercado dos SUVs compactos. Principalmente pelo nível de tecnologia e acabamento, os mesmos encontrados no Tiggo 8, C-SUV que é uma das sensações da marca por justamente fazer frente a modelos da mesma categoria, mas a um preço competitivo (a versão Pro fica abaixo dos R$ 200 mil).
Agora, com o lançamento oficial do modelo no mercado, o preço de R$ 119.990 para a versão de entrada, a Sport, foi divulgado, elevando ainda mais as expectativas de performance do modelo, que entra em um nicho já bastante competitivo, com modelos como o Toyota Yaris Cross, o Nissan Kait, Honda WR-V e o Volkswagen Tera (campeão de vendas desde seu lançamento ano passado) só para ficar nos mais recentes.
A diferença aqui é que a versão de entrada do Tiggo 5X, que ganhou uma reestruturação visual, é realmente bem completa, com itens como abertura e fechamento das portas a distância, botão de partida, banco do motorista com ajuste elétrico, bancos com revestimento em couro, carregador de celular por indução e até mesmo sensor de estacionamento dianteiro.
Além disso, a Caoa Chery aumentou a garantia para sete anos (ou 150 mil km), válida para as unidades 2026-2027, sendo superado apenas pelo Yaris Cross, que oferece a opção de extensão da garantia de fábrica de cinco anos para 10 por meio do programa Toyota 10, que é ativado após realização das revisões na rede autoridade da marca. Com isso, o Tiggo 5X torna-se um concorrente de peso dentro do segmento dos SUVs de entrada.
O modelo veículo chega à rede de concessionárias com uma reestruturação visual e de conteúdo, buscando se posicionar como uma opção de maior valor agregado em relação aos concorrentes diretos. Para isso, as mudanças visam alinhar o SUV compacto à identidade visual mais recente da marca, compartilhando elementos estéticos e tecnológicos com o topo de linha Tiggo 8.
Ou seja, sua dianteira foi totalmente reformulada. O conjunto óptico agora é full LED, incluindo as luzes de condução diurna (DRL). A grade frontal adota um padrão tridimensional, enquanto as laterais ostentam novas rodas diamantadas de 18 polegadas. Na seção traseira, as lanternas em LED passam a ser interligadas por uma barra iluminada que percorre toda a tampa do porta-malas, acentuando a largura visual do utilitário esportivo.
Sob o capô, o modelo mantém o motor 1.5 TCI Turbo Flex, que entrega até 150 cv de potência. A transmissão é do tipo CVT com simulação de nove marchas. De acordo com a fabricante, o conjunto recebeu uma nova calibração para elevar o torque para 22,8 kgfm, visando respostas mais ágeis e maior eficiência energética. O conjunto mecânico é completado pela suspensão independente nas quatro rodas, freios a disco nos dois eixos e direção elétrica progressiva.
A cabine passou por uma digitalização profunda. O destaque é o painel integrado de 20,5 polegadas, que une o quadro de instrumentos digital e a central multimídia em uma única tela panorâmica com resolução Full HD. O sistema oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O console central foi redesenhado para incluir um carregador por indução de 50W, além de novos comandos digitais e um volante multifuncional com ergonomia revista.
Os materiais de acabamento incluem revestimento em couro e superfícies macias ao toque com detalhes em Black Piano. Atendendo a pedidos dos consumidores, a marca incorporou o teto solar panorâmico, além de banco do motorista com ajustes elétricos (6 funções e 4 posições de ajuste lombar) e sistema de comandos por voz para controlar a climatização e navegação.
No quesito segurança, o Tiggo 5X 2027 introduz o pacote ADAS 2.0 Max Drive. O sistema engloba tecnologias como:
Um diferencial no segmento é a presença de 7 airbags, incluindo um airbag central posicionado entre os ocupantes dianteiros para evitar o choque entre eles em colisões laterais. O modelo conta ainda com visão panorâmica 360° em alta definição.
*Com informações da Caoa Chery.
