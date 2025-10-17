Categoria concorrida

WR-V: SUV compacto de entrada da Honda chega no vácuo do Yaris Cross por R$ 144.900

O utilitário esportivo é produzido em Itirapina (SP) e estreia com motor 1.5 flex de 126 cv; versão híbrida ainda não foi divulgada

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:02 - Atualizado há uma hora

Com preços a partir de R$ 144.900, o SUV de entrada chega para competir em uma categoria bastante concorrida Crédito: Honda/Divulgação

O Honda WR-V chega ao mercado sem um de seus principais concorrentes, o Toyota Yaris Cross, que era esperado para outubro, mas teve o seu lançamento adiado para o ano que vem por conta de uma tempestade que danificou a fábrica da Toyota em São Paulo.

O motor entrega potência máxima de 126 cv a 6.200 rpm e torque máximo de 15,8 kgf.m a 4.600 rpm Crédito: Honda/Divulgação

O WR-V será oferecido em duas versões, EX e EXL, ambas produzidas na fábrica de Itirapina (SP). O modelo se destaca por trazer, de série, equipamentos como o pacote de segurança Honda Sensing, multimídia de 10 polegadas e faróis full LED. Outro diferencial que acompanha o lançamento é a garantia de 6 anos, sem limite de quilometragem.

O conjunto mecânico do WR-V é composto pelo motor 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado e pela transmissão CVT. O motor de quatro cilindros em linha, 16V DI DOHC, conta com injeção direta de combustível e tecnologia i-VTEC. No entanto, a empresa não adiantou se haverá uma versão híbrida do modelo.

O SUV vem equipado com seis airbags: frontais, laterais e de cortina Crédito: Honda/Divulgação

O motor entrega potência máxima de 126 cv a 6.200 rpm (tanto com etanol quanto com gasolina) e torque máximo de 15,8 kgf.m a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgf.m a 4.600 rpm (gasolina). Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o consumo urbano/rodoviário é de 8,2/8,9 km/l (etanol) e 12,0/12,8 km/l (gasolina).

A transmissão CVT oferece modo automático e a opção de usar os paddle shifts no volante para selecionar sete marchas. Ela incorpora as funções Step Shift, para sensação de esportividade em acelerações plenas, e EDDB (Early Down-Shift During Braking), que aplica freio-motor em descidas.

O novo WR-V oferece o pacote Honda Sensing como item de série em ambas as versões Crédito: Honda/Divulgação

Design por fora e por dentro

O design do WR-V prioriza linhas robustas, trazendo, um capô plano e alongado, frente imponente e linha de cintura elevada. Na traseira, as lanternas bipartidas reforçam o porte elevado do SUV.

O conjunto óptico dianteiro é afilado e utiliza tecnologia LED para os faróis alto e baixo, integrando as luzes diurnas (DRL) e os indicadores de direção. A assinatura luminosa traseira é formada por linhas paralelas em LED, com formato que remete a um bumerangue, percorrendo a parte superior do porta-malas e se unindo à porção instalada na carroceria.

Honda WR-V por dentro 1 de 4

O interior do WR-V segue o conceito de design da carroceria, valorizando linhas retas e a horizontalidade. O modelo tem como distância de entre-eixos 2.650 mm. O porta-malas tem capacidade de 458 litros com os bancos em posição normal, podendo ser ampliado para 1.466 litros com o rebatimento dos encostos.

O acabamento interno utiliza materiais suaves ao toque e tem alto padrão. Os bancos foram projetados com sistema de estabilização corporal. O painel de instrumentos é uma tela TFT de 7 polegadas HD colorida, e a central multimídia é touchscreen de 10 polegadas, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

O design do WR-V prioriza linhas robustas Crédito: Honda/Divulgação

Tecnologia e segurança

O novo WR-V oferece o pacote Honda Sensing como item de série em ambas as versões. O sistema de assistência ao motorista opera com uma câmera de longo alcance e visão grande angular. As funcionalidades incluem:

ACC: controle de cruzeiro adaptativo.

CMBS: sistema de frenagem para mitigação de colisão (inclui detecção de pedestres, bicicletas e motocicletas).

LKAS: sistema de assistência de permanência em faixa.

RDM: sistema para mitigação de evasão de pista.

AHB: ajuste automático de farol.

As duas versões têm rodas de liga leve aro 17" Crédito: Honda/Divulgação

O SUV vem ainda equipado com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de estabilidade e tração (VSA), assistente de partida em rampa (HSA) e câmera de ré multivisão.

A versão EXL conta com a plataforma de conectividade myHonda Connect, que oferece serviços como consulta ao status do veículo, acionamento remoto do motor e ar-condicionado, localização e agendamento de revisões.

O porta-malas tem capacidade de 458 litros com os bancos em posição normal, podendo ser ampliado para 1.466 litros Crédito: Honda/Divulgação

Versões e preços

O Honda WR-V 2026 será vendido em duas versões, com os seguintes preços e principais equipamentos:

Honda WR-V EX

O conjunto óptico dianteiro é afilado e utiliza tecnologia LED para os faróis alto e baixo Crédito: Honda/Divulgação

Faróis Full LED.

Botão de partida (Start/Stop Engine).

Rodas de liga leve aro 17”.

Ar-condicionado digital com ajuste automático de temperatura na dianteira e dupla saída na traseira.

Espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente.

Smart Entry.

Central multimídia 10” touchscreen com Android Auto e Apple Car Play sem-fio.

Painel digital TFT de 7”.

Seis airbags.

Honda Sensing.

Câmera de ré multivisão.

Sensores de estacionamento traseiros.

Preço: a partir de R$ 144.900.

Honda WR-V EXL

Na traseira, as lanternas bipartidas reforçam o porte elevado do SUV. Crédito: Honda/Divulgação

Todos os equipamentos da versão EX, mais:

Barras longitudinais no teto.

Faróis de neblina em LED.

Bancos e volante revestidos em couro.

Carregador por indução.

Apoio de braço central com porta-copos no banco traseiro.

Preço: a partir de R$ 149.900.

O modelo estará disponível nas cores Branco Tafetá (sólida), Prata Platinum, Azul Cósmico e Cinza Basalto (metálicas), e Branco Topázio, Preto Cristal e Azul Aurora (perolizadas).

*Com informações da Honda.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta