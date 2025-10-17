WR-V: SUV compacto de entrada da Honda chega no vácuo do Yaris Cross por R$ 144.900

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:02
- Atualizado há uma hora
O Honda WR-V chega ao mercado sem um de seus principais concorrentes, o Toyota Yaris Cross, que era esperado para outubro, mas teve o seu lançamento adiado para o ano que vem por conta de uma tempestade que danificou a fábrica da Toyota em São Paulo.
Com preços a partir de R$ 144.900, o SUV de entrada chega para competir em uma categoria bastante concorrida com veteranos como o Jeep Renegade, Nissan Kicks Play e Volkswagen Nivus; os novatos Renault Kardian, Volkswagen Tera e Fiat Pulse; além do elétrico Chevrolet Spark. A pré-venda do novo SUV já começou e as vendas regulares estão programadas para começar em 12 de novembro.
O WR-V será oferecido em duas versões, EX e EXL, ambas produzidas na fábrica de Itirapina (SP). O modelo se destaca por trazer, de série, equipamentos como o pacote de segurança Honda Sensing, multimídia de 10 polegadas e faróis full LED. Outro diferencial que acompanha o lançamento é a garantia de 6 anos, sem limite de quilometragem.
O conjunto mecânico do WR-V é composto pelo motor 1.5 DI i-VTEC Flex aspirado e pela transmissão CVT. O motor de quatro cilindros em linha, 16V DI DOHC, conta com injeção direta de combustível e tecnologia i-VTEC. No entanto, a empresa não adiantou se haverá uma versão híbrida do modelo.
O motor entrega potência máxima de 126 cv a 6.200 rpm (tanto com etanol quanto com gasolina) e torque máximo de 15,8 kgf.m a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgf.m a 4.600 rpm (gasolina). Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), o consumo urbano/rodoviário é de 8,2/8,9 km/l (etanol) e 12,0/12,8 km/l (gasolina).
A transmissão CVT oferece modo automático e a opção de usar os paddle shifts no volante para selecionar sete marchas. Ela incorpora as funções Step Shift, para sensação de esportividade em acelerações plenas, e EDDB (Early Down-Shift During Braking), que aplica freio-motor em descidas.
O design do WR-V prioriza linhas robustas, trazendo, um capô plano e alongado, frente imponente e linha de cintura elevada. Na traseira, as lanternas bipartidas reforçam o porte elevado do SUV.
O conjunto óptico dianteiro é afilado e utiliza tecnologia LED para os faróis alto e baixo, integrando as luzes diurnas (DRL) e os indicadores de direção. A assinatura luminosa traseira é formada por linhas paralelas em LED, com formato que remete a um bumerangue, percorrendo a parte superior do porta-malas e se unindo à porção instalada na carroceria.
Honda WR-V por dentro
O interior do WR-V segue o conceito de design da carroceria, valorizando linhas retas e a horizontalidade. O modelo tem como distância de entre-eixos 2.650 mm. O porta-malas tem capacidade de 458 litros com os bancos em posição normal, podendo ser ampliado para 1.466 litros com o rebatimento dos encostos.
O acabamento interno utiliza materiais suaves ao toque e tem alto padrão. Os bancos foram projetados com sistema de estabilização corporal. O painel de instrumentos é uma tela TFT de 7 polegadas HD colorida, e a central multimídia é touchscreen de 10 polegadas, com suporte para Android Auto e Apple CarPlay sem fio.
O novo WR-V oferece o pacote Honda Sensing como item de série em ambas as versões. O sistema de assistência ao motorista opera com uma câmera de longo alcance e visão grande angular. As funcionalidades incluem:
O SUV vem ainda equipado com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de estabilidade e tração (VSA), assistente de partida em rampa (HSA) e câmera de ré multivisão.
A versão EXL conta com a plataforma de conectividade myHonda Connect, que oferece serviços como consulta ao status do veículo, acionamento remoto do motor e ar-condicionado, localização e agendamento de revisões.
O Honda WR-V 2026 será vendido em duas versões, com os seguintes preços e principais equipamentos:
O modelo estará disponível nas cores Branco Tafetá (sólida), Prata Platinum, Azul Cósmico e Cinza Basalto (metálicas), e Branco Topázio, Preto Cristal e Azul Aurora (perolizadas).
*Com informações da Honda.
