Com fábrica parcialmente destruída, Toyota cancela apresentação do Yaris Cross

A mudança ocorreu devido à interrupção nas operações da fábrica em Porto Feliz por tempo indeterminado; unidade foi parcialmente destruída pelo vendaval que atingiu boa parte de SP

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:11 - Atualizado há 14 minutos

O Yaris Cross seria o principal lançamento da Toyota para este ano Crédito: Toyota/Divulgação

A Toyota adiou a apresentação do SUV compacto Yaris Cross, seu principal lançamento em 2025. O carro seria apresentado em eventos marcados para a segunda quinzena de outubro, chegando às lojas em novembro. A mudança ocorreu devido à interrupção nas operações da fábrica de motores em Porto Feliz (interior de São Paulo) por tempo indeterminado. A unidade foi parcialmente destruída pelo vendaval que atingiu boa parte do Estado de São Paulo nesta segunda (22).

Imagens feitas com drone por Vinicius Rogillim, da Vine Films, mostram que o telhado foi arrancado pelas rajadas de vento, e estruturas anexas ao galpão principal sofreram danos. Estruturas retorcidas de aço e até um automóvel tombado são vistos no entorno da planta.

A montadora confirmou que a ocorrência climática impactou diretamente a produção da planta de Sorocaba, onde será fabricado o Yaris Cross. "A segurança das pessoas é a prioridade da Toyota e estamos alocando nossa atenção neste tema, acompanhando cuidadosamente a situação e oferecendo todo o suporte necessário aos colaboradores e parceiros que atuavam no local", diz o comunicado enviado pela empresa.

Unidades do novo SUV já estavam sendo preparadas para o lançamento, mas a linha de produção está com seus três turnos paralisados. A fábrica de Porto Feliz não produz motores e transmissões para serem estocados, algo previsto no modelo Kanban desenvolvido pela empresa, que é referência na indústria.

Economia de recursos

O método desenvolvido pela montadora japonesa é baseado na economia de recursos: a produção de veículos é continuamente adequada à demanda, evitando desperdício ou acúmulo de estoque tanto de carros prontos como de seus componentes. A falta de um componente interrompe a fabricação do produto como um todo.

Em março, a montadora anunciou uma rodada de R$ 11 bilhões em investimentos, valor que contempla a construção de uma nova unidade fabril anexa à atual, em Sorocaba. A antiga instalação de Indaiatuba, também no interior de São Paulo, está sendo desativada.

A paralisação das atividades coloca a marca em desvantagem competitiva diante da concorrente Honda, que produz seus carros em Itirapina, outra cidade da mesma região. A empresa também confirmou o lançamento de um novo SUV compacto para novembro, o WR-V.

O Yaris Cross tem uma vantagem competitiva, já que desde o lançamento terá opções com motorização 1.5 híbrida flex. Com as novas regras para definição do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) baseadas na eficiência energética, esse modelo deverá se enquadrar em uma alíquota mais baixa. Entretanto, sua chegada ao mercado ainda em 2025 tornou-se incerta.

Produção do Corolla também foi afetada

A produção dos modelos Corolla e Corolla Cross também foram afetadas pela paralisação. Somados, esses veículos acumulam 69.148 unidades comercializadas entre janeiro e agosto, segundo dados da Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos).

Inaugurada em maio de 2016, a fábrica de Porto Feliz foi primeira planta da Toyota dedicada exclusivamente à produção de motores na América Latina. Foram investidos R$ 580 milhões na construção, seguidos de um aporte de R$ 600 milhões aplicados entre 2017 e 2019.

De acordo com a montadora japonesa, a unidade localizada no interior de São Paulo é uma das mais modernas da empresa no mundo, e uma das primeiras a deter os três processos industriais dentro de um único local: fundição, usinagem e montagem.

