Transporte limpo

Exposição de bikes e carros elétricos na programação de festival de mobilidade sustentável no ES

Com entrada gratuita, o Fest Mobilidade acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, em Vila Velha, e terá, além das exposições, acessórios e novas tecnologias voltadas à mobilidade urbana limpa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:25 - Atualizado há 33 minutos

As frotas de carros eletrificados e bicicletas elétricas têm crescido no Espírito Santo, assim como no Brasil e no mundo Crédito: Shutterstock

As bicicletas elétricas e os carros eletrificados ganham um espaço cada vez maior entre os capixabas. Atualmente, estima-se que cerca de 9 mil bicicletas elétricas estão em circulação no Estado, segundo dados da Fecomércio/Aliança Bike, enquanto a frota de veículos eletrificados alcançou 12.988 unidades em junho de 2025.

De olho nesse movimento, o Espírito Santo será palco da primeira edição do Fest Mobilidade, que tem como objetivo estimular o uso de meios de transporte mais sustentáveis. Com o mote "movimento pela mobilidade limpa", o evento acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro, no Boulevard Shopping, em Vila Velha, com entrada gratuita.

O festival vai reunir mais de 20 expositores, que vão apresentar soluções de transporte limpo. Isso inclui bicicletas e patinetes elétricos, veículos híbridos e elétricos, acessórios e novas tecnologias voltadas à mobilidade urbana sustentável. Uma das soluções que estarão no evento, inclusive, é o aplicativo capixaba GoEco, que opera como plataforma de transporte por aplicativo utilizando exclusivamente carros elétricos.

O organizador do Fest Mobilidade, Éder Mota, destaca que o festival nasce para aproximar o público dos novos modais e promover um diálogo positivo sobre o tema.

“Queremos mostrar que a mobilidade limpa é mais do que uma tendência. É uma oportunidade de repensar o dia a dia com benefícios reais para as pessoas, para a economia e para o meio ambiente”, ressalta.

Além das exposições, o Fest Mobilidade terá food trucks, cervejarias artesanais e apresentações musicais.

Dados apontam crescimento do setor

A produção de bicicletas elétricas no Brasil cresceu 66,2% de 2023 a 2024, segundo a Abraciclo. Crédito: Shutterstock

O evento acontece em meio ao crescimento acelerado do setor de mobilidade sustentável no Brasil e no mundo. Segundo projeção da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), em parceria com o Boston Consulting Group (BCG), as vendas de carros eletrificados podem passar as de veículos a combustão em 2030 e, ainda, representarem mais de 90% do mercado nacional até 2040.

De 2020 a 2024, o número de licenciamentos acumulados desses veículos passou de 1,9 mil para mais de 215 mil, um aumento de mais de 100 vezes em apenas cinco anos, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do Ministério de Minas e Energia (MME).

No segmento de bicicletas elétricas, o crescimento também impressiona. Em 2024, 19.147 unidades foram produzidas no Polo Industrial de Manaus, um aumento de 66,2% em relação a 2023, quando foram fabricadas 11.517 bikes elétricas, segundo dados da Abraciclo.

1º Fest Mobilidade

Data: 6 e 7 de dezembro de 2025

6 e 7 de dezembro de 2025 Horário para o público: das 10h às 22h

das 10h às 22h Horário para expositores: das 10h às 20h

das 10h às 20h Local: Boulevard Shopping, Vila Velha

Boulevard Shopping, Vila Velha Entrada: gratuita

gratuita Programação completa: será divulgada em breve nas redes sociais

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta