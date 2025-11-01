Veja quais são os 10 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2025

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:42
Os veículos eletrificados têm ganhado um espaço cada vez maior entre os capixabas, assim como acontece em nível nacional e no resto do mundo. De dezembro de 2024 a junho de 2025, os modelos 100% elétricos (BEVs) tiveram o maior crescimento no Espírito Santo, passando de 2.443 para 3.213 emplacamentos, um salto percentual de 31,52%.
Neste cenário, o mercado brasileiro tem recebido um número crescente de modelos elétricos e marcas voltadas para esse segmento, que tem se tornado cada vez mais competitivo. Abaixo, listamos os modelos 100% elétricos mais baratos do Brasil, que podem ser encontrados por valores a partir de R$ 99.990.
Os carros de marcas chinesas são a maioria esmagadora no ranking, com oito dos dez modelos listados sendo de montadoras do país asiático. No entanto, um dos únicos nomes que não se encaixam nesse padrão foi o que levou o primeiro lugar, sendo o mais "em conta".
Vale destacar que levamos em consideração apenas a linha mais recente de cada modelo. Com isso, o BYD Dolphin Mini acabou indo para a segunda colocação, já que na linha 2026 deixou de oferecer a versão de quatro lugares do veículo, que era a com menor preço.
Além disso, os valores que estão na lista foram retirados diretamente dos sites das montadoras.*
Confira a lista completa dos 10 carros elétricos mais baratos do Brasil:
*Preços atualizados no dia 20/10/2025.
