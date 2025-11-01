Home
Veja quais são os 10 carros elétricos mais baratos do Brasil em 2025

Lista dos modelos 100% elétricos mais em conta no mercado nacional tem valores a partir de R$ 99.990; maioria dos carros é de marcas chinesas

Gabriel Mazim

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 07:42

Carro elétrico
O mercado brasileiro tem recebido um número crescente de modelos elétricos e marcas voltadas para este segmento. Crédito: Shutterstock

Os veículos eletrificados têm ganhado um espaço cada vez maior entre os capixabas, assim como acontece em nível nacional e no resto do mundo. De dezembro de 2024 a junho de 2025, os modelos 100% elétricos (BEVs) tiveram o maior crescimento no Espírito Santo, passando de 2.443 para 3.213 emplacamentos, um salto percentual de 31,52%.

Neste cenário, o mercado brasileiro tem recebido um número crescente de modelos elétricos e marcas voltadas para esse segmento, que tem se tornado cada vez mais competitivo. Abaixo, listamos os modelos 100% elétricos mais baratos do Brasil, que podem ser encontrados por valores a partir de R$ 99.990.

Os carros de marcas chinesas são a maioria esmagadora no ranking, com oito dos dez modelos listados sendo de montadoras do país asiático. No entanto, um dos únicos nomes que não se encaixam nesse padrão foi o que levou o primeiro lugar, sendo o mais "em conta".

Vale destacar que levamos em consideração apenas a linha mais recente de cada modelo. Com isso, o BYD Dolphin Mini acabou indo para a segunda colocação, já que na linha 2026 deixou de oferecer a versão de quatro lugares do veículo, que era a com menor preço.

Além disso, os valores que estão na lista foram retirados diretamente dos sites das montadoras.*

Confira a lista completa dos 10 carros elétricos mais baratos do Brasil:

1. Kwid E-Tech

Renault Kwid E-Tech
O Kwid E-Tech 2026 manteve o valor de R$ 99.990 para a nova geração, que ganhou um design renovado. Crédito: Renault/Divulgação

  • Versão: Techno
  • Preço: a partir de R$ 99.990
  • Autonomia (Inmetro): 180 km
  • Bateria: 26,8 kWh
  • Potência: 65 cv
  • Torque: 11,5 kgfm

2. BYD Dolphin Mini GL

BYD Dolphin Mini 2026
Versão de 5 lugares do BYD Dolphin Mini teve o preço reduzido de R$ 122.800 para R$ 118.990 na linha 2026. Crédito: BYD/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 118.990
  • Autonomia (Inmetro): 280 km
  • Bateria: 38 kWh
  • Potência: 75 cv
  • Torque: 13,8 kgfm

3. JAC E-JS1

JAC E-JS1
O JAC E-JS1 conta com uma bateria de 31,4 kWh e autonomia de 181 km, segundo o Inmetro. Crédito: JAC/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 119.900
  • Autonomia (Inmetro): 181 km
  • Bateria: 31,4 kWh
  • Potência: 62 cv
  • Torque: 15,3 kgfm

4. Caoa Chery iCar

Caoa Chery iCar
O motor do Caoa Chery iCar entrega potência de 61 cv e torque de 15,3 kgfm. Crédito: Caoa Chery/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 119.990
  • Autonomia (Inmetro): 197 km
  • Bateria: 30,8 kWh
  • Potência: 61 cv
  • Torque: 15,3 kgfm

5. BYD Dolphin

BYD Dolphin é o modelo, 100% elétrico, mais vendido no Brasil em 2023
O BYD Dolphin tem autonomia de 291 km, segundo o Inmetro. Crédito: BYD/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 149.990
  • Autonomia (Inmetro): 291 km
  • Bateria: 44,9 kWh
  • Potência: 95 cv
  • Torque: 18,3 kgfm

6. GWM Ora 03 Skin

GWM Ora 03 2026
O Ora 03, da marca chinesa GWM, entrega 171 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. Crédito: Chris Castanho

  • Preço: a partir de R$ 154.000
  • Autonomia (Inmetro): 232 km
  • Bateria: 48 kWh
  • Potência: 171 cv
  • Torque: 25,5 kgfm

7. Chevrolet Spark

Chevrolet Spark 2026
Lançado no Brasil em 2025, o Chevrolet Spark tem autonomia de até 258 km, segundo o Inmetro. Crédito: Chevrolet/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 159.990
  • Autonomia (Inmetro): 258 km
  • Bateria: 42 kWh
  • Potência: 102 cv
  • Torque: 18,3 kgfm

8. GAC Aion ES

GAC Aion ES
O GAC Aion ES é o modelo 100% elétrico mais barato da GAC no Brasil. Crédito: GAC/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 170.990
  • Autonomia (Inmetro): 314 km
  • Bateria: 44,2 kWh
  • Potência: 136 cv
  • Torque: 22,9 kgfm

9. GAC Aion Y

GAC Aion Y
O Aion Y tem a maior autonomia da lista, com 318 km, segundo o Inmetro. Crédito: GAC/Divulgação

  • Versão: Premium
  • Preço: a partir de R$ 175.990
  • Autonomia (Inmetro): 318 km
  • Bateria: 63,2 kWh
  • Potência: 204 cv
  • Torque: 22,9 kgfm

10. BYD Yuan Pro

BYD Yuan Pro
O BYD Yuan Pro é o mais caro do ranking, com preços que partem de R$ 182.990. Crédito: BYD/Divulgação

  • Preço: a partir de R$ 182.990
  • Autonomia (Inmetro): 250 km
  • Bateria: 45,1 kWh
  • Potência: 177 cv
  • Torque: 29,5 kgfm

*Preços atualizados no dia 20/10/2025.

