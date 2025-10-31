SUVs

Omoda 5 e 7 híbridos são lançados no Brasil com preços a partir de R$ 159.990

Modelos oferecem mais de mil quilômetros de autonomia total e vão brigar com outras marcas chinesas, como BYD e GWM, no mercado crescente de utilitários híbridos; veja detalhes

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:56

Com os novos híbridos, a Omoda & Jaecoo dá mais um passo na estratégia de expansão da marca no Brasil, que foi o primeiro país a estrear os modelos. Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

DE SÃO PAULO (SP)

A Omoda & Jaecoo lançou, nesta quarta-feira (29), dois novos SUVs híbridos para o mercado brasileiro: o Omoda 5 HEV, cuja versão elétrica já era vendida no Brasil, e o inédito Omoda 7 PHEV. Com as novidades, a marca chinesa dá mais um passo na estratégia de expansão no Brasil, que foi o primeiro país a estrear os dois modelos.

O Omoda 5 HEV passa a ser a opção mais barata da montadora no mercado nacional, custando a partir de R$ 159.990 (na versão de entrada Luxury). Com esse preço, o utilitário vai ser o mais em conta entre os híbridos médios, categoria que inclui modelos como BYD Song Pro (R$ 189.990) e GWM Haval H6 One (R$ 199.000)

Já o 7 PHEV é um SUV de grande porte, com preços que partem de R$ 254.990 (também na versão Luxury), e que vai brigar entre os híbridos plug-in premium, como o BYD Song Plus (R$ 249.990) e o GWM Haval H6 PHEV19 (R$ 245.000).

Omoda 5 HEV

Segundo a montadora, a autonomia combinada do Omoda 5 pode superar 1.000 quilômetros. Crédito: Gabriel Mazim

A versão híbrida do Omoda 5 alia um motor 1.5 turbo, auxiliado por uma transmissão híbrida dedicada (DHT), a um motor elétrico, que juntos geram uma potência combinada de 224 cv e torque de 30,1 kgfm.

Segundo a marca, a autonomia total pode superar 1.000 km com um tanque de combustível e o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos, com velocidade máxima de 175 km/h, ficando entre os mais rápidos entre os híbridos no Brasil.

Segundo o Inmetro, o consumo de combustível do veículo é de 15,1 km/l na cidade e 13,2 km/l na estrada. A bateria tem capacidade de 1,83 kWh, com garantia de oito anos ou 150 mil km.

O interior do Omoda 5 conta com duas telas curvas de 12,3", que integra o quadro de instrumentos e a central multimídia – equipada com o chipset Qualcomm 8155. A cabine ainda oferece carregador sem fio ultrarrápido de 50W com resfriamento ativo, seletor eletrônico de marchas, iluminação ambiente configurável e integração total entre as telas com assistente virtual para funções como climatização, teto solar elétrico e controle de faróis.

Por fora, o modelo não tem muitas mudanças em relação a versão 100% elétrica, a principal sendo a entrada de ar na grade dianteira, para resfriar o motor a combustão. Além disso, a lista de itens do SUV inclui grade dianteira tridimensional com pontos em gradiente, luzes diurnas em LED no formato de lâmina, teto solar elétrico, aerofólio esportivo de duas camadas, entre outros.

Ao todo, são 14 sistemas de assistência ao condutor (ADAS), incluindo controle de cruzeiro adaptativo em todas as velocidades, monitor de ponto cego, assistente de permanência em faixa e frenagem autônoma de emergência. O utilitário é o único em sua faixa de preço que oferece airbag central dianteiro.

Os preços da versão Luxury partem de R$ 159.990, enquanto a versão Prestige sai por a partir de R$ 184.990.

Omoda 7 PHEV

Com um design moderno e autonomia total de mais de 1.200 km, segundo a montadora, o Omoda 7 chegou ao Brasil em versão híbrida. Crédito: Gabriel Mazim

O híbrido plug-in premium Omoda 7 vem equipado com um motor 1.5 turbo de 99 kW, aliado a um conjunto elétrico. Juntos, eles entregam uma potência combinada de 279 cv e um torque combinado de 37,2 kgfm.

A autonomia total do modelo, segundo a marca, é de 1.200 km, com 60 km de rodagem apenas no modo elétrico. No entanto, em um teste realizado pela montadora no Brasil, já foi possível rodar mais de 1.400 km com apenas um tanque de combustível.

O consumo do veículo a gasolina é de 14,0 km/l na cidade e 11,9 km/l na estrada, segundo o Inmetro, e a aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita em 8,4 segundos, com velocidade máxima de 180 km/h.

A versão Luxury do Omoda 7 híbrido chega por preços a partir de R$ 254.990, enquanto a versão Prestige sai por a partir de R$ 279.990.

Design e tecnologia

As lanternas traseiras são um dos destaques do design do Omoda 7. Crédito: Gabriel Mazim

Um dos maiores destaques do Omoda 7 é o visual do modelo, inspirado no conceito “Art in Motion”, que equilibra dinamismo e sofisticação. A dianteira possui uma grade integrada sem bordas e faróis full-LED, e as laterais têm portas com maçanetas semiexpostas, reforçando a postura esportiva do modelo. Na traseira, o destaque vai para as lanternas com formato de raio em vermelho.

No interior, o destaque vai para a tela central flutuante de 15,6” em resolução 2.5K, a maior da categoria, que conta com chip Qualcomm Snapdragon 8155, possibilitando inicialização em quatro segundos e execução de múltiplos comandos com fluidez.

Além disso, a cabine do modelo conta com iluminação ambiente com até 256 opções de cores, painel suspenso, bancos integrados, indicador de status de carga na coluna C e teto solar wide panorama.

O pacote tecnológico inclui, ainda, carregador sem fio de 50W com resfriamento ativo, HUD colorido e um sistema de voz inteligente com zonas independentes, permitindo que motorista e passageiros acionem recursos personalizados. Entre os modos de uso, há funções exclusivas como o Nap Mode (descanso) e o Sobering Mode (alerta ao condutor).

O SUV tem sistema de áudio de 12 alto-falantes e calibração profissional, banco dianteiro do passageiro com função de massagem, aquecimento e ventilação, além de um pacote completo de isolamento acústico e suspensão hidráulica dupla. A cabine também teve o cancelamento de ruído aprimorado em até 10 dB e conta com um sistema de fragrância.

Entre os equipamentos de segurança, estão sete airbags na versão Luxury e oito na versão Prestige, que conta com um airbag central dianteiro.

Ficha técnica

Omoda 5 HEV - a partir de R$ 159.990

Comprimento (mm): 4.447

Largura (mm): 1.824

Altura (mm): 1.588

Distância entre-eixos (mm): 2.610

Altura livre do solo (mm): 145

Volume do porta-malas (L): 372

Volume total do porta-malas com assentos traseiros rebatidos (L): 1.079

Tanque de combustível (L): 51

Peso em ordem de marcha (kg): 1.546

Peso bruto total (kg): 2.052

Capacidade de carga (kg): 506

Motor à combustão: 1.5

Número de cilindros: 4

Potência máxima do motor à combustão (cv): 135

Torque máximo do motor à combustão (kgfm): 20,4

Regime de potência máxima (RPM): 5.200

Regime de torque máximo (RPM): 2.500

Número de velocidades: 1

Potência máxima do motor elétrico dianteiro (cv): 204

Torque máximo do motor elétrico dianteiro (kgfm): 31,6

Potência combinada (cv): 224

Torque combinado (kgfm): 30,1

Capacidade da bateria (kWh): 1,83

Aceleração 0-100 km/h (s): 7,9

Velocidade máxima (km/h): 175

Eficiência energética (MJ/Km): 1,50

Consumo urbano na gasolina (Km/L): 15,1

Consumo rodoviário na gasolina (Km/L): 13,2

Rodas de liga leve: 18”

Pneus: 215/55 R18

Omoda 7 PHEV - a partir de R$ 254.990

Comprimento (mm): 4.660

Largura (mm): 1.875

Altura (mm): 1.670

Distância entre-eixos (mm): 2.720

Altura livre do solo (mm): 157

Volume do porta-malas (L): 590

Volume total do porta-malas com assentos traseiros rebatidos (L): 1.368

Tanque de combustível (L): 60

Peso em ordem de marcha (kg): 1.855

Peso bruto total (kg): 2.362

Capacidade de carga (kg): 507

Capacidade máxima de reboque (kg): 750 (sem freio) / 1.250 (com freio)

Motor à combustão: 1.5

Número de cilindros: 4

Potência máxima do motor à combustão (cv): 135

Torque máximo do motor à combustão (kgfm): 20,4

Regime de potência máxima (RPM): 5.200

Regime de torque máximo (RPM): 2.500

Número de velocidades: 1

Potência máxima do motor elétrico dianteiro (cv): 204

Torque máximo do motor elétrico dianteiro (kgfm): 31,6

Potência combinada (cv): 279

Torque combinado (kgfm): 37,2

Capacidade da bateria (kWh): 18,4

Potência máxima de recarga AC (kW): 6,6

Potência máxima de recarga DC (kW): 40,0

Aceleração 0-100 km/h (s): 8,4

Velocidade máxima (km/h): 180

Eficiência energética (MJ/Km): 0,66

Consumo urbano na gasolina (Km/L): 14,0

Consumo rodoviário na gasolina (Km/L): 11,9

E-Range Inmetro (km): 60

Rodas de liga leve: 19” (Luxury) e 20” (Prestige)

Pneus: 235/50 R19 (Luxury) e 235/45 R20 (Prestige)

