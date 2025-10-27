Evolução

Caoa Chery atualiza Tiggo 7 2026 com nova central multimídia e mantém preço

Modelo passa a contar com central multimídia de alta definição em todas as versões, trazendo comandos de voz inteligentes; o preço ainda parte de R$ 139.990

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:31

Caoa Chery atualiza Tiggo 7 2026 com nova central multimídia e mantém preço Crédito: Caoa/Divulgação

A Caoa Chery apresentou a linha 2026 do Tiggo 7 com novidades de tecnologia e conectividade, mas sem alteração nos preços. O SUV médio, um dos mais vendidos da marca no Brasil, passa a contar com uma nova central multimídia de alta definição em todas as versões, mas mantém o valor, com preços a partir de R$ 139.990

O sistema ganhou interface redesenhada e o novo chip SemiDrive X9, que promete desempenho mais rápido e fluido. O equipamento é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e agora inclui comandos de voz inteligentes, recurso que antes estava disponível apenas em versões superiores.

O sistema multimídia ganhou o chip SemiDrive X9, que oferece desempenho mais rápido e fluido Crédito: CAOA/Divulgação

Além das atualizações, o Tiggo 7 mantém os mesmos preços: a versão Sport parte de R$ 139.990, enquanto as configurações PRO Max Drive e PRO Hybrid Max Drive custam a partir de R$ 169.990. O modelo PHEV (híbrido plug-in) segue por R$ 219.990.

“Nosso objetivo é evoluir continuamente nossos produtos e entregar o que há de mais avançado em conectividade, desempenho e valor ao consumidor brasileiro. O novo Tiggo 7 2026 é a prova desse compromisso”, afirma Jan Telecki, diretor de Marketing da CAOA Chery.

O Tiggo 7 é hoje um dos SUVs médios mais vendidos do país, ocupando a nona posição entre os veículos mais emplacados no varejo, segundo dados da Fenabrave.

Motorização e equipamentos

Na versão mais barata, o Tiggo 7 Sport (R$ 139.990) traz motor 1.5 turbo flex sem injeção direta com 150 cv de potência e 21,4 kgfm de torque, aliado a um câmbio CVT de nove marchas simuladas. Nela, os compradores poderão encontrar:

6 airbags;

Painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas;

Nova central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio;

Câmera de ré;

Chave presencial (keyless);

Freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold;

Ar-condicionado digital;

Carregador sem fio para smartphone;

Sensor de chuva;

Retrovisor interno eletrocrômico (antirreflexo automático);

Rodas de liga leve de 18 polegadas;

Banco do motorista com ajustes elétricos;

Espelhos laterais com ajuste elétrico e rebatimento automático;

Faróis em LED.

Já o intermediário Tiggo 7 Pro Max Drive (R$ 169.990) aumenta a força do motor, trazendo o 1.6 turbo a gasolina do Tiggo 8, com 187 cv e 28 kgfm. O câmbio é automatizado de dupla embreagem e sete marchas. Nessa versão são adicionados os opcionais:

Abertura do porta-malas com sensor por aproximação;

Câmera de visão 360°;

Teto solar panorâmico;

Piloto automático adaptativo;

Assistente de condução em congestionamento;

Frenagem automática de emergência;

Alerta de tráfego cruzado traseiro e aviso de saída de faixa;

Assistente de permanência na faixa;

Alerta de colisão frontal;

Monitoramento de ponto cego;

Farol alto com assistência inteligente.

A versão híbrida Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive (R$ 169.990) combina o motor 1.5 turbo com um sistema micro-híbrido de 48V, chegando aos 160 cv e 25,5 kgfm, adicionando o sistema híbrido leve de 48 volts ao carro.



E por fim, na versão topo de linha, o Tiggo 7 Pro PHEV (R$ 219.990) traz motor 1.5 turbo a gasolina de quatro cilindros com injeção direta de 147 cv aliado a outros dois elétricos, combinados, no total, para 317 cv de potência e 56,6 kgfm de torque. O câmbio é do tipo DHT com 11 marchas simuladas. Nesta versão, são adicionados os opcionais:

Rodas de 18 polegadas com desenho exclusivo;

Para-choque frontal próprio;

Sistema híbrido plug-in (PHEV).

O Tiggo 7 é um dos SUVs médios mais vendidos do Brasil, ocupando a 9ª posição no ranking da Fenabrave Crédito: CAOA/Divulgação

*Com informações da Caoa Chery.

