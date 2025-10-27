Cultura Pop e velocidade

Fiat lança edição especial do Pulse Abarth com temática da série "Stranger Things"

Serão 511 unidades numeradas com detalhes inspirados na série, tanto no exterior como no interior do SUV; o carro chega às concessionárias no fim de outubro

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 14:47

Serão 511 unidades numeradas com detalhes inspirados na série Crédito: Stellantis/Divulgação

A Fiat e a Netflix uniram dois mundos de sucesso, a velocidade e o sobrenatural, em uma parceria que agrada aos fãs de carros e de séries de TV. Para celebrar sua participação como parceira comercial na quinta e última temporada de "Stranger Things", a marca italiana lança uma edição especial e limitada do Pulse Abarth Stranger Things, com apenas 511 unidades numeradas, em referência à personagem Eleven.

O lançamento marca o início de uma série de ativações conjuntas entre Fiat e Netflix. A nova temporada da série estreia em 26 de novembro, e o Pulse Abarth Stranger Things chega às concessionárias no dia 30 de outubro, também disponível na Argentina e no México. A Stellantis ainda não divulgou o preço da versão.

Fiat e Netflix juntas

O Pulse Abarth Stranger Things chega às concessionárias no dia 30 de outubro Crédito: Stellantis/Divulgação

A inspiração vem do próprio universo da série: o “mundo invertido”. Assim como a história da Netflix mostra um lado obscuro e cheio de mistérios, a Fiat também tem o seu alter ego: a Abarth, divisão esportiva da marca. No caso do novo modelo, a edição especial mistura o estilo esportivo da Abarth com referências diretas à série, aproximando o carro do universo pop e misterioso de "Stranger Things".

Segundo Alessandra Souza, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Stellantis para a América do Sul, a parceria une o DNA provocante da Abarth com a força cultural de "Stranger Things".

“O Pulse Abarth está conectado com o universo da série com seu DNA subversivo, representando o mundo invertido na personalidade do modelo”, afirmou.

As faixas laterais imitam as garras do Demogorgon, o monstro icônico da série Crédito: Stellantis/Divulgação

Design e motorização

Por fora, o SUV chama atenção pelas faixas laterais que imitam as garras do Demogorgon, o monstro icônico da série. Os retrovisores aparecem em preto ou vermelho, dependendo da cor da carroceria, e os vidros trazem uma serigrafia especial com easter eggs escondidos. Já o interior é totalmente escuro, com costuras pretas, bancos com bordado "Stranger Things" e placa numerada que identifica cada exemplar.

Confira fotos do Pulse Abarth Stranger Things 4 1 de 3

Sob o capô, o modelo mantém o motor turbo de 185 cv, acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e alcança velocidade máxima de 215 km/h. Além da performance, o SUV traz conforto e tecnologia com teto solar panorâmico, carregador por indução e sistema multimídia de 10,1 polegadas.

O modelo mantém o motor turbo de 185 cv, acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos Crédito: Stellantis/Divulgação

Com o lançamento do Pulse Abarth Stranger Things, a Fiat aposta em uma estratégia voltada mais para fora do nicho automotivo tradicional. A intenção é aproximar o SUV a cultura pop.

*Com informações da Fiat.

