Fiat lança edição especial do Pulse Abarth com temática da série "Stranger Things"

A Fiat e a Netflix uniram dois mundos de sucesso, a velocidade e o sobrenatural, em uma parceria que agrada aos fãs de carros e de séries de TV. Para celebrar sua participação como parceira comercial na quinta e última temporada de "Stranger Things", a marca italiana lança uma edição especial e limitada do Pulse Abarth Stranger Things, com apenas 511 unidades numeradas, em referência à personagem Eleven.
O lançamento marca o início de uma série de ativações conjuntas entre Fiat e Netflix. A nova temporada da série estreia em 26 de novembro, e o Pulse Abarth Stranger Things chega às concessionárias no dia 30 de outubro, também disponível na Argentina e no México. A Stellantis ainda não divulgou o preço da versão.
A inspiração vem do próprio universo da série: o “mundo invertido”. Assim como a história da Netflix mostra um lado obscuro e cheio de mistérios, a Fiat também tem o seu alter ego: a Abarth, divisão esportiva da marca. No caso do novo modelo, a edição especial mistura o estilo esportivo da Abarth com referências diretas à série, aproximando o carro do universo pop e misterioso de "Stranger Things".
Segundo Alessandra Souza, vice-presidente de Marketing e Comunicação da Stellantis para a América do Sul, a parceria une o DNA provocante da Abarth com a força cultural de "Stranger Things".
“O Pulse Abarth está conectado com o universo da série com seu DNA subversivo, representando o mundo invertido na personalidade do modelo”, afirmou.
Por fora, o SUV chama atenção pelas faixas laterais que imitam as garras do Demogorgon, o monstro icônico da série. Os retrovisores aparecem em preto ou vermelho, dependendo da cor da carroceria, e os vidros trazem uma serigrafia especial com easter eggs escondidos. Já o interior é totalmente escuro, com costuras pretas, bancos com bordado "Stranger Things" e placa numerada que identifica cada exemplar.
Sob o capô, o modelo mantém o motor turbo de 185 cv, acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e alcança velocidade máxima de 215 km/h. Além da performance, o SUV traz conforto e tecnologia com teto solar panorâmico, carregador por indução e sistema multimídia de 10,1 polegadas.
Com o lançamento do Pulse Abarth Stranger Things, a Fiat aposta em uma estratégia voltada mais para fora do nicho automotivo tradicional. A intenção é aproximar o SUV a cultura pop.
*Com informações da Fiat.
