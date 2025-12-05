Pré-venda

RZ 500e é o primeiro 100% elétrico da Lexus no Brasil; preço parte de R$ 499.990

Modelo tem conjunto que entrega 381 cv de potência e aceleração de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos; entregas estão previstas para começar no início de 2026

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:50 - Atualizado há 18 minutos

O novo Lexus RZ 500e conta com dois motores elétricos, que juntos entregam potência de 381 cv e torque instantâneo de 26,9 kgfm Crédito: Lexus/Divulgação

A Lexus anunciou o lançamento do novo RZ, primeiro veículo totalmente elétrico do portfólio da marca no Brasil. O modelo, já disponível em pré-venda por R$ 499.990, será vendido na versão 500e e é construído sobre a plataforma elétrica e-TNGA. Com o lançamento, a marca de luxo da Toyota entra na gama dos 100% elétricos no país.

Disponível na versão 500e, o modelo conta com dois motores elétricos, que juntos entregam uma potência de 381 cv e um torque instantâneo de 26,9 kgfm, podendo acelerar de 0 a 100 km/h em 4,6 segundos. Com uma bateria de 77 kWh, a autonomia urbana é de até 600 km no ciclo europeu WLTP e a recarga tem capacidade de até 150 kW em carregadores rápidos (DC).

Além da prioridade no recebimento do veículo, que chega ao país a partir do segundo trimestre de 2026, a marca anunciou que os primeiros compradores terão condições exclusivas. Entre elas, estão financiamento com taxa de juros a partir de 0% e recompra garantida com pelo menos 80% do valor da Fipe ou supervalorização de seminovos da Lexus para a troca no novo RZ 500e.

Tração integral

O RZ 500e é equipado com o sistema de tração integral Direct4, que controla automaticamente a distribuição de potência entre os eAxles dianteiro e traseiro, de acordo com as condições de condução e com as ações do motorista.



Nas arrancadas e em acelerações em linha reta, a distribuição de torque entre os eixos dianteiro e traseiro varia de 60:40 a 0:100, o que, segundo a marca, reduz as movimentações longitudinais da carroceria e proporciona uma sensação de aceleração mais direta. Já no modo de condução Range, focado na eficiência, o equilíbrio de força entre os eixos é mantido sempre em 50:50.

Em curvas, a Lexus informou que a proporção é otimizada entre 80:20 e 0:100, conforme a velocidade e o ângulo de esterçamento. Desta forma, mais potência é direcionada ao eixo dianteiro para garantir um giro suave. Na saída, por sua vez, a distribuição de torque segue a carga aplicada a cada roda, mantendo o equilíbrio do veículo e permitindo uma aceleração contínua.

Design e tecnologia

Na traseira, o RZ 500e tem uma lanterna horizontal com emblema integrado da Lexus Crédito: Lexus/Divulgação

O Lexus RZ 500e adota o conceito Spindle Body, com linhas em formato de ampulheta que se integram ao capô e paralamas. Os faróis têm uma nova assinatura, com destaque para os indicadores de direção, as laterais têm vincos que se estendem até a traseira, onde fica uma lanterna horizontal com emblema integrado da Lexus.

Por dentro, o SUV conta com uma tela de 14”, que pode ser controlada pela voz e oferece conectividade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, e sistema de som com 14 alto-falantes. Além disso, a cabine foi equipada com iluminação indireta com 64 cores personalizáveis e LEDs posicionados para criar camadas sobrepostas de luz e sombra.

O interior do carro possui, ainda, revestimento em ultra suede produzido com 30% de material de base vegetal e texturas gráficas feitas a laser, além de maçanetas eletrônicas e teto solar panorâmico com controle eletrônico de transparência e proteção UV.

O RZ 500e conta com uma tela de 14”, que pode ser controlada pela voz e oferece conectividade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay Crédito: Lexus/Divulgação

As cores disponíveis para o novo RZ 500e são: Branco Pérola, Cinza Cromo, Prata Iridium, Preto Grafite, Azul Eter e Bronze. É possível, ainda, escolher o teto contrastante em preto em quatro combinações. Para o interior, as três cores de revestimento são Azul, Caramelo e Chumbo.

Segurança

O novo RZ 500e tem oito airbags, incluindo dois para joelhos do motorista e passageiro dianteiro, dois frontais, dois laterais para motorista e passageiro dianteiro, além de dois de cortina. O modelo também oferece o sistema Lexus Safety System+ 3.0.

As tecnologias de segurança ativa para auxiliar o condutor são:

Sistema de Saída de Faixa (LTA): o sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com um sinal sonoro ou vibração no volante, para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista.

o sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com um sinal sonoro ou vibração no volante, para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista. Sistema de Mudança de Faixa (LDA): o sistema entra automaticamente em ação para auxiliar o motorista no processo de mudança de faixa, monitorando aproximação de carros, para prevenir potenciais colisões.

o sistema entra automaticamente em ação para auxiliar o motorista no processo de mudança de faixa, monitorando aproximação de carros, para prevenir potenciais colisões. Sistema de Colisão Frontal (PCS): suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h).

suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h). Farol Alto Adaptativo (AHS): acende e apaga parcialmente os LEDs do farol do veículo, para evitar o ofuscamento do motorista à frente e na mão contrária.

acende e apaga parcialmente os LEDs do farol do veículo, para evitar o ofuscamento do motorista à frente e na mão contrária. Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (DRCC): utiliza laser, radar e câmeras para manter uma distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade, de acordo com o tráfego.

utiliza laser, radar e câmeras para manter uma distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade, de acordo com o tráfego. Alerta de Ponto Cego (BSM): monitor de ponto cego que identifica automóveis fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo do veículo.

monitor de ponto cego que identifica automóveis fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo do veículo. Suporte à frenagem de estacionamento: dispositivo que emite um aviso sonoro para informar o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo e caso necessário age com frenagem automática enquanto possui velocidade de até 20km/h.

dispositivo que emite um aviso sonoro para informar o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo e caso necessário age com frenagem automática enquanto possui velocidade de até 20km/h. Radar de verificação de perímetro (Safety Exit Assist – SEA): sistema que opera com o auxílio dos sensores do BSM para detectar veículos que se aproximam por trás, incluindo bicicletas, para evitar colisões com a porta aberta. Se o sistema identificar um potencial acidente, um sinal sonoro é emitido, junto com um alerta visual que se acende no retrovisor externo. Caso a pessoa insista em abrir a porta, o sistema realizará o travamento automático.

Também há controle de tração e estabilidade com assistência de partida em subida, além de sistema de iluminação lateral (cornering lamp), assistente automático de estacionamento (Intelligent Parking Assist - IPA), Assistente Ativo em Curvas (Active Cornering Assist – ACA), sistema Isofix e câmera de visão 360° que completam o pacote de comodidades.

Conforto

O novo Lexus RZ 500e tem uma nova capa de resina sob o acabamento frontal e materiais de isolamento acústico de alto desempenho nos revestimentos internos, guarnições e na porta traseira Crédito: Lexus/Divulgação

A cabine do Lexus RZ 500e recebeu melhorias visando a redução de ruídos e vibrações. Entre as soluções, o modelo recebeu isolamento acústico no piso, atrás dos bancos traseiros, e um novo adesivo de alta dissipação no assoalho, capaz de reduzir vibrações, segundo a empresa.

Há, ainda, uma nova capa de resina sob o acabamento frontal e materiais de isolamento acústico de alto desempenho nos revestimentos internos, guarnições e na porta traseira. A cobertura do porta-malas também recebeu uma camada adicional de feltro para a redução de ruídos.

Além disso, completam a lista de soluções com essa finalidade o o fechamento completo no capô, a inclusão de espuma de absorção de vibrações nas colunas dianteiras e centrais e o uso de vidro acústico nas portas dianteiras e traseiras. Já a vibração proveniente dos motores foi reduzida com um novo coxim de alta dissipação, segundo a Lexus.

*Com informações da Lexus.

