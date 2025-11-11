100% elétrico

Geely EX2 chega ao Brasil com preços competitivos e melhor eficiência energética do país

Disponível em duas versões, hatch compacto da montadora chinesa chega para competir com modelos consolidados no segmento, como BYD Dolphin Mini e Kwid E-Tech; preços partem de R$ 119.990 até o final de novembro

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:45

100% elétrico, o Geely EX2 tem autonomia de 289 km e eficiência energética de 0,39 MJ/km, segundo o Inmetro. Crédito: Geely/Divulgação

A Geely lançou oficialmente no Brasil o EX2, um hatch compacto 100% elétrico, com preços promocionais que partem de R$ 119.990, até o fim de novembro. A novidade pode bater de frente com modelos como o Kwid E-Tech (R$ 99.990), o BYD Dolphin Mini (R$ 118.990) e até o GWM Ora 03 (R$ 154.000).

O EX2 tem duas versões: a Pro, que parte de R$ 119.990, e a Max, que tem valores a partir de R$ 135.100. A partir de dezembro, no entanto, as versões passam a custar R$ 123.990 e R$ 136.800, respectivamente.

O preço agressivo mostra o potencial competitivo do hatch, principalmente se forem consideradas as dimensões dele, que se assemelham às de um SUV compacto, e acabamento superior ao de rivais como o Dolphin Mini e o Kwid E-Tech.

Com motor elétrico de 116 cv e 15,3 kgfm, alimentado por baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 39,4 kWh, a autonomia do modelo é de 289 km e a eficiência energética de 0,39 MJ/km – melhor do mercado automotivo brasileiro –, segundo o Inmetro. A motorização é a mesma nas duas versões.

Design e tecnologia

O design frontal do EX2 inclui faróis alongados de LED com formas tridimensionais. Crédito: Geely/Divulgação

A parte dianteira do EX2 conta com um design marcado pelo capô curto e os faróis alongados de LED, que têm formas tridimensionais e são capazes de iluminar até 170 metros de distância, segundo a montadora. Nas laterais, o modelo tem portas com vincos inferiores e maçanetas semiembutidas. A coluna C tem efeito flutuante e design detalhado.

Na traseira, as lanternas, compostas por 78 LEDs, são integradas aos contornos da carroceria e as rodas aro 16 têm desenho inspirado em um trevo de quatro folhas. O teto tem a opção de pintura contrastante no tom preto na versão Max.

Por dentro, a cabine conta com um painel de instrumentos em estilo cascata, soluções de armazenamento refinadas e toques sofisticados, como o seletor de marchas com efeito cristalino. Na versão Max, o modelo conta com iluminação ambiente dinâmica de até 256 cores e 20 níveis de brilho, que muda de acordo com o ritmo da música, entre outras situações de uso.

A tela da central multimídia do EX2 é full-HD e tem 14,6". Crédito: Geely/Divulgação

Além disso, o console central flutuante exibe linhas suaves, contando com porta-copos e espaço para o carregamento rápido sem fio do celular, com 15W. No lado de dentro, ainda, as portas e o painel têm imagens do horizonte de prédios urbanos.

O Geely EX2 vem equipado com o sistema de cabine inteligente Flyme Auto, da Geely, que oferece interfaces intuitivas, animações fluidas e uma experiência digital integrada. O sistema conta com a tela LCD HD de 8,8”, combinada com a central multimídia full HD de 14,6”. O chip automotivo do EX2 tem uma CPU de oito núcleos, 6 GB de memória RAM e armazenamento de 64G, oferecendo alto poder de processamento.

O sistema traz conectividade e espelhamento de dispositivos Android e Apple via CarbitLink e está preparado para receber atualizações futuras, adotando outros formatos de conectividade, como o Android Auto e Apple CarPlay. Segundo a montadora, essas atualizações estarão disponíveis para os clientes assim que forem homologadas.

São quatro opções de cores para o EX2: verde Pistachio, cinza Street, branco Horizon e prata Urban.

Espaço interno

O EX2 tem capacidade para cinco ocupantes e um porta-malas com capacidade de 375 litros. Crédito: Geely/Divulgação

Outro diferencial do EX2 é o espaço interno, mesmo sendo um compacto de 4,13m de comprimento, 2,65m entre eixos e 1,80m de largura.

Com o motor elétrico posicionado no eixo traseiro e uma estrutura otimizada, o veículo tem capacidade para cinco ocupantes e porta-malas capaz de comportar 375 litros, podendo chegar a 1.320 litros com os bancos traseiros rebatidos. No capô dianteiro, também tem um porta-malas com capacidade de 70 litros.

Na cabine, os bancos dianteiros reclinam em até 142 graus e trazem regulagem elétrica para o motorista na versão Max. Além disso, o porta-luvas traz uma configuração em formato de gaveta, com 10 litros, e, embaixo dos bancos traseiros, há um compartimento de 28 litros. Ao todo, são 36 porta-objetos no interior do carro.

Performance

O motor elétrico do Geely EX2 entrega 116 cv de potência e 15,3 kgfm de torque. Crédito: Geely/Divulgação

Além dos 116 cv de potência e 15,3 kgfm de torque já mencionados, o EX2 tem aceleração de zero a 100 km/h em 10,2 segundos. Os três modos de condução disponíveis são o Eco, o Comfort e o Sport, que alteram a direção, o mapeamento do acelerador e do freio, tornando a resposta mais ágil e rápida ou mais econômica.

Além disso, os freios a disco nas quatro rodas trazem sistema de regeneração de energia e permitem frear de 100 a 0 km/h em 36,9 metros. O sistema tem duas opções de funcionamento: Comfort, com resposta de pedal mais progressiva e linear, e Sport, com respostas mais diretas.

Se não for detectada uma frenagem de emergência, o controle inteligente diminui a pressão do sistema de freios abaixo de 10 km/h para dar suavidade quando o carro está próximo de parar por completo.

Com tração traseira, o EX2 possui um sistema de controle de torque do motor que responde em apenas 10 milissegundos. O equilíbrio dinâmico é garantido pelas suspensões independentes nas quatro rodas, sendo MacPherson na dianteira e multilink na traseira.

Carregamento

A bateria do hatch compacto pode ser carregada em apenas 21 minutos em carga rápida do tipo DC de até 70 kW. Crédito: Geely/Divulgação

O sistema de segurança de bateria do hatch compacto conta com resfriamento líquido como item de série e suporta carregamento rápido, alcançando de 30% a 80% de carga em apenas 21 minutos em carga rápida do tipo DC de até 70 kW. A função V2L (vehicle-to-load) de 3,3 kW adiciona praticidade para necessidades de energia em ambientes externos ou situações de emergência.

As baterias são integradas à estrutura da plataforma GEA, da Geely, e são envolvidas por uma estrutura de segurança que separa as células do sistema elétrico e previne a intrusão em caso de impacto. São cinco elementos longitudinais e oito transversais, formando uma arquitetura reforçada.

No total, o Geely EX2 tem 64% da carroceria formada por aços de alta resistência, alcançando 23.000 Nm/grau de rigidez torcional.

Segundo a montadora, o EX2 possui seis anos de garantia total (ou 150 mil km) e oito anos de cobertura para as baterias (ou 150 mil km).

Itens de série

Geely EX2 Pro

Ar-condicionado digital

Saída de ar traseira

Direção elétrica

Vidros elétricos um-toque para todos

Faróis full-led com acendimento automático

Lanternas e luzes de rodagem diurna de LEDs

Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

Perfis de condução Eco, Padrão e Sport

Bancos e volante revestidos de material premium

Rodas aro 15 com pneus 205/65

Ajuste de altura do banco do motorista

Iluminação interna de LEDs

Controle de velocidade de cruzeiro

Entrada e partida sem chave

Câmera de ré

Painel de instrumentos digital de 8,8”

Central multimídia FLYME de 14,6”

Sistema de som com quatro alto-falantes

Alarme

Conectividade por Carbitlink

Isofix

Seis airbags

Controles de tração e de estabilidade

Controle de velocidade em rampa

Assistente de partida em rampa

Sensor de estacionamento traseiro

Geely EX2 Max

Itens da versão Pro, mais:

Farol alto com controle inteligente

Rodas de liga leve aro 16 com pneus 205/60

Banco do motorista com ajustes elétricos

Luz ambiente dinâmica (256 cores)

Porta luvas como gaveta de 10 litros

Luzes de cortesia de LED nos parassóis

Acionamento remoto do ar-condicionado

Câmera panorâmica de 540 graus

Monitoramento e controle do veículo via App Geely

Conectividade 4G

Sistema de som com seis alto-falantes

Carregador por indução

Controle de cruzeiro adaptativo

Alerta de mudança de faixa

Frenagem automática de emergência

Geely EX2

Dimensões

Comprimento do veículo: 4.135 mm

Largura do veículo: 1.805 mm

Altura do veículo: 1.580 mm

Distância entre-eixos: 2.650 mm

Altura mínima do solo: 160 mm

Volume do porta-malas traseiro (min. / máx.): 375 L / 1.320 L

Volume do porta-malas frontal: 70 L

Peso em ordem de marcha: 1.300 kg

Raio de giro: 4.95 m

Performance

Tração: Traseira (RWD)

Tipo de motor: Síncrono de ímã permanente

Plataforma do motor: 11 em 1

Potência máxima: 116 cv

Torque máximo: 150 Nm

Velocidade máxima: 140 km/h

Aceleração (0-100 km/h): 10,2 s

Modos de condução: Eco / Comfort / Sport

Bateria

Tipo da bateria: Lítio Ferro Fosfato (LFP)

Capacidade da bateria: 39,4 kWh

Autonomia INMETRO: 289 km

Autonomia CLTC: 410 km

Potência de recarga (AC): 6,6 kW

Potência de recarga (DC): 70 kW

Tempo de carga lenta AC (10% - 100%): 6,5 h

Tempo de carga rápida DC (30% - 80%): 21 min

Chassi

Suspensão dianteira: Independente McPherson

Suspensão traseira: Independente Multi-link

Direção: Elétrica

Sistema de freios: A disco (dianteiros e traseiros)

*Com informações da Geely.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta