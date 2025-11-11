Geely EX2 chega ao Brasil com preços competitivos e melhor eficiência energética do país

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 10:45
A Geely lançou oficialmente no Brasil o EX2, um hatch compacto 100% elétrico, com preços promocionais que partem de R$ 119.990, até o fim de novembro. A novidade pode bater de frente com modelos como o Kwid E-Tech (R$ 99.990), o BYD Dolphin Mini (R$ 118.990) e até o GWM Ora 03 (R$ 154.000).
O EX2 tem duas versões: a Pro, que parte de R$ 119.990, e a Max, que tem valores a partir de R$ 135.100. A partir de dezembro, no entanto, as versões passam a custar R$ 123.990 e R$ 136.800, respectivamente.
O preço agressivo mostra o potencial competitivo do hatch, principalmente se forem consideradas as dimensões dele, que se assemelham às de um SUV compacto, e acabamento superior ao de rivais como o Dolphin Mini e o Kwid E-Tech.
Com motor elétrico de 116 cv e 15,3 kgfm, alimentado por baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 39,4 kWh, a autonomia do modelo é de 289 km e a eficiência energética de 0,39 MJ/km – melhor do mercado automotivo brasileiro –, segundo o Inmetro. A motorização é a mesma nas duas versões.
A parte dianteira do EX2 conta com um design marcado pelo capô curto e os faróis alongados de LED, que têm formas tridimensionais e são capazes de iluminar até 170 metros de distância, segundo a montadora. Nas laterais, o modelo tem portas com vincos inferiores e maçanetas semiembutidas. A coluna C tem efeito flutuante e design detalhado.
Na traseira, as lanternas, compostas por 78 LEDs, são integradas aos contornos da carroceria e as rodas aro 16 têm desenho inspirado em um trevo de quatro folhas. O teto tem a opção de pintura contrastante no tom preto na versão Max.
Por dentro, a cabine conta com um painel de instrumentos em estilo cascata, soluções de armazenamento refinadas e toques sofisticados, como o seletor de marchas com efeito cristalino. Na versão Max, o modelo conta com iluminação ambiente dinâmica de até 256 cores e 20 níveis de brilho, que muda de acordo com o ritmo da música, entre outras situações de uso.
Além disso, o console central flutuante exibe linhas suaves, contando com porta-copos e espaço para o carregamento rápido sem fio do celular, com 15W. No lado de dentro, ainda, as portas e o painel têm imagens do horizonte de prédios urbanos.
O Geely EX2 vem equipado com o sistema de cabine inteligente Flyme Auto, da Geely, que oferece interfaces intuitivas, animações fluidas e uma experiência digital integrada. O sistema conta com a tela LCD HD de 8,8”, combinada com a central multimídia full HD de 14,6”. O chip automotivo do EX2 tem uma CPU de oito núcleos, 6 GB de memória RAM e armazenamento de 64G, oferecendo alto poder de processamento.
O sistema traz conectividade e espelhamento de dispositivos Android e Apple via CarbitLink e está preparado para receber atualizações futuras, adotando outros formatos de conectividade, como o Android Auto e Apple CarPlay. Segundo a montadora, essas atualizações estarão disponíveis para os clientes assim que forem homologadas.
São quatro opções de cores para o EX2: verde Pistachio, cinza Street, branco Horizon e prata Urban.
Outro diferencial do EX2 é o espaço interno, mesmo sendo um compacto de 4,13m de comprimento, 2,65m entre eixos e 1,80m de largura.
Com o motor elétrico posicionado no eixo traseiro e uma estrutura otimizada, o veículo tem capacidade para cinco ocupantes e porta-malas capaz de comportar 375 litros, podendo chegar a 1.320 litros com os bancos traseiros rebatidos. No capô dianteiro, também tem um porta-malas com capacidade de 70 litros.
Na cabine, os bancos dianteiros reclinam em até 142 graus e trazem regulagem elétrica para o motorista na versão Max. Além disso, o porta-luvas traz uma configuração em formato de gaveta, com 10 litros, e, embaixo dos bancos traseiros, há um compartimento de 28 litros. Ao todo, são 36 porta-objetos no interior do carro.
Além dos 116 cv de potência e 15,3 kgfm de torque já mencionados, o EX2 tem aceleração de zero a 100 km/h em 10,2 segundos. Os três modos de condução disponíveis são o Eco, o Comfort e o Sport, que alteram a direção, o mapeamento do acelerador e do freio, tornando a resposta mais ágil e rápida ou mais econômica.
Além disso, os freios a disco nas quatro rodas trazem sistema de regeneração de energia e permitem frear de 100 a 0 km/h em 36,9 metros. O sistema tem duas opções de funcionamento: Comfort, com resposta de pedal mais progressiva e linear, e Sport, com respostas mais diretas.
Se não for detectada uma frenagem de emergência, o controle inteligente diminui a pressão do sistema de freios abaixo de 10 km/h para dar suavidade quando o carro está próximo de parar por completo.
Com tração traseira, o EX2 possui um sistema de controle de torque do motor que responde em apenas 10 milissegundos. O equilíbrio dinâmico é garantido pelas suspensões independentes nas quatro rodas, sendo MacPherson na dianteira e multilink na traseira.
O sistema de segurança de bateria do hatch compacto conta com resfriamento líquido como item de série e suporta carregamento rápido, alcançando de 30% a 80% de carga em apenas 21 minutos em carga rápida do tipo DC de até 70 kW. A função V2L (vehicle-to-load) de 3,3 kW adiciona praticidade para necessidades de energia em ambientes externos ou situações de emergência.
As baterias são integradas à estrutura da plataforma GEA, da Geely, e são envolvidas por uma estrutura de segurança que separa as células do sistema elétrico e previne a intrusão em caso de impacto. São cinco elementos longitudinais e oito transversais, formando uma arquitetura reforçada.
No total, o Geely EX2 tem 64% da carroceria formada por aços de alta resistência, alcançando 23.000 Nm/grau de rigidez torcional.
Segundo a montadora, o EX2 possui seis anos de garantia total (ou 150 mil km) e oito anos de cobertura para as baterias (ou 150 mil km).
Geely EX2 Pro
Geely EX2 Max
Dimensões
Performance
Bateria
Chassi
*Com informações da Geely.
