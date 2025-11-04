Estratégia

Leapmotor estreia no Brasil com 36 concessionárias e expertise da Fiat

Marca chinesa traz dois modelos eletrificados focando em baixo custo de manutenção e capilaridade das marcas que integram a Stellantis em todo o país

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:39 - Atualizado há uma hora

Leapmotor busca como diferencial competitivo a verticalização de sua produção Crédito: Leapmotor/Divulgação

(CAMPINAS/SP) A Leapmotor, que estreia no mercado nacional nesta terça-feira, 4, não quer ser mais uma montadora chinesa no Brasil e sim, uma empresa com “50 anos de tranquilidade”, mesmo que ela tenha nascido em 2015, na China. Isso se deve ao fato de que a montadora, desde 2023, integra a Stellantis, que irá usar a sua estrutura de pós-venda no país, familiarizando a nova marca com o consumidor brasileiro ao alinhá-la com a Fiat, que completa, no ano que vem, 50 anos no Brasil.

Com isso, a Lepmotor já chega com 36 concessionárias no Brasil, incluindo o Espírito Santo, onde inaugura sua primeira loja ao lado da Fiat do Grupo Podium, que assume a operação por aqui. “A marca vai contar com a experiência e o background que a Stellantis tem hoje no país, usando a expertise da Fiat”, adianta o vice-presidente de Peças e Serviços Stellantis América do Sul, Paulo Solti.

Essa parceria é a base para o pós-venda, uma área crítica para a aceitação de novas marcas, especialmente no segmento de eletrificados. Com isso, a Leapmotor busca como diferencial competitivo a verticalização de sua produção.

Modelos têm abertura e funcionamento por meio de cartão Crédito: Leapmotor/Divulgação

A estratégia de pós-venda da marca será suportada pela rede Mopar, braço de serviços e peças da Stellantis, que opera com cinco armazéns na América do Sul e mais de dez milhões de peças em estoque, segundo a montadora. Essa logística visa garantir a disponibilidade de peças de forma ágil para a manutenção da frota eletrificada.

Os primeiros produtos a serem comercializados são o SUV de grande porte C10 elétrico (BEV) e a sua versão ultra-híbrida (REEV), já para pronta venda e, em seguida, o SUV de porte médio B10, que é 100% elétrico, que terá as primeiras entregas entregas em 2026.

"Temos uma estratégia de longo prazo para o país, sempre com produtos pensados para nossos consumidores, que terão à disposição neste momento 36 concessionários distribuídos nas principais cidades do Brasil. Todo Leapmotor vai entregar uma experiência elétrica e conectada, reforçando nosso comprometimento em iniciar uma nova era na mobilidade eletrificada do país”, destaca o vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul, Fernando Varela.

Tecnologia

Veículos da marca chegam com tecnologia 100% conectada Crédito: Leapmotor/Divulgação

Um dos destaques dos novos modelos é o sistema ultra-híbrido (REEV), desenvolvido pela marca e inédito nesse segmento, que combina um motor elétrico para propulsão com um motor a combustão a gasolina que funciona apenas como um gerador. O carro pode ser recarregado diretamente na tomada ou por meio do motor a combustão.

Além disso, os veículos da marca chegam com uma tecnologia 100% conectada. Com o aplicativo Leapmotor, os proprietários dos veículos da marca poderão realizar algumas ações de forma remota, como cadastrar o smartphone como chave digital integrada. Ao fazer isso, basta se aproximar ou se afastar do veículo e o carro destrava ou trava as portas sozinho.

Além disso, é possível, à distância, verificar a autonomia do veículo e acionar o ar-condicionado antes mesmo de entrar no carro. Outro recurso disponível no aplicativo é a criação de cenários que, após definidos, são acionados com apenas um clique, como climatização da cabine, acionamento do sistema de navegação com um destino definido e agendamento de configurações do veículo.

Já a plataforma Leap+, que também funciona como um aplicativo, permite outras comodidades ao proprietário, como serviços de parceiros da marca, pagamento de IPVA e licenciamento, agendamento on-line de serviços e manutenções, entre outros.

Para a recarga, a Leapmotor estabeleceu um ecossistema de parceiros:

Recarga doméstica: a WEG fornecerá os wallboxes homologados, e a GreenV ficará responsável pela instalação residencial. O cliente do C10 elétrico recebe um wallbox de 11 kW gratuitamente e um bônus de R$ 1.300 para o serviço de instalação.

a WEG fornecerá os wallboxes homologados, e a GreenV ficará responsável pela instalação residencial. O cliente do C10 elétrico recebe um wallbox de 11 kW gratuitamente e um bônus de R$ 1.300 para o serviço de instalação. Recarga pública: através do Leap+ Connect, a marca firmou parceria com a Zletric, oferecendo gratuidade de recarga por tempo indeterminado nas estações públicas da rede para os membros do programa de fidelidade. O aplicativo também integra o acesso a mais de 1.300 estações de recarga no país, com suporte da VoltBras.

* A jornalista viajou a convite da Leapmotor.

