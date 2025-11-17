Home
BYD chega à marca de 100 mil veículos 100% elétricos vendidos no Brasil

Contagem reúne todos os modelos vendidos em três anos desde a chegada da montadora ao Brasil, sem considerar os carros híbridos

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:22

BYD Dolphin Mini 2026
O BYD Dolphin Mini foi o modelo mais vendido da marca Crédito: BYD/Divulgação

A BYD alcançou a marca de 100 mil veículos 100% elétricos (BEVs) emplacados no Brasil. O registro foi atingido em pouco mais de três anos desde o início das operações da empresa no mercado nacional. O resultado não leva em consideração os modelos híbridos da montadora e a coloca na liderança dentro do segmento dos veículos movidos exclusivamente a bateria no país.

Os dados de emplacamento, citados pela empresa com base em informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), indicam a dimensão do avanço. Segundo o levantamento, a montadora superou a segunda colocada do ranking em mais de sete vezes.

“Antes da nossa chegada, a eletrificação ainda parecia distante do consumidor, quase sempre tratada como uma promessa de futuro. Entramos dispostos a tornar o elétrico acessível, e hoje o sucesso de vendas do Dolphin Mini é a prova viva de que esse futuro já chegou e veio para ficar”, avalia o presidente da BYD Brasil, Tyler Li.

Ainda sobre o crescimento da BYD, este também tem sido registrado mundialmente, uma vez que a empresa planeja atingir globalmente a marca de até 1,6 bilhão de veículos comercializados fora da China até o ano que vem. 

No Brasil, a montadora inaugurou recentemente uma fábrica na região de Camaçari, na Bahia. O crescimento no volume de vendas foi impulsionado, principalmente, pela introdução dos modelos de entrada da marca: BYD Dolphin e BYD Dolphin Mini.

Veja os 5 mais vendidos da marca:

  • BYD Dolphin Mini: 48.301 unidades
  • BYD Dolphin GS: 26.916 unidades
  • BYD Dolphin Plus: 7.400 unidades
  • BYD Seal: 7.169 unidades
  • BYD Yuan Plus: 4.959 unidades

Fonte: BYD e Fenabrave

