Novo Polo elétrico terá versão GTI e lançamento está marcado para 2026

A estratégia da Volkswagen de batizar novos elétricos da família ID. com nomes de carros a combustão consagrados da marca vai ter o ID. Polo como primeiro lançamento

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 13:52 - Atualizado há 40 minutos

Versões elétricas do Polo e Polo GTI foram anunciadas para 2026 e apareceram camufladas Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen decidiu agregar a sua iniciativa de descarbonização nomes de modelos já consagrados da marca na linha ID. que denomina os carros elétricos da montadora. O primeiro deles será o Polo, que a partir de 2026 ganhará uma versão totalmete elétrica e pasará a se chamar ID. Polo.

O futuro ID. Polo é derivado do carro-conceito ID. 2all, apresentado recentemente. Seu lançamento está previsto o ano em que o Polo completa 50 anos de história. A nova abordagem visa unificar os mundos da propulsão elétrica e a combustão, ajudando os clientes a navegarem mais facilmente pelo portfólio da marca.

“Nossos nomes de modelos estão firmemente ancorados na memória das pessoas. Eles representam uma marca forte e incorporam características como qualidade, design atemporal e tecnologias para todos. Por isso estamos levando nossos nomes já consagrados para o futuro. O ID. Polo é apenas o começo”, comenta Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen, Head do Brand Group Core e membro do Conselho de Administração do Grupo VW.

O ID. Polo é derivado do carro-conceito ID. 2all, apresentado recentemente Crédito: Volkswagen/Divulgação

A montadora afirmou que, a cada nova geração, nomes de modelos consolidados serão transferidos para o portfólio elétrico, enquanto os veículos com motores a combustão continuarão a ser oferecidos com seus nomes atuais.

Portfólio elétrico em expansão

Além do ID. Polo, a Volkswagen anunciou outros modelos que integrarão a família elétrica. O conceito ID. GTI entrará em produção também em 2026 como o ID. Polo GTI, prometendo uma dinâmica de direção focada no desempenho.

“Estamos trazendo uma de nossas marcas mais fortes, GTI, para o mundo elétrico. Também com lançamento em 2026, o carro-conceito ID. GTI entrará em produção como o ID. Polo GTI. Ele oferecerá dinâmica excepcional e muito prazer ao dirigir”, afirma Martin Sander, membro do Conselho de Administração da marca Volkswagen para Vendas, Marketing e Pós-Vendas.

O ID. Cross e o ID. Polo farão sua primeira aparição pública mundial no Salão de Munique Crédito: Volkswagen/Divulgação

Ainda em setembro, a montadora apresentará o conceito de um SUV compacto elétrico, o ID. CROSS Concept. A versão de produção, que será lançada no final de 2026, será nomeada ID. Cross e servirá como o equivalente elétrico do T-Cross europeu. O ID. Cross e o ID. Polo farão sua primeira aparição pública mundial no Salão de Munique (IAA MOBILITY), que acontece de 8 a 14 de setembro, ainda sob camuflagem. O ID. CROSS Concept terá sua estreia mundial em 7 de setembro.

A Volkswagen, com o lançamento de modelos mais compactos, indica que está empenhada em tornar a mobilidade elétrica mais acessível. A fabricante afirma que os novos veículos foram desenvolvidos com base no feedback dos clientes, resultando em um maior nível de qualidade, com uso de materiais macios e a combinação de comandos digitais e físicos, como botões no volante e no cockpit.

O conceito ID. GTI irá para a produção em 2026 com o nome ID. Polo GTI Crédito: Volkswagen/Divulgação

A família de veículos elétricos da Volkswagen, conhecida como ID., foi introduzida em 2018. O primeiro modelo lançado foi o ID.3, seguido por outros veículos identificados por números de acordo com seus respectivos segmentos. O maior modelo da linha é o ID.7, que é oferecido nas versões sedã e perua.

A Volkswagen inicia uma nova fase em sua estratégia de nomenclatura Crédito: Volkswagen/Divulgação

Nota do Editor 03/09/2025 - 13:13hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Volkswagen do Brasil e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

